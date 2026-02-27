Mới nhất
Trời nồm ẩm nguy hiểm thế nào? 5 bệnh rất dễ mắc, người Việt cần cảnh giác

Thứ sáu, 14:56 27/02/2026 | Bệnh thường gặp
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Những ngày mưa nồm ẩm ở miền Bắc không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi khiến nhiều bệnh gia tăng.

Thời tiết nồm ẩm - môi trường lý tưởng cho virus, vi khuẩn phát triển

Miền Bắc đang bước vào giai đoạn mưa nồm với độ ẩm không khí luôn ở mức cao. Nền nhà ướt, quần áo lâu khô, không khí ẩm bí là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn và nấm mốc phát tán mạnh.

Theo các chuyên gia y tế, khi độ ẩm tăng cao, nhiều loại virus gây bệnh đường hô hấp, thủy đậu, sốt phát ban, sởi, rubella… có cơ hội phát triển nhanh. Đây cũng là thời điểm giao mùa, hệ miễn dịch của cơ thể dễ suy giảm, khiến nguy cơ mắc bệnh tăng cao. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, virus có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây biến chứng viêm phổi hoặc suy hô hấp.

Bên cạnh đó, nấm mốc và vi nấm phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt, bám vào quần áo, chăn chiếu, sách vở và lơ lửng trong không khí. Việc hít phải bào tử nấm có thể gây dị ứng, viêm mũi dị ứng, viêm da hoặc các nhiễm trùng cơ hội, nhất là ở người có sức đề kháng kém.

Trời nồm ẩm nguy hiểm thế nào? 5 bệnh rất dễ mắc, người Việt cần cảnh giác - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

5 loạt bệnh dễ gia tăng trong mùa nồm

Sốt virus

Sốt virus là bệnh phổ biến khi thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường. Trẻ em là đối tượng dễ mắc nhất do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Bệnh có thể tự khỏi sau 5–7 ngày nếu được chăm sóc đúng cách, tuy nhiên khả năng lây lan trong gia đình và trường học rất cao. Khi trẻ bị sốt virus, nên cho nghỉ học, theo dõi sát và hạn chế tiếp xúc để tránh lây nhiễm.

Bệnh đường hô hấp

Không khí ẩm là điều kiện để vi khuẩn, nấm và các vi sinh vật phát tán mạnh, làm gia tăng các bệnh như viêm phổi, viêm khí quản, viêm phế quản cấp, hen phế quản, hen suyễn và viêm mũi dị ứng. Người có bệnh nền hô hấp mạn tính thường dễ tái phát và triệu chứng nặng hơn trong thời điểm này.

Trời nồm ẩm nguy hiểm thế nào? 5 bệnh rất dễ mắc, người Việt cần cảnh giác - Ảnh 2.

Thủy đậu và sởi

Thủy đậu do virus Varicella Zoster gây ra, biểu hiện bằng các nốt mụn nước mọc khắp cơ thể. Thời tiết ẩm khiến các tổn thương da dễ nhiễm trùng nếu không chăm sóc đúng cách.

Bệnh sởi cũng có xu hướng bùng phát khi thời tiết ẩm ướt. Dù là bệnh truyền nhiễm thường gặp, sởi có thể gây biến chứng viêm phổi, viêm não nếu không được điều trị kịp thời.

Viêm nhiễm vùng kín và bệnh da liễu

Quần áo khó khô, môi trường ẩm thấp tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm vùng kín, đặc biệt ở phụ nữ. Ngoài ra, các bệnh da liễu như viêm da dị ứng, nấm da, đau mắt đỏ cũng gia tăng trong mùa nồm.

Bệnh tiêu hóa

Thức ăn bảo quản không đúng cách trong môi trường ẩm dễ nhiễm khuẩn, làm tăng nguy cơ tiêu chảy cấp và ngộ độc thực phẩm.

Cách phòng bệnh khi trời nồm ẩm

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh trong những ngày mưa nồm, các gia đình cần chủ động giữ môi trường sống khô thoáng. Có thể sử dụng điều hòa, máy hút ẩm hoặc lau khô sàn nhà thường xuyên, duy trì độ ẩm không khí ở mức 40–60%. Hạn chế mở cửa khi độ ẩm ngoài trời quá cao để tránh hơi ẩm tràn vào nhà. Đồng thời cần chú ý sàn nhà trơn trượt, đặc biệt với gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Quần áo, chăn màn nên được sấy hoặc là khô trước khi sử dụng để tránh nấm mốc. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay thường xuyên giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.

Chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống đủ nước và duy trì tập luyện thể dục, kể cả trong nhà khi trời mưa, sẽ giúp nâng cao sức đề kháng. Những người có bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, không tự ý ngừng thuốc và theo dõi sát các biểu hiện bất thường.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao kéo dài, ho nhiều, khó thở, phát ban, tiêu chảy hoặc dấu hiệu nhiễm trùng da, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

Trời nồm ẩm nguy hiểm thế nào? 5 bệnh rất dễ mắc, người Việt cần cảnh giác - Ảnh 3.Tin vui cho người bệnh đột quỵ: Sau 12 giờ vẫn còn cơ hội hồi phục nếu điều trị đúng cách!

GĐXH - Bệnh nhân đột quỵ (60 tuổi, ở Tây Ninh) được điều trị thành công nhờ được can thiệp đúng chỉ định, giúp hạn chế di chứng và phục hồi chức năng đáng kể.

