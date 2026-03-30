Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!

Ung thư gan giai đoạn muộn với tiên lượng sống tính bằng tháng

Trường hợp bệnh nhân N.T.Đ (64 tuổi) được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn muộn cách đây 4 năm trong tình trạng khối u lớn ở gan phải, kèm huyết khối tĩnh mạch cửa lan rộng vào thân chung và nhánh trái, trên nền viêm gan B mạn tính và xơ gan.

Đây là một trong những thể bệnh nặng nhất của ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Trong thực hành lâm sàng, khi xuất hiện huyết khối tĩnh mạch cửa, bệnh thường đã tiến triển xa, làm giảm đáng kể khả năng điều trị triệt căn. Trước đó, bệnh nhân đã được thăm khám tại nhiều cơ sở y tế lớn, với tiên lượng thời gian sống chỉ tính bằng tháng.

TS.BS Cao Mạnh Thấu trao đổi với bệnh nhân về ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Quyết định phẫu thuật khó sau hội chẩn đa chuyên khoa

Theo TS.BS Cao Mạnh Thấu – Phó Trưởng khoa Ung bướu & Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, với các ca ung thư gan giai đoạn muộn, việc lựa chọn chiến lược điều trị cần dựa trên đánh giá toàn diện.

Các yếu tố quan trọng bao gồm tình trạng toàn thân, chức năng gan còn lại, mức độ lan rộng của huyết khối tĩnh mạch cửa, nguy cơ di căn xa và thể tích gan lành. Đặc biệt, việc đo đạc chính xác thể tích gan trái và phát hiện bất thường giải phẫu đóng vai trò quyết định trong khả năng thực hiện phẫu thuật.

Sau quá trình hội chẩn đa chuyên khoa gồm ung bướu, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, dinh dưỡng và dược lâm sàng, các bác sĩ đã đưa ra quyết định can thiệp phẫu thuật – dù đây là lựa chọn nhiều rủi ro.

Phẫu thuật phức tạp: Cắt gan và lấy huyết khối tĩnh mạch cửa

Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cắt gan phải, cắt một phần phân thùy I, cắt túi mật, nạo vét hạch cuống gan, đồng thời lấy toàn bộ huyết khối tĩnh mạch cửa và tạo hình lại mạch máu.

Đây là kỹ thuật đặc biệt phức tạp trong điều trị ung thư gan giai đoạn muộn, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm cao. Trong quá trình mổ, ê-kíp hạn chế tối đa việc thao tác trực tiếp vào khối u nhằm tránh nguy cơ huyết khối lan sang phần gan lành.

Việc kiểm soát hệ thống mạch máu – đặc biệt là động mạch gan và tĩnh mạch cửa – đóng vai trò then chốt. Các bác sĩ sử dụng bóng Forgaty để lấy sạch huyết khối, sau đó tái tạo lại tĩnh mạch cửa, đảm bảo lưu thông tuần hoàn.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục thuận lợi, chức năng gan còn lại ổn định, lưu lượng tĩnh mạch cửa được duy trì bình thường.

Điều trị đa mô thức giúp tối ưu hiệu quả

Các chuyên gia cho biết, với ung thư gan giai đoạn muộn, phẫu thuật đơn thuần thường không đủ để đạt hiệu quả tối ưu. Vì vậy, bệnh nhân được áp dụng chiến lược điều trị đa mô thức.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị hóa chất qua động mạch gan kết hợp điều trị toàn thân. Cách tiếp cận này nhằm kiểm soát tế bào ung thư còn sót lại, giảm nguy cơ tái phát và kéo dài thời gian sống.

Kết quả theo dõi sau 4 năm cho thấy bệnh nhân không có dấu hiệu tái phát tại gan, không ghi nhận di căn xa, chức năng gan duy trì tốt – một kết quả được đánh giá là vượt ngoài kỳ vọng đối với bệnh cảnh ban đầu.

Phòng ngừa ung thư gan: Người bệnh viêm gan B tuyệt đối không chủ quan

Thực tế, phần lớn bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn có kèm huyết khối tĩnh mạch cửa khi được phát hiện thường chỉ còn chỉ định điều trị giảm nhẹ.

Đáng lưu ý, trong nhiều trường hợp, tổn thương gan ban đầu có thể bị nhầm lẫn là u lành tính. Tuy nhiên, dưới góc độ ung thư học, đặc biệt ở người mắc viêm gan B mạn tính, bất kỳ khối tổn thương nào tại gan cũng cần được đánh giá kỹ lưỡng.

Các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh viêm gan B nên tầm soát định kỳ và theo dõi sát tại các cơ sở chuyên khoa gan mật. Việc chủ quan với chẩn đoán ban đầu có thể khiến bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong điều trị, làm bệnh tiến triển sang giai đoạn muộn, giảm cơ hội sống.

Trường hợp bệnh nhân nói trên cho thấy, ngay cả với ung thư gan giai đoạn muộn, nếu được đánh giá đúng và áp dụng chiến lược điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có cơ hội kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng cuộc sống.

