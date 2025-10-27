Mới nhất
Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Thứ hai, 21:04 27/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Người đàn ông 63 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc.

Ngộ độc methanol sau khi uống rượu

Vừa qua, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam, 63 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc. 

Kết quả xét nghiệm cho thấy toan chuyển hóa nặng (pH máu giảm, bicarbonate thấp) – chẩn đoán xác định ngộ độc methanol.

Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới VIệt mắc phải - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi hội chẩn khẩn giữa các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Thận – Lọc máu, bệnh nhân được chỉ định lọc máu cấp cứu bằng máy Fresenius 4008S. Quá trình lọc được tiến hành liên tục trong nhiều giờ nhằm loại bỏ methanol và các chất chuyển hóa độc hại (formaldehyde, formic acid) ra khỏi cơ thể, đồng thời điều chỉnh tình trạng toan máu, điện giải và cải thiện chức năng hô hấp tuần hoàn.

Trong quá trình lọc, bệnh nhân được theo dõi sát các chỉ số huyết động, điện giải, khí máu và tri giác. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai khoa, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện.

Ca bệnh là minh chứng rõ ràng cho vai trò quan trọng của lọc máu cấp cứu trong điều trị ngộ độc methanol, một cấp cứu nội khoa nguy hiểm có thể gây mù lòa hoặc tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Cách phòng ngừa ngộ độc methanol

Để ngăn ngừa tình trạng ngộ độc rượu methanol, bạn cần lưu ý tới các vấn đề sau:

- Hạn chế tối đa việc sử dụng rượu hay các đồ uống có chứa cồn và chất kích thích. Nếu phải uống, cần hạn chế lượng rượu sử dụng trong mỗi ngày.

- Thận trọng trong việc sử dụng rượu như mua rượu tại các địa chỉ uy tín, rượu có nguồn gốc rõ ràng,...

- Không nên sử dụng rượu khi đang đói.

- Không nên sử dụng rượu cùng lúc với các loại đồ uống có gas.

Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới VIệt mắc phải - Ảnh 2.Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Người phụ nữ phát hiện nhồi máu cơ tim nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống...

M.H (th)
