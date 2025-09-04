Mới nhất
Ca mổ đặc biệt: Phẫu thuật ung thư dạ dày cho bệnh nhân gù vẹo cột sống, lưng gập gần 90 độ

Thứ năm, 15:07 04/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Bệnh nhân bị gù vẹo cột sống nặng (lưng gập gần 90 độ), bệnh nhân này chỉ nằm được nghiêng, không thể nằm ngửa hoàn toàn, buộc các bác sĩ phải chọn tư thế nửa nằm, nửa ngồi để gây mê và đặt ống nội khí quản.

Theo thông tin từ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân cao tuổi mắc ung thư dạ dày trong tình trạng gù vẹo cột sống nặng.

Bệnh nhân là ông Đ.V.C (72 tuổi, trú tại Hà Nội) được chẩn đoán ung thư dạ dày thể carcinoma tuyến kém biệt hóa, khối u đã xâm lấn ngoài thanh mạc, xâm nhập mạch máu và thần kinh. Giải pháp điều trị triệt căn là phẫu thuật cắt bán phần dạ dày kèm vét hạch.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là bệnh nhân có gù vẹo cột sống nặng (lưng gập gần 90 độ), thể trạng gầy yếu, cân nặng chỉ 45kg. Biến dạng cột sống không chỉ gây khó khăn trong tư thế phẫu thuật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong gây mê – hồi sức.

Ca mổ đặc biệt: Phẫu thuật ung thư dạ dày cho bệnh nhân gù vẹo cột sống nặng - Ảnh 1.

Bệnh nhân N.T.L bị gù vẹo cuộc sống nặng. Ảnh: BVCC

BSCKII. Hà Kim Hảo – Trưởng khoa Gây mê – Hồi sức cho biết: "Thông thường, tư thế chuẩn để đặt nội khí quản là nằm ngửa. Nhưng bệnh nhân này chỉ nằm được nghiêng, không thể nằm ngửa hoàn toàn. Chúng tôi buộc phải chọn tư thế nửa nằm – nửa ngồi để gây mê và đặt ống nội khí quản. Đây là tư thế hiếm gặp, đòi hỏi kỹ thuật cao và phải có sự hỗ trợ từ đèn đặt nội khí quản có màn hình camera cùng nhiều phương án dự phòng đường thở khó."

Không chỉ khó khăn trong đặt nội khí quản, gù vẹo cột sống nặng còn làm giảm dung tích sống, hạn chế thông khí, khiến quá trình khởi mê và duy trì mê tiềm ẩn nguy cơ tụt oxy. Trong suốt ca mổ, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ các chỉ số hô hấp, huyết động, duy trì oxy tối ưu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được an thần và thở máy cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn, hô hấp tốt mới rút ống nội khí quản. Giảm đau sau mổ được thực hiện bằng gây tê ngoài màng cứng, giúp bệnh nhân thở sâu, ho khạc tốt, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp.

Với tình trạng khối u đã xâm lấn ngoài thanh mạc và xâm nhập mạch – thần kinh, việc vét hạch triệt để và cắt gần toàn bộ dạ dày là cần thiết để giảm nguy cơ tái phát. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa ê-kíp phẫu thuật và gây mê – hồi sức. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do hạn chế về tư thế và hô hấp, ca mổ đã thành công trọn vẹn. Bệnh nhân an toàn, hồi phục tốt sau mổ.

Ca mổ đặc biệt: Phẫu thuật ung thư dạ dày cho bệnh nhân gù vẹo cột sống nặng - Ảnh 2.

Tư thế nữa nằm nửa ngồi của bệnh nhân trong phòng phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, ca mổ đã thành công trọn vẹn. Bệnh nhân an toàn, hồi phục ổn định sau mổ. Ông C. chia sẻ: "Tôi bị gù vẹo cột sống suốt 45 năm, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và sức khỏe. Trước mổ, tôi rất lo lắng, nhưng giờ rất phấn khởi khi thể trạng hồi phục tốt. Tôi thực sự tin tưởng vào chuyên môn và tấm lòng của các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội."

Phẫu thuật ung thư dạ dày vốn là đại phẫu phức tạp, nguy cơ biến chứng cao, đặc biệt ở người bệnh cao tuổi, thể trạng suy kiệt, kèm biến dạng giải phẫu. Trường hợp này khẳng định vai trò then chốt của gây mê – hồi sức không chỉ là "mở đường" cho phẫu thuật viên, mà còn quyết định sự an toàn và thành công của ca mổ. Sự chuẩn bị chu đáo, kỹ năng thành thạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ đã giúp vượt qua thách thức tưởng chừng bất khả thi, mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

2 vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư dạ dày thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải2 vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư dạ dày thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

GĐXH - Có nhiều nguyên nhân gây ung thư dạ dày, nhưng với gia đình trẻ này, bác sĩ chỉ ra 2 sai lầm nghiêm trọng trong việc rửa bát, cần sớm thay đổi.

