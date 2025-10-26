Nội soi tiêu hóa: Người phụ nữ phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc nhưng bỏ qua
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư dại tràng tới khám trong tình trạng đau bụng âm ỉ, kèm theo đi ngoài phân nhầy máu, táo lỏng thất thường (lỏng nhiều hơn).
Dấu hiệu ung thư đại tràng rất dễ bị bỏ qua
Bà B.H.C (63 tuổi, Hà Nội) tìm đến BVĐK Medlatec khám trong tình trạng đi ngoài phân máu.
Khai thác tiền sử, bà C. cho biết: Bệnh khởi phát khoảng 3 năm nay, bệnh nhân đi ngoài phân táo, có lúc lỏng. Do các triệu chứng không điển hình nên bà C. không đi khám chuyên sâu cho đến khi tình trạng chuyển biến nặng.
Khoảng 3 tuần gần đây, bà C. xuất hiện đau bụng âm ỉ, kèm theo đi ngoài phân nhầy máu, táo lỏng thất thường (lỏng nhiều hơn). Lo lắng về những bất thường đó, bà quyết định đi khám .
Nội soi tiêu hóa: Phát hiện ung thư đại tràng cùng nhiều bệnh lý nguy hiểm
Khi khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận có cảm giác đau cho thấy ấn tức hạ vị (dưới rốn). Các cơ quan, bộ phận khác chưa phát hiện gì đặc biệt.
Để tìm nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa kéo dài, ThS.BSNT Phạm Thị Quế - Trung tâm Tiêu hóa của bệnh viện chỉ định bà C. thực hiện nội soi tiêu hóa và các xét nghiệm chuyên sâu với kết quả:
- Nội soi dạ dày phát hiện viêm thực quản trào ngược độ A, viêm teo dạ dày (C2), theo dõi dị sản ruột.
- Nội soi đại trực tràng phát hiện khối u chiếm khoảng 2/3 chu vi lòng đại tràng kích thước xấp xỉ 4cm
- Nội soi đại trực tràng phát hiện khối u chiếm khoảng 2/3 chu vi lòng đại tràng kích thước xấp xỉ 4cm
Nội soi đại trực tràng ống mềm, tại đại tràng ngang - xuống, niêm mạc rải rác có vài polyp kích thước 0.3-0.8cm. Vị trí trực tràng: cách hậu môn khoảng 10cm có khối u chiếm khoảng 2/3 chu vi lòng đại tràng kích thước xấp xỉ 4cm, bề mặt cứng chắc, chạm vào dễ chảy máu.
Trước dấu hiệu nghi ngờ này, ngay trong khi nội soi, các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết làm mô bệnh học. Kết luận: Polyp đại tràng, K trực tràng, trĩ nội độ I.
Kết quả giải phẫu bệnh - tiêu chuẩn "vàng" chẩn đoán Carcinoma tuyến biệt hóa vừa - một loại ung thư biểu mô tuyến thường gặp ở đại trực tràng.
Đồng thời, bác sĩ đã khuyến nghị bà C. làm thêm xét nghiệm hóa mô miễn dịch với bộ MSI (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) để đánh giá mất ổn định vi vệ tinh, yếu tố ảnh phục vụ điều trị và tiên lượng bệnh.
Từ các kết quả thăm khám và chẩn đoán cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc ung thư trực tràng, polyp đại tràng, viêm teo dạ dày C2 HP (-) và theo dõi dị sản ruột.
Sau đó, theo nguyện vọng gia đình, các bác sĩ đã làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân để thực hiện phẫu thuật điều trị.
Ung thư đại tràng: Nguyên nhân chính gây bệnh
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư đại trực tràng (colorectal cancer – CRC) là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất toàn cầu và cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở bệnh nhân ung thư.
Theo bác sĩ Quế, có nhiều nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây ung thư đại tràng như:
Chế độ ăn uống và dinh dưỡng: Ăn nhiều thịt đỏ, mỡ động vật, đồ chiên nướng; Thiếu chất xơ, vitamin A, B, C, E; Thiếu canxi. Hoặc sử dụng thực phẩm chứa chất gây ung thư như benzopyren, nitrosamin trong đồ nướng cháy, thịt xông khói, dưa muối lâu ngày…
Tổn thương tiền ung thư: Một số bệnh lý đường ruột làm tăng nguy cơ ung thư như viêm đại trực tràng chảy máu mạn tính, bệnh Crohn, polyp đại trực tràng.
