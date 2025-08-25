Đừng coi thường: 5 dấu hiệu tăng huyết áp ở người trẻ có thể dẫn tới đột quỵ sớm
GĐXH - Tăng huyết áp không chỉ ở người già. Người trẻ cũng có nguy cơ cao, và 5 triệu chứng này là tín hiệu bạn cần chú ý ngay.
Thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, người phụ nữ 37 tuổi phát hiện viêm tủy hiếm gặpBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân viêm tủy hiếp gặp nhập viện trong tình trạng chóng mặt kéo dài, nôn kéo dài, yếu tứ chi không đi lại được...
6 thói quen buổi tối đang âm thầm phá hủy lá gan của bạn, ai cũng mắc ít nhất mộtBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Gan là cơ quan thải độc quan trọng, nhưng chỉ vài thói quen xấu buổi tối cũng đủ khiến nó quá tải và suy yếu nhanh chóng.
Người đàn ông mắc ung thư tuyến tiền liệt ở tuổi 54 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư tiền liệt tuyến trì hoãn phẫu thuật do lo sợ rối loạn cương dương, ảnh hưởng chức năng sinh lý nam giới nên xin bác sĩ cho về nhà.
Người đàn ông 45 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ ngất ven đường sau khi chơi thể thao, ngừng tim 5 lần tại bệnh việnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng, ngất tại ven đường sau khi chơi thể thao. Ngừng tim 5 lần tại bệnh viện may mắn được cứu sống.
Những người lớn tuổi không dễ bị nhồi máu não thường có 6 thói quen này, bạn có bao nhiêu?Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhồi máu não, hay còn gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ, là một trong những căn bệnh đe dọa sức khỏe con người nghiêm trọng nhất.
Gan nhiễm mỡ không chừa ai: 8 dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang đối diện nguy hiểmBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Gan nhiễm mỡ diễn tiến âm thầm, nhiều người phát hiện muộn. 8 dấu hiệu này chính là chìa khóa nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe gan.
Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ một cơn đau ngực đột ngột thoáng qua, người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng rơi vào nguy kịch nhồi máu cơ tim cấp.
8 triệu chứng ‘nguy hiểm’ báo hiệu tiểu đường tuýp 2 đang âm thầm tấn công bạnBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Khát nước liên tục, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, da sạm bất thường… chính là những tín hiệu âm thầm cảnh báo bạn có nguy cơ tiểu đường tuýp 2.
Đột quỵ không báo trước nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu sớm nàyBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ, nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu cảnh báo sớm. Đây là những dấu hiệu bạn cần nhận biết ngay để kịp thời cứu mình.
Người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ viêm tụy cấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp làm nghề thợ xây, từ năm 2020 đến nay, người bệnh có thói quen uống từ 300-500ml rượu mỗi ngày.
