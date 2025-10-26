Nội soi tiêu hóa: Người phụ nữ phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc nhưng bỏ qua

Dấu hiệu ung thư đại tràng rất dễ bị bỏ qua

Bà B.H.C (63 tuổi, Hà Nội) tìm đến BVĐK Medlatec khám trong tình trạng đi ngoài phân máu.

Khai thác tiền sử, bà C. cho biết: Bệnh khởi phát khoảng 3 năm nay, bệnh nhân đi ngoài phân táo, có lúc lỏng. Do các triệu chứng không điển hình nên bà C. không đi khám chuyên sâu cho đến khi tình trạng chuyển biến nặng.

Khoảng 3 tuần gần đây, bà C. xuất hiện đau bụng âm ỉ, kèm theo đi ngoài phân nhầy máu, táo lỏng thất thường (lỏng nhiều hơn). Lo lắng về những bất thường đó, bà quyết định đi khám .

Nội soi tiêu hóa, các bác sĩ đã phát hiện các bất thường, trong đó có các polyp, khối u. Ảnh: BVCC

Nội soi tiêu hóa: Phát hiện ung thư đại tràng cùng nhiều bệnh lý nguy hiểm

Khi khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận có cảm giác đau cho thấy ấn tức hạ vị (dưới rốn). Các cơ quan, bộ phận khác chưa phát hiện gì đặc biệt.

Để tìm nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa kéo dài, ThS.BSNT Phạm Thị Quế - Trung tâm Tiêu hóa của bệnh viện chỉ định bà C. thực hiện nội soi tiêu hóa và các xét nghiệm chuyên sâu với kết quả:

- Nội soi dạ dày phát hiện viêm thực quản trào ngược độ A, viêm teo dạ dày (C2), theo dõi dị sản ruột.

- Nội soi đại trực tràng phát hiện khối u chiếm khoảng 2/3 chu vi lòng đại tràng kích thước xấp xỉ 4cm

Nội soi đại trực tràng ống mềm, tại đại tràng ngang - xuống, niêm mạc rải rác có vài polyp kích thước 0.3-0.8cm. Vị trí trực tràng: cách hậu môn khoảng 10cm có khối u chiếm khoảng 2/3 chu vi lòng đại tràng kích thước xấp xỉ 4cm, bề mặt cứng chắc, chạm vào dễ chảy máu.

Trước dấu hiệu nghi ngờ này, ngay trong khi nội soi, các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết làm mô bệnh học. Kết luận: Polyp đại tràng, K trực tràng, trĩ nội độ I.

Kết quả giải phẫu bệnh - tiêu chuẩn "vàng" chẩn đoán Carcinoma tuyến biệt hóa vừa - một loại ung thư biểu mô tuyến thường gặp ở đại trực tràng.

Đồng thời, bác sĩ đã khuyến nghị bà C. làm thêm xét nghiệm hóa mô miễn dịch với bộ MSI (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) để đánh giá mất ổn định vi vệ tinh, yếu tố ảnh phục vụ điều trị và tiên lượng bệnh.

Từ các kết quả thăm khám và chẩn đoán cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc ung thư trực tràng, polyp đại tràng, viêm teo dạ dày C2 HP (-) và theo dõi dị sản ruột.

Sau đó, theo nguyện vọng gia đình, các bác sĩ đã làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân để thực hiện phẫu thuật điều trị.

Ảnh minh họa.

Ung thư đại tràng: Nguyên nhân chính gây bệnh

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư đại trực tràng (colorectal cancer – CRC) là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất toàn cầu và cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở bệnh nhân ung thư.

Theo bác sĩ Quế, có nhiều nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây ung thư đại tràng như:

Chế độ ăn uống và dinh dưỡng: Ăn nhiều thịt đỏ, mỡ động vật, đồ chiên nướng; Thiếu chất xơ, vitamin A, B, C, E; Thiếu canxi. Hoặc sử dụng thực phẩm chứa chất gây ung thư như benzopyren, nitrosamin trong đồ nướng cháy, thịt xông khói, dưa muối lâu ngày…

Tổn thương tiền ung thư: Một số bệnh lý đường ruột làm tăng nguy cơ ung thư như viêm đại trực tràng chảy máu mạn tính, bệnh Crohn, polyp đại trực tràng.

Yếu tố di truyền: Hội chứng Lynch (ung thư đại trực tràng di truyền không polyp), hội chứng đa polyp đại trực tràng gia đình (FAP), hội chứng Gardner, hội chứng Peutz-Jeghers.'

Thay đổi thói quen để phòng ngừa ung thư đại tràng

Để giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng, việc duy trì một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh là rất quan trọng: Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Ảnh minh họa.

Rau xanh và trái cây: Những loại thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, và ngũ cốc nguyên hạt giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư.

Protein từ thực vật: Sử dụng đậu, đậu lăng, và các loại hạt thay vì thịt đỏ có thể giảm nguy cơ mắc bệnh.

Thực phẩm chứa chất chống oxy hóa: Các loại quả mọng, cà chua, và các loại rau cải chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể tăng nguy cơ ung thư đại tràng.

Uống đủ nước: Nước giúp duy trì chức năng tiêu hóa và thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Thói quen sống lành mạnh: Tham gia vào các hoạt động thể chất như đi bộ, chạy bộ, bơi lội hoặc yoga ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp duy trì cân nặng hợp lý và tăng cường sức khỏe.

Không hút thuốc và hạn chế rượu: Hút thuốc và tiêu thụ rượu bia đều là các yếu tố nguy cơ gây ung thư.