Trời nồm ẩm nguy hiểm thế nào? 5 bệnh rất dễ mắc, người Việt cần cảnh giác
GĐXH - Những ngày mưa nồm ẩm ở miền Bắc không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi khiến nhiều bệnh gia tăng.
Thời tiết nồm ẩm - môi trường lý tưởng cho virus, vi khuẩn phát triển
Miền Bắc đang bước vào giai đoạn mưa nồm với độ ẩm không khí luôn ở mức cao. Nền nhà ướt, quần áo lâu khô, không khí ẩm bí là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn và nấm mốc phát tán mạnh.
Theo các chuyên gia y tế, khi độ ẩm tăng cao, nhiều loại virus gây bệnh đường hô hấp, thủy đậu, sốt phát ban, sởi, rubella… có cơ hội phát triển nhanh. Đây cũng là thời điểm giao mùa, hệ miễn dịch của cơ thể dễ suy giảm, khiến nguy cơ mắc bệnh tăng cao. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, virus có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây biến chứng viêm phổi hoặc suy hô hấp.
Bên cạnh đó, nấm mốc và vi nấm phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt, bám vào quần áo, chăn chiếu, sách vở và lơ lửng trong không khí. Việc hít phải bào tử nấm có thể gây dị ứng, viêm mũi dị ứng, viêm da hoặc các nhiễm trùng cơ hội, nhất là ở người có sức đề kháng kém.
5 loạt bệnh dễ gia tăng trong mùa nồm
Sốt virus
Sốt virus là bệnh phổ biến khi thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường. Trẻ em là đối tượng dễ mắc nhất do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Bệnh có thể tự khỏi sau 5–7 ngày nếu được chăm sóc đúng cách, tuy nhiên khả năng lây lan trong gia đình và trường học rất cao. Khi trẻ bị sốt virus, nên cho nghỉ học, theo dõi sát và hạn chế tiếp xúc để tránh lây nhiễm.
Bệnh đường hô hấp
Không khí ẩm là điều kiện để vi khuẩn, nấm và các vi sinh vật phát tán mạnh, làm gia tăng các bệnh như viêm phổi, viêm khí quản, viêm phế quản cấp, hen phế quản, hen suyễn và viêm mũi dị ứng. Người có bệnh nền hô hấp mạn tính thường dễ tái phát và triệu chứng nặng hơn trong thời điểm này.
Thủy đậu và sởi
Thủy đậu do virus Varicella Zoster gây ra, biểu hiện bằng các nốt mụn nước mọc khắp cơ thể. Thời tiết ẩm khiến các tổn thương da dễ nhiễm trùng nếu không chăm sóc đúng cách.
Bệnh sởi cũng có xu hướng bùng phát khi thời tiết ẩm ướt. Dù là bệnh truyền nhiễm thường gặp, sởi có thể gây biến chứng viêm phổi, viêm não nếu không được điều trị kịp thời.
Viêm nhiễm vùng kín và bệnh da liễu
Quần áo khó khô, môi trường ẩm thấp tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm vùng kín, đặc biệt ở phụ nữ. Ngoài ra, các bệnh da liễu như viêm da dị ứng, nấm da, đau mắt đỏ cũng gia tăng trong mùa nồm.
Bệnh tiêu hóa
Thức ăn bảo quản không đúng cách trong môi trường ẩm dễ nhiễm khuẩn, làm tăng nguy cơ tiêu chảy cấp và ngộ độc thực phẩm.
Cách phòng bệnh khi trời nồm ẩm
Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh trong những ngày mưa nồm, các gia đình cần chủ động giữ môi trường sống khô thoáng. Có thể sử dụng điều hòa, máy hút ẩm hoặc lau khô sàn nhà thường xuyên, duy trì độ ẩm không khí ở mức 40–60%. Hạn chế mở cửa khi độ ẩm ngoài trời quá cao để tránh hơi ẩm tràn vào nhà. Đồng thời cần chú ý sàn nhà trơn trượt, đặc biệt với gia đình có người già và trẻ nhỏ.
Quần áo, chăn màn nên được sấy hoặc là khô trước khi sử dụng để tránh nấm mốc. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay thường xuyên giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.
Chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống đủ nước và duy trì tập luyện thể dục, kể cả trong nhà khi trời mưa, sẽ giúp nâng cao sức đề kháng. Những người có bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, không tự ý ngừng thuốc và theo dõi sát các biểu hiện bất thường.
Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao kéo dài, ho nhiều, khó thở, phát ban, tiêu chảy hoặc dấu hiệu nhiễm trùng da, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời.
Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơnBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cứ mất ngủ, tim đập nhanh hay chuột rút là nghĩ ngay đến thiếu magie. Nhưng theo bác sĩ, phụ nữ sau 40 tuổi thường thiếu omega 3, estrogen và glutathione nhiều hơn. Trước khi bổ sung magie theo trào lưu, hãy hiểu rõ cơ thể mình đang thực sự cần gì.