Yếu tố di truyền: Hội chứng Lynch (ung thư đại trực tràng di truyền không polyp), hội chứng đa polyp đại trực tràng gia đình (FAP), hội chứng Gardner, hội chứng Peutz-Jeghers.'
Thay đổi thói quen để phòng ngừa ung thư đại tràng
Để giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng, việc duy trì một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh là rất quan trọng: Chế độ dinh dưỡng hợp lý
Rau xanh và trái cây: Những loại thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, và ngũ cốc nguyên hạt giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư.
Protein từ thực vật: Sử dụng đậu, đậu lăng, và các loại hạt thay vì thịt đỏ có thể giảm nguy cơ mắc bệnh.
Thực phẩm chứa chất chống oxy hóa: Các loại quả mọng, cà chua, và các loại rau cải chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.
Hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể tăng nguy cơ ung thư đại tràng.
Uống đủ nước: Nước giúp duy trì chức năng tiêu hóa và thải độc tố ra khỏi cơ thể.
Thói quen sống lành mạnh: Tham gia vào các hoạt động thể chất như đi bộ, chạy bộ, bơi lội hoặc yoga ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp duy trì cân nặng hợp lý và tăng cường sức khỏe.
Không hút thuốc và hạn chế rượu: Hút thuốc và tiêu thụ rượu bia đều là các yếu tố nguy cơ gây ung thư.
Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái câyBệnh thường gặp - 4 giờ trước
Không ăn đồ ngọt, không thức khuya, không rượu bia, thế nhưng mới đây, cô bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 dù không có tiền sử gia đình, không thuộc nhóm nguy cơ cao.
U nang tuyến giáp khi nào cần phẫu thuật? Cảnh giác với dấu hiệu u tuyến giáp ác tínhBệnh thường gặp - 16 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông có u nang tuyến giáp lớn kích thước 74x52x77 mm nhập viện gấp vì khối u phình to nhanh gây đau, nuốt khó, giọng khàn...
Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinhBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan hoặc tự ý điều trị các triệu chứng đau ở vùng cổ, lưng, vai gáy, vì đằng sau đó có thể là bệnh lý tiềm ẩn.
Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử tríBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Vài giờ sau mổ nội soi túi mật, bệnh nhân bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp với biểu hiện đau ngực trái, kèm vã mồ hôi, khó thở...
Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ khi chơi bóng đá: Bác sĩ hé lộ nguyên nhânBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Thanh niên bị đột quỵ khi đang chơi bóng đá có chỉ số huyết áp tăng cao, được ghi nhận là 200/100mmHg.
Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...
Đau âm ỉ vùng thắt lưng, người đàn ông 59 tuổi đi khám phát hiện mắc dị tật hiếm gặpBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông mắc dị tật niệu quả nằm sau tĩnh mạch nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng kèm tiểu buốt và tiểu máu.
Người phụ nữ đi khám vì đau đầu bất ngờ phát hiện phình mạch máu não nguy hiểmBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Sau hơn 1 tháng bị đau đầu âm ỉ kèm nôn ói, chị V.A đi khám bất ngờ phát hiện túi phình lớn ở động mạch cảnh trong bên trái, nguy cơ vỡ cao.
Mệt mỏi, sụt cân, người phụ nữ 65 tuổi đi khám phát hiện nổi u khắp người, tiến triển di căn ganBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Điều đáng lo ngại nhất của người bệnh này là đa u tuyến nội tiết tiến triển đã di căn gan, tiên lượng còn rất dè dặt và cần theo dõi sát.
7 loại thực phẩm cần tránh khi bị sốt xuất huyết: Ăn vào cơ thể dễ mệt mỏi, hồi phục chậmBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Sốt xuất huyết khiến cơ thể mệt mỏi, ăn sai thực phẩm sẽ chậm hồi phục. Xem ngay 7 loại thực phẩm cần tránh để mau khỏe lại.
Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp
GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...