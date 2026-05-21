Tuổi trung niên, 3 chị em ruột cùng phát hiện mắc 1 bệnh nguy hiểm, bác sĩ chỉ rõ bí quyết để sống thọ

Thứ năm, 10:37 21/05/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Bốc hỏa, tăng cân, tiểu đường, tăng huyết áp… là vấn đề sức khỏe mà 3 chị em bà Nguyệt cùng mắc phải, với điểm chung là: Thừa cân, béo phì kéo dài nhiều năm.

Tuổi trung niên, 3 chị em cùng tăng cân, cùng mắc bệnh

Ba chị em nhà bà Nguyệt (Đồng Nai) đều có thể trạng to béo từ nhỏ, phần nào do yếu tố di truyền từ bố mẹ. Tuy nhiên, đến tuổi trung niên, cân nặng của họ tăng nhanh và kéo theo nhiều triệu chứng bất thường.

Bà Nguyệt (52 tuổi, em út) tăng 10 kg trong thời gian ngắn, thường xuyên cảm thấy khó chịu, bốc hỏa. Trong khi đó, bà Hà (55 tuổi) và bà Thư (57 tuổi) xuất hiện tình trạng nặng nề, đau nhức chân, các mạch máu nổi rõ ngoằn ngoèo dưới da, gây khó khăn khi đi lại.

Lo lắng về sức khỏe, cả ba cùng đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Chị em bà Nguyệt đang được TS.BS Lâm Văn Hoàng tư vấn liệu trình giảm cân. Ảnh: BVCC

Béo phì tuổi trung niên kéo theo hàng loạt biến chứng

Kết quả thăm khám cho thấy cả ba chị em đều trong tình trạng thừa cân, béo phì, đồng thời đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh – mãn kinh.

Theo TS.BS Lâm Văn Hoàng, chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường, chỉ số BMI của bà Hà lên tới 37,2 – mức béo phì nặng. Bà Thư nặng 68 kg, kèm tăng huyết áp. Bà Nguyệt nặng 70 kg, bắt đầu bước vào béo phì độ 2.

Đáng chú ý, lượng mỡ nội tạng của cả ba đều vượt ngưỡng an toàn tới 2,5 lần, đi kèm rối loạn lipid máu và huyết áp cao.

Ngoài ra, bà Hà và bà Thư còn bị giãn tĩnh mạch chi dưới với các tĩnh mạch phình to, xoắn vặn, nổi rõ dưới da. Tình trạng này xảy ra khi van tĩnh mạch suy yếu, khiến máu bị ứ đọng, gây đau nhức, sưng và nóng rát ở chân.

Theo bác sĩ, cân nặng dư thừa tạo áp lực lớn lên hai chi dưới, làm tăng nguy cơ tổn thương hệ tĩnh mạch và thúc đẩy hình thành bệnh.

Béo phì tuổi trung niên: Không chỉ do di truyền, mà còn từ lối sống

Kết quả xét nghiệm của bà Nguyệt còn cho thấy đường huyết tăng cao – dấu hiệu của bệnh tiểu đường type 2, dù bản thân bà cho biết ăn ít tinh bột và đồ ngọt.

Bác sĩ nhận định, béo phì không chỉ do yếu tố di truyền mà còn liên quan mật thiết đến môi trường sống, thói quen ăn uống và sinh hoạt giống nhau trong gia đình.

Bên cạnh đó, giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh cũng khiến phụ nữ dễ tăng cân hơn do sự suy giảm nội tiết tố, đặc biệt là estrogen. Sự thay đổi này làm tăng đề kháng insulin, khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết và dễ dẫn đến tiểu đường type 2.

Tuổi trung niên, 3 chị em ruột cùng phát hiện mắc 1 bệnh nguy hiểm, bác sĩ chỉ rõ bí quyết để sống thọ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Béo phì tuổi trung niên: Điều trị cá thể hóa, giảm cân là “chìa khóa”

Dựa trên tình trạng cụ thể, bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị riêng cho từng người.

Bà Hà và bà Thư được sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân kết hợp chế độ ăn khoa học, tăng cường rau xanh, chất xơ và trái cây. Đồng thời, họ được hướng dẫn các bài tập phù hợp như xoay cổ chân, đạp chân khi ngồi hoặc nằm để cải thiện tình trạng giãn tĩnh mạch.

Bà Nguyệt được điều trị bằng thuốc tiểu đường thế hệ mới, vừa giúp kiểm soát đường huyết vừa hỗ trợ giảm cân.

Theo bác sĩ, chỉ cần giảm từ 10–15% trọng lượng cơ thể, các bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay tiểu đường có thể cải thiện đáng kể.

Phụ nữ trung niên cần đặc biệt chú ý cân nặng

Các chuyên gia cho biết, ở phụ nữ tuổi trung niên, tăng cân và mãn kinh thường đi kèm. Khoảng 30% phụ nữ trong độ tuổi 50–59 rơi vào tình trạng thừa cân hoặc béo phì, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao.

Sự suy giảm estrogen khiến mỡ có xu hướng tích tụ nhiều ở vùng bụng, mông và đùi, đồng thời làm chậm quá trình trao đổi chất.

Do đó, việc kiểm soát cân nặng ở giai đoạn này cần được thực hiện bài bản, kiên trì và có sự tư vấn của bác sĩ để đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh làm nặng thêm các bệnh lý nền.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân – đặc biệt là phụ nữ trung niên – nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các nguy cơ, tránh biến chứng nguy hiểm do béo phì gây ra.

Tại sao phụ nữ thon gọn khi còn trẻ lại phát tướng khi bước vào tuổi trung niên: Không phải do ăn nhiều, thủ phạm thật sự là đây!

GĐXH - Nhiều chị em bước sang tuổi trung niên thường ngỡ ngàng khi thấy vóc dáng thanh mảnh ngày nào bỗng chốc trở nên "đồ sộ", dù chế độ ăn vẫn không hề thay đổi. Tại sao mỡ lại "ưu ái" vùng bụng và lưng đến thế?

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Người đàn ông 53 tuổi phát hiện cùng lúc 2 ung thư gan và đường mật từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

Sống khỏe - 16 giờ trước

Dâu tằm có thật sự 'bổ máu'? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cách

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Những 'trái ngọt' sau hành trình kiên cường và 7 cơ hội mới cho các gia đình hiếm muộn tại Bệnh viện Đức Phúc

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì bệnh tiểu đường, đường huyết tăng vọt do 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này

Sống khỏe - 1 ngày trước

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Đau xương kéo dài, đau nhiều về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

TikToker Đan Thy mắc ung thư máu, cảnh báo lối sống nhiều người trẻ đang mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

Bệnh thường gặp

Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này mà không biết đang tăng nguy cơ thiếu máu não

Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới

TikToker Đan Thy mắc ung thư máu, cảnh báo lối sống nhiều người trẻ đang mắc phải

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

