Người đàn ông tăng huyết áp đột ngột vì 1 lý do không ngờ tới

Thường xuyên lo lắng về sức khỏe bản thân, ông Tình, 76 tuổi bị tăng huyết áp đột ngột, một tuần sau tình trạng không cải thiện mới đến viện cấp cứu.

Huyết áp tăng đột ngột, tần suất 2-3 lần/ngày

Ông Tình được chẩn đoán tăng huyết áp từ năm năm trước, uống thuốc và tái khám đều đặn. Thời gian đầu bệnh tình được kiểm soát tốt, nhưng một năm nay sau khi phát hiện hẹp động mạch cảnh, ông hay lo lắng, sợ bệnh nặng lên gây đột quỵ.

Một tuần trước ông mệt, chóng mặt, đo huyết áp tại nhà thấy chỉ số tăng cao, có lúc lên đến 210/110 mmHg. Người nhà cho ông uống thuốc hạ áp, huyết áp giảm lúc đó nhưng vài giờ sau tăng trở lại.

"Ngày nào tôi cũng vào cơn tăng huyết áp 2-3 lần, mỗi khi đo thấy chỉ số tăng cao tôi càng lo lắng, càng lo lắng thì huyết áp lại càng tăng", ông Tình chia sẻ. Sau đó, iing được đưa đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM cấp cứu.

Nguyên nhân gây tăng huyết áp đột ngột

Tại đây, BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, cho biết bệnh nhân đến viện trong trạng thái huyết áp cao không kiểm soát, từ 170-190/100 mmHg, xây xẩm, chóng mặt.

Khai thác bệnh sử và hỏi thăm triệu chứng, bác sĩ nhận thấy ông mắc chứng rối loạn lo âu – một loại rối loạn cảm xúc, xảy ra khi bệnh nhân có biểu hiện dễ lo lắng quá mức, sợ hãi thường xuyên mà không có lý do rõ ràng. Bên cạnh những biểu hiện về tâm thần, người bị rối loạn lo âu còn có các dấu hiệu như mất ngủ, tim đập nhanh, đổ mồ hôi, đau đầu, chân tay run rẩy…

Theo ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, căng thẳng, bất an, rối loạn lo âu… là nguyên nhân phổ biến làm huyết áp tăng đột ngột và gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với sức khỏe. Khi rơi vào lo lắng quá mức, nồng độ các hormone cortisol và adrenaline trong cơ thể sẽ tăng lên rất mạnh, dẫn đến tim đập nhanh và co mạch làm giảm đường kính mạch máu, cả hai tác nhân này đều gây tăng huyết áp.

Ngoài ra, bệnh nhân rối loạn lo âu thường có những thói quen không tốt cho huyết áp như hút thuốc lá, lạm dụng thức uống có cồn, ăn quá nhiều… Một số loại thuốc điều trị lo âu và những rối loạn tâm thần khác cũng có thể làm tăng huyết áp.

Ông Tình đã được làm các cận lâm sàng loại trừ tăng huyết áp có nguyên nhân như suy thận, hẹp động mạch thận, u tuyến thượng thận, cường giáp…, kết quả không phát hiện bất thường. Bác sĩ điều chỉnh đơn thuốc huyết áp, giải thích, trấn an ông kèm cho thuốc chống rối loạn lo âu.

Vài ngày sau huyết áp ông ổn định ở mức 120/80 mmHg, hết mệt mỏi, chóng mặt, tinh thần thoải mái. Ông xuất viện sau năm ngày, được căn dặn uống thuốc đầy đủ, tránh suy nghĩ quá mức về bệnh tật, ngủ nghỉ hợp lý, có các hoạt động thư giãn, giải trí phù hợp, thường xuyên kiểm tra huyết áp tại nhà.

Huyết áp tăng cao đột ngột nguy hiểm thế nào?

Huyết áp tăng cao đột ngột, còn gọi là cơn tăng huyết áp cấp cứu, xảy ra khi chỉ số huyết áp vượt quá 180/120 mmHg, có thể gây tổn thương đến các cơ quan như tim, não, thận và mắt. Đối với người mới bị tăng huyết áp hoặc bệnh huyết áp đang điều trị ổn định, nay đột ngột tăng rất cao bắt buộc phải tìm nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát.

Cách xử trí khi huyết áp tăng cao đột ngột

Khi đo huyết áp, nếu chỉ số vượt quá 160/100mmHg và không có các triệu chứng đau đầu nhiều, chóng mặt, yếu tay chân, nhìn mờ, buồn nôn, nôn… thì cho người bệnh nằm nghỉ ngơi, sau đó kiểm tra lại sau 30 phút. Nếu huyết áp vẫn không hạ hoặc người bệnh xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ tai biến mạch máu não gồm chóng mặt, mất thăng bằng, rối loạn tri giác, méo miệng, nói ngọng, yếu 1/2 người… cần đưa đến cơ sở y tế ngay.

Cách phòng ngừa huyết áp tăng cao

Để phòng ngừa cao huyết áp, mọi người nên có chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe như:

- Hạn chế rượu bia và thuốc lá;

- Lựa chọn các thực phẩm ít muối và giảm lượng muối khi chế biến thức ăn;

- Tránh xa đồ chiên rán, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn;

- Tăng cường trái cây, rau và các loại chất béo không bão hòa.

- Tập thể dục đều đặn, duy trì cân nặng hợp lý,

- Sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý để kiểm soát stress, tầm soát và điều trị các bệnh mạn tính.