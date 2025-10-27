7 thực phẩm khiến sỏi thận dễ tái phát: Toàn món quen thuộc mà nhiều người vẫn ăn mỗi ngày!

Sỏi thận – căn bệnh dễ tái phát nếu bạn chủ quan trong ăn uống

Bạn có từng khổ sở khi cơ thể vật vã vì cơn đau sỏi thận bất chợt? Khi viên sỏi lớn dần, mỗi ngụm nước, mỗi lát rau hay mỗi muỗng gia vị thêm vào đều có thể là quả bom nhỏ trong hệ tiết niệu của bạn.

Video này sẽ bật mí 7 nhóm thực phẩm tưởng an toàn nhưng lại cực kỳ dễ âm thầm hình thành sỏi thận và làm sỏi tái phát. Bạn hãy lựa chọn thực phẩm thay thế thông minh, giúp thận "thở" nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.

(Theo Sức khoẻ và Đời sống)