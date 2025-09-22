Người đàn ông phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Phát hiện ung thư dạ dày di căn từ triệu chứng đau bụng thượng vị

Suốt 3 tháng nay, ông T.V.M. (58 tuổi, Hà Nội) xuất hiện triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, đau bụng thượng vị âm ỉ. Cùng với đó là tình trạng buồn nôn, nôn thức ăn cũ, đi ngoài phân lỏng 3 lần/ngày.

Đáng chú ý, bệnh nhân gầy sụt 5kg/3 tháng kèm theo tình trạng chán ăn, mệt mỏi. Bệnh nhân đã đi khám tại một số cơ sở y tế khác, tuy nhiên không rõ chẩn đoán và kết quả.

Nhận thấy các triệu chứng vẫn tiếp tục kéo dài, bệnh nhân tới BVĐK Medlatec để khám lại.

Hình ảnh nội soi dạ dày của bệnh nhân phát hiện bất thường. Ảnh: BVCC

Tại đây, ông M. được bác sĩ thăm khám lâm sàng và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết phục vụ chẩn đoán.

Đặc biệt, trên hình ảnh nội soi dạ dày phát hiện dạ dày đã cắt bán phần, phần còn lại và miệng nối phù nề sung huyết kèm nhiều trợt loét dễ chảy máu khi bơm hơi, tiến hành sinh thiết 4 mảnh tại bờ ổ loét làm xét nghiệm mô bệnh học.

Kết quả sinh thiết dạ dày cho thấy các tuyến dạ dày biến đổi nhân lớn, kiềm tính, màng nhân méo mó, hạt nhân nổi rõ, đứng sát nhau với khoảng mô đệm ít. Nhuộm PAS thấy các tuyến giảm hoặc mất chế tiết. Các tuyến sắp xếp lộn xộn, xâm nhập mô đệm. Chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến.

Cùng với đó, kết quả xét nghiệm Cellblock dịch ổ bụng cho thấy hình ảnh nhiều đám tế bào biểu mô có nhân lớn, màng nhân méo mó, chất nhiễm sắc thô, liên kết khá chặt chẽ, sắp xếp gợi cấu trúc tuyến carcinoma di căn.

Dựa vào các dữ liệu được đưa ra từ những kỹ thuật cận lâm sàng đã thực hiện, bác sĩ đưa ra chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc ung thư dạ dày di căn phúc mạc. Bệnh nhân được tư vấn phương án xử trí và lộ trình điều trị một cách chi tiết trong thời gian tới.

Dấu hiệu ung thư dạ dày thường gặp, cần cảnh giác

Người dân cần thực hiện thăm khám định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ mắc ung thư. Ảnh: BVCC

Theo BSNT. Phạm Thị Quế - Trung tâm Tiêu hóa, ung thư dạ dày là sự thay đổi hay phát triển bất thường xuất phát từ vài tế bào và có thể dần dần tiến triển tạo nên tổn thương ung thư dạng chồi sùi hay dạng loét. Quá trình này có thể ít nhất là vài năm thậm chí hàng chục năm. Chính vì vậy, trong giai đoạn đầu hình thành khối u, nếu không tầm soát sớm sẽ không thể phát hiện ra bệnh.

Ung thư dạ dày không phải lúc nào xuất hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu. Các triệu chứng có thể không xảy ra cho đến khi ung thư tiến triển. Ung thư dạ dày lan sang bộ phận khác được gọi là ung thư dạ dày di căn có triệu chứng cụ thể ở vị trí lây lan. Ví dụ: khi ung thư lan đến hạch bạch huyết sẽ xuất hiện khối u có thể sờ thấy qua da; ung thư lan đến gan có thể gây vàng da và vàng mắt; ung thư di căn xuống bụng có thể gây chướng bụng do tràn dịch.

Những người cần tầm soát sớm ung thư dạ dày

Đây là nhận định của BSNT. Phạm Thị Quế, cho thấy tiềm năng trong điều trị bệnh lý nguy hiểm này phụ thuộc rất lớn vào thời điểm phát hiện. Việc phát hiện sớm ung thư dạ dày nhờ hai chiến lược:

Một là, tầm soát bệnh ở những đối tượng có nguy cơ như: Những trường hợp trong gia đình có người mắc ung thư; tiền sử mắc bệnh viêm, loét dạ dày kéo dài; mắc bệnh đa polyp ống tiêu hóa… Những trường hợp này cần khám định kỳ kể cả khi chưa có triệu chứng;

Hai là, phát hiện nhờ vào những triệu chứng rất sớm của ung thư dạ dày. Đặc biệt, triệu chứng của ung thư dạ dày thường xuất hiện ở những vùng bụng trên rốn với các biểu hiện như: Bệnh nhân chỉ thấy tức bụng, đầy bụng sau khi ăn, hay cảm giác chậm tiêu hóa, ậm ạch…