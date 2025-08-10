Người đàn ông mất tích 6 ngày, thi thể được tìm thấy ở núi Hoàng Ngưu Sơn

Chiều 10/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đã tìm thấy thi thể nạn nhân N.B.K.C. trong khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn.

Thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa xuống núi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nhiều lực lượng được huy động tìm thanh niên mất tích trên núi ở Nha Trang.

Trước đó, vào ngày 4/8, anh C. đi xe máy đến gửi tại nhà một người dân trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Hải (TP Nha Trang) để leo núi Hoàng Ngưu Sơn. Tuy nhiên, đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình không thấy anh C. quay về và cũng mất liên lạc hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện chuyên dụng, chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Ngoài lực lượng công an, hàng trăm người dân, chính quyền địa phương và các hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp cũng tham gia tìm kiếm, rà soát kỹ lưỡng từng khu vực từ sườn núi, đỉnh núi cho đến các khe sâu.

Thân nhân của thanh niên cũng tới khu vực núi chờ tin.

Tuy nhiên, do địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn rất phức tạp với nhiều vách đá dựng đứng và rừng rậm nên công tác tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn. Phải đến chiều 10/8, sau 6 ngày nỗ lực, lực lượng chức năng mới phát hiện được thi thể nạn nhân.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972m, được mệnh danh là "nóc nhà" của Nha Trang. Ngọn núi này có địa hình hiểm trở với nhiều đường mòn giao nhau, là điểm đến thu hút những người yêu thích leo núi, khám phá thiên nhiên.