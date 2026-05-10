Người đàn ông 70 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Đi khám vì đau bụng, phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm

Ông Hạnh (70 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM khám vì đau bụng, đầy hơi, khó tiêu kéo dài. Kết quả siêu âm ổ bụng cho thấy tuyến tiền liệt của ông phì đại dù trước đó không có biểu hiện tiết niệu rõ rệt. Xét nghiệm PSA toàn phần ở mức 6,5 ng/ml, cao hơn ngưỡng bình thường và nằm trong nhóm nguy cơ ung thư.

Kết quả chụp MRI tiếp tục ghi nhận tổn thương vùng thùy trái tuyến tiền liệt, thuộc phân loại PI-RADS 5 – nhóm có nguy cơ ung thư rất cao.

Sau sinh thiết dưới hướng dẫn siêu âm, ThS.BS.CKI Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trưởng đơn vị Ung thư Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa xác định người bệnh mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú.

Khối u có kích thước khoảng 2 cm, vẫn nằm gọn trong thùy trái, chưa xâm lấn vỏ bao hay di căn đến các cơ quan lân cận như xương, túi tinh hoặc hệ mạch thần kinh. Đây là giai đoạn có thể điều trị triệt căn bằng phẫu thuật.

Tuy nhiên, người bệnh có tiền sử tim mạch phức tạp, từng đặt stent mạch vành và đang sử dụng thuốc chống đông máu hằng ngày. Để giảm nguy cơ chảy máu và hạn chế xâm lấn, ê kíp quyết định phẫu thuật nội soi với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi.

Phẫu thuật robot giúp giảm biến chứng ung thư tuyến tiền liệt

Theo bác sĩ Cương, tuyến tiền liệt của ông Hạnh có kích thước khá lớn, hơn 40 ml, khiến việc bóc tách và tái tạo đường tiểu sau cắt tuyến trở nên phức tạp hơn.

Nhờ hệ thống camera 3D phóng đại cùng cánh tay robot linh hoạt, ê kíp có thể bóc tách chính xác khối u, hạn chế tổn thương mô lành và bảo tồn tối đa cấu trúc quanh niệu đạo cũng như bó mạch thần kinh.

Khác với phương pháp truyền thống, ê kíp lựa chọn kỹ thuật bóc tách từ mặt sau tuyến tiền liệt nhằm giảm nguy cơ tiểu không kiểm soát và rối loạn cương dương sau mổ.

Sau phẫu thuật, ông Hạnh phục hồi tốt, ít đau, có thể đi lại bình thường và xuất viện sau hai ngày. Người bệnh được hướng dẫn theo dõi PSA định kỳ kết hợp tập sàn chậu (Kegel) để hỗ trợ chức năng tiểu tiện.

Ung thư tuyến tiền liệt thường diễn tiến âm thầm

Theo Globocan 2022, ung thư tuyến tiền liệt nằm trong nhóm 5 loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới Việt Nam với khoảng 5.875 ca mắc mới mỗi năm.

Các bác sĩ cảnh báo bệnh thường tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu, nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ rệt. Tuổi tác, yếu tố di truyền và tiền sử gia đình là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi nên chủ động khám sức khỏe và tầm soát định kỳ để phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt. Khi được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị khỏi và duy trì chất lượng sống rất cao.