Ám ảnh giảm cân bằng ức gà: Sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệtSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người coi ức gà là "vị cứu tinh" duy nhất trong thực đơn giảm cân mà quên mất rằng, việc cắt giảm tinh bột triệt để và ăn uống lệch lạc có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa. TS. Lê Thị Hương Giang (Bệnh viện 198) cảnh báo: Giảm cân không phải là "cuộc chiến" với một món ăn, mà là nghệ thuật của sự cân bằng.
Chuyên gia chỉ ra: Loại thịt này ít béo, giàu dinh dưỡng, là lựa chọn thông minh cho cả nhàBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, thịt thăn là phần thịt nạc mềm, ít mỡ, chứa hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn nhiều phần thịt khác, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất thiết yếu. Nhờ đặc tính dễ chế biến, giữ được vị ngọt tự nhiên và hỗ trợ sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe tổng thể, thịt thăn được xem là lựa chọn thông minh trong thực đơn hằng ngày của mỗi gia đình.
Thực phẩm rất quen thuộc trong ngày lễ Tết nhưng cần ăn đúng cách để tránh tăng cânBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Giò bò là món ăn truyền thống quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, thường xuất hiện trên mâm cỗ ngày lễ, Tết và cả trong bữa ăn thường ngày. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, dù có giá trị dinh dưỡng cao, giò bò vẫn cần được tiêu thụ với lượng hợp lý để tránh nguy cơ dư thừa năng lượng và tăng cân.
Chuyên gia nhắc nhở: Loại thịt mang tiếng 'đại bổ' nhưng không phải ai cũng được ănBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Trong dân gian Việt Nam, thịt cóc từ lâu được xem là món ăn bồi bổ dành cho người ốm yếu, trẻ còi cọc hay người cao tuổi. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích được truyền miệng, thịt cóc cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu chế biến không đúng cách. Việc sử dụng thực phẩm này đòi hỏi sự thận trọng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Nên ăn gì trước khi uống rượu? 5 món 'cứu cánh' giúp giảm say, bảo vệ dạ dày ngày TếtBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Trước khi uống rượu bia, bạn nên ăn trứng, cơm hoặc bánh mì, các loại hạt, rau xanh và cá giàu omega-3. Những thực phẩm này giúp làm chậm hấp thu cồn, giảm say và bảo vệ dạ dày – đặc biệt quan trọng trong dịp Tết khi tần suất tiệc tùng tăng cao.
Ung thư đại trực tràng ở người trẻ tăng 45%, chuyên gia cảnh báo 7 nhóm thực phẩm nên hạn chếBệnh thường gặp - 1 tuần trước
Một trong những nguyên nhân gây nên ung thư đại trực tràng đó là dinh dưỡng.
9 thực phẩm không nên để tủ lạnh dịp Tết: Cứ tưởng giữ tươi lâu, ai ngờ lại làm mất sạch dinh dưỡngBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Tủ lạnh không phải “cứu tinh” của mọi loại thực phẩm. Có ít nhất 9 thực phẩm không nên để trong tủ lạnh gồm: bánh mì, khoai tây, hành tây, tỏi, cà chua, chuối, mật ong, cà phê và dưa hấu chưa cắt. Việc bảo quản sai cách, đặc biệt trong dịp Tết tích trữ nhiều đồ ăn, có thể khiến thực phẩm mất dinh dưỡng, biến đổi hương vị và nhanh hỏng hơn bạn nghĩ.
Món bánh gói lá chuối quen thuộc của miền Trung: Ăn tưởng nhẹ bụng, hóa ra giàu dinh dưỡng hơn nhiều người nghĩBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Không cầu kỳ như nhiều món ăn truyền thống khác, bánh nậm chinh phục người ăn bằng lớp vỏ mềm mịn, nhân tôm thịt đậm đà và hương thơm dịu nhẹ từ lá chuối. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là sự kết hợp khá hài hòa giữa tinh bột, protein và các vi chất thiết yếu, mang lại giá trị dinh dưỡng đáng chú ý nếu ăn đúng cách.
Loại củ này được ví như 'kho' dưỡng chất thu nhỏ: vừa chống viêm, vừa bổ não, còn giúp ổn định đường huyếtBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, khoai từ (củ từ) còn được xem là 'kho' dưỡng chất tự nhiên nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Từ khả năng chống viêm, hỗ trợ ổn định đường huyết đến tác dụng với não bộ và nội tiết nữ, khoai từ đang ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.
Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơnBệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều người cứ mất ngủ, tim đập nhanh hay chuột rút là nghĩ ngay đến thiếu magie. Nhưng theo bác sĩ, phụ nữ sau 40 tuổi thường thiếu omega 3, estrogen và glutathione nhiều hơn. Trước khi bổ sung magie theo trào lưu, hãy hiểu rõ cơ thể mình đang thực sự cần gì.