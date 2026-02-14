9 thực phẩm không nên để tủ lạnh dịp Tết: Cứ tưởng giữ tươi lâu, ai ngờ lại làm mất sạch dinh dưỡng

Thực phẩm nào không nên để tủ lạnh trong dịp Tết?

Tủ lạnh thường được xem là "giải pháp vạn năng" để bảo quản thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết khi lượng đồ ăn tích trữ tăng cao. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng nên cho vào tủ lạnh. Có 9 thực phẩm không nên bảo quản lạnh gồm: bánh mì, khoai tây, hành tây, tỏi, cà chua, chuối, mật ong, cà phê và dưa hấu chưa cắt. Việc để lạnh những thực phẩm này có thể làm thay đổi cấu trúc, giảm hương vị tự nhiên và ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng.

Nguyên nhân là do nhiệt độ thấp có thể khiến tinh bột chuyển hóa thành đường nhanh hơn, làm thực phẩm bị mềm, khô, mất độ tươi hoặc mọc mầm. Một số loại như cà phê và mật ong còn dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và mùi trong tủ lạnh, làm giảm chất lượng sử dụng. Với trái cây như chuối hay cà chua, môi trường lạnh làm chậm quá trình chín tự nhiên, khiến hương vị kém ngon và kết cấu bị biến đổi.

Vì vậy, trong dịp Tết, thay vì cho tất cả thực phẩm vào tủ lạnh, cần phân loại và bảo quản đúng cách: để nơi khô ráo, thoáng mát đối với thực phẩm chưa cắt; chỉ bảo quản lạnh khi đã sơ chế hoặc cần kéo dài thời gian sử dụng. Bảo quản đúng không chỉ giúp giữ trọn dinh dưỡng và hương vị món ăn mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình trong những ngày sum vầy.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)