Tuổi trung niên, 3 chị em ruột cùng phát hiện mắc 1 bệnh nguy hiểm, bác sĩ chỉ rõ bí quyết để sống thọ

Tuổi trung niên, 3 chị em cùng tăng cân, cùng mắc bệnh

Ba chị em nhà bà Nguyệt (Đồng Nai) đều có thể trạng to béo từ nhỏ, phần nào do yếu tố di truyền từ bố mẹ. Tuy nhiên, đến tuổi trung niên, cân nặng của họ tăng nhanh và kéo theo nhiều triệu chứng bất thường.

Bà Nguyệt (52 tuổi, em út) tăng 10 kg trong thời gian ngắn, thường xuyên cảm thấy khó chịu, bốc hỏa. Trong khi đó, bà Hà (55 tuổi) và bà Thư (57 tuổi) xuất hiện tình trạng nặng nề, đau nhức chân, các mạch máu nổi rõ ngoằn ngoèo dưới da, gây khó khăn khi đi lại.

Lo lắng về sức khỏe, cả ba cùng đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Chị em bà Nguyệt đang được TS.BS Lâm Văn Hoàng tư vấn liệu trình giảm cân. Ảnh: BVCC

Béo phì tuổi trung niên kéo theo hàng loạt biến chứng

Kết quả thăm khám cho thấy cả ba chị em đều trong tình trạng thừa cân, béo phì, đồng thời đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh – mãn kinh.

Theo TS.BS Lâm Văn Hoàng, chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường, chỉ số BMI của bà Hà lên tới 37,2 – mức béo phì nặng. Bà Thư nặng 68 kg, kèm tăng huyết áp. Bà Nguyệt nặng 70 kg, bắt đầu bước vào béo phì độ 2.

Đáng chú ý, lượng mỡ nội tạng của cả ba đều vượt ngưỡng an toàn tới 2,5 lần, đi kèm rối loạn lipid máu và huyết áp cao.

Ngoài ra, bà Hà và bà Thư còn bị giãn tĩnh mạch chi dưới với các tĩnh mạch phình to, xoắn vặn, nổi rõ dưới da. Tình trạng này xảy ra khi van tĩnh mạch suy yếu, khiến máu bị ứ đọng, gây đau nhức, sưng và nóng rát ở chân.

Theo bác sĩ, cân nặng dư thừa tạo áp lực lớn lên hai chi dưới, làm tăng nguy cơ tổn thương hệ tĩnh mạch và thúc đẩy hình thành bệnh.

Béo phì tuổi trung niên: Không chỉ do di truyền, mà còn từ lối sống

Kết quả xét nghiệm của bà Nguyệt còn cho thấy đường huyết tăng cao – dấu hiệu của bệnh tiểu đường type 2, dù bản thân bà cho biết ăn ít tinh bột và đồ ngọt.

Bác sĩ nhận định, béo phì không chỉ do yếu tố di truyền mà còn liên quan mật thiết đến môi trường sống, thói quen ăn uống và sinh hoạt giống nhau trong gia đình.

Bên cạnh đó, giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh cũng khiến phụ nữ dễ tăng cân hơn do sự suy giảm nội tiết tố, đặc biệt là estrogen. Sự thay đổi này làm tăng đề kháng insulin, khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết và dễ dẫn đến tiểu đường type 2.

Béo phì tuổi trung niên: Điều trị cá thể hóa, giảm cân là “chìa khóa”

Dựa trên tình trạng cụ thể, bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị riêng cho từng người.

Bà Hà và bà Thư được sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân kết hợp chế độ ăn khoa học, tăng cường rau xanh, chất xơ và trái cây. Đồng thời, họ được hướng dẫn các bài tập phù hợp như xoay cổ chân, đạp chân khi ngồi hoặc nằm để cải thiện tình trạng giãn tĩnh mạch.

Bà Nguyệt được điều trị bằng thuốc tiểu đường thế hệ mới, vừa giúp kiểm soát đường huyết vừa hỗ trợ giảm cân.

Theo bác sĩ, chỉ cần giảm từ 10–15% trọng lượng cơ thể, các bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay tiểu đường có thể cải thiện đáng kể.

Phụ nữ trung niên cần đặc biệt chú ý cân nặng

Các chuyên gia cho biết, ở phụ nữ tuổi trung niên, tăng cân và mãn kinh thường đi kèm. Khoảng 30% phụ nữ trong độ tuổi 50–59 rơi vào tình trạng thừa cân hoặc béo phì, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao.

Sự suy giảm estrogen khiến mỡ có xu hướng tích tụ nhiều ở vùng bụng, mông và đùi, đồng thời làm chậm quá trình trao đổi chất.

Do đó, việc kiểm soát cân nặng ở giai đoạn này cần được thực hiện bài bản, kiên trì và có sự tư vấn của bác sĩ để đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh làm nặng thêm các bệnh lý nền.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân – đặc biệt là phụ nữ trung niên – nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các nguy cơ, tránh biến chứng nguy hiểm do béo phì gây ra.