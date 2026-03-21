Người đàn ông phát hiện ung thư gan ở tuổi 53 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thứ bảy, 18:59 21/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Ở tuổi 53, sau hơn 20 năm không theo dõi bệnh viêm gan C, ông bất ngờ phát hiện ung thư gan với khối u lớn, có dấu hiệu di căn.

Phát hiện ung thư gan sau nhiều năm mắc viêm gan mà không tái khám

Bệnh nhân ung thư gan Đ.T.T (53 tuổi, ở Lào Cai) nhập viện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 13/3/2026 sau khi phát hiện u gan tại tuyến dưới.

Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh từng được chẩn đoán viêm gan từ khoảng 20 năm trước nhưng chỉ uống thuốc nam trong thời gian ngắn rồi bỏ dở, không tái khám định kỳ. Do không có triệu chứng rõ ràng, bệnh nhân nghĩ rằng bệnh đã khỏi.

Ngoài ra, người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường 11 năm đang điều trị duy trì và thói quen uống rượu bia kéo dài hơn 20 năm, trung bình khoảng 200 ml mỗi ngày.

Người đàn ông phát hiện ung thư gan ở tuổi 53 thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Người bệnh phát hiện ung thư gan sau nhiều năm không điều trị viêm gan C. Ảnh: BVCC

Khoảng 3 tháng gần đây, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, ăn uống kém, sụt 3 kg nhưng không đi khám. Chỉ đến khi kiểm tra sức khỏe mới phát hiện đồng thời viêm gan virus C và khối u gan ác tính.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số PIVKA-II tăng rất cao, lên tới 2.909 (mức bình thường <40), gợi ý mạnh đến ung thư biểu mô tế bào gan.

Chụp CT ghi nhận khối u gan kích thước khoảng 61 x 55 mm, có đặc điểm ác tính, kèm hạch vùng rốn gan – đầu tụy nghi ngờ di căn. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ung thư gan trên nền viêm gan virus C mạn, kèm nhiều yếu tố nguy cơ như rượu bia và bệnh nền chuyển hóa.

Viêm gan C âm thầm tiến triển thành ung thư gan

Theo bác sĩ điều trị, đây là trường hợp điển hình của viêm gan virus C tiến triển âm thầm. Người bệnh có thể không có triệu chứng trong nhiều năm nhưng tổn thương gan vẫn diễn tiến từ viêm gan mạn đến xơ gan và ung thư gan nếu không được theo dõi.

Hiện bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn, khối u lớn và có dấu hiệu di căn khiến việc điều trị trở nên phức tạp, cần chuyển sang chuyên khoa sâu để tiếp tục can thiệp.

Các chuyên gia cho biết, với sự phát triển của y học hiện nay, viêm gan virus C có thể điều trị khỏi với tỷ lệ trên 95% nếu phát hiện sớm và điều trị đúng bằng thuốc kháng virus.

Tuy nhiên, khi đã tiến triển thành ung thư gan, người bệnh phải điều trị bằng các phương pháp phức tạp như phẫu thuật, nút mạch, hóa trị… với tiên lượng khó khăn hơn nhiều.

Người đàn ông phát hiện ung thư gan ở tuổi 53 thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người bệnh viêm gan B, C cần làm gì để ngừa ung thư gan?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư gan cao. Ước tính có khoảng 8 triệu người nhiễm viêm gan B, C, trong đó phần lớn không biết mình mắc bệnh.

Chuyên gia khuyến cáo, viêm gan virus B và C thường diễn tiến âm thầm nên người dân cần chủ động tầm soát định kỳ. Người bình thường nên kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần, nhóm nguy cơ cao cần tầm soát 6 tháng/lần.

Đặc biệt, người đã được chẩn đoán viêm gan cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý dùng thuốc nam hoặc bỏ dở điều trị. Việc theo dõi liên tục giúp phát hiện sớm biến chứng và giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư gan.

Trường hợp trên là lời cảnh tỉnh rõ ràng: một bệnh lý hoàn toàn có thể kiểm soát, thậm chí điều trị khỏi, nhưng do chủ quan đã tiến triển thành ung thư gan, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị và kéo dài thời gian sống.

Người đàn ông 63 tuổi phát hiện ung thư gan thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiNgười đàn ông 63 tuổi phát hiện ung thư gan thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Trường hợp người đàn ông mắc ung thư gan dưới đây là lời cảnh báo khi người bệnh viêm gan B chủ quan, không tái khám dù đã được kiểm soát virus trước đó.

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

GĐXH - Rau dền dù bổ dưỡng với người khỏe mạnh nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro với người bệnh thận, suy thận nếu ăn không đúng cách.

GĐXH - Cho rằng mệt mỏi, uể oải, da xanh xao và thỉnh thoảng đau bụng lâm râm là do "áp lực công việc", nhiều bạn trẻ thế hệ 9X (27 - 35 tuổi) đi khám phát hiện bị ung thư đại trực tràng.

GĐXH - Nhiều nam giới vẫn tin rằng chỉ cần “phong độ” trong chuyện chăn gối thì khả năng có con là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít quý ông có vẻ ngoài vạm vỡ, sinh lý mạnh mẽ nhưng phải đối mặt với tình trạng vô tinh hoặc tinh trùng yếu.

GĐXH - Riêng với nam giới, thận còn được coi là biểu tượng của sức mạnh và bản lĩnh. Một hệ thận khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn nâng cao chất lượng sống.

GĐXH - Bệnh nhân nam, 53 tuổi, từng được chẩn đoán bệnh hiểm amyloidosis di truyền tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội năm 2024, vừa được ghép đồng thời tim và gan thành công.

GĐXH - Nhờ được cấp cứu kịp thời, người đàn ông đột quỵ, ngừng tuần hoàn khi đang chơi bóng chuyền tại Nghệ An đã qua cơn nguy kịch.

GĐXH - Trường hợp người đàn ông mắc ung thư gan dưới đây là lời cảnh báo khi người bệnh viêm gan B chủ quan, không tái khám dù đã được kiểm soát virus trước đó.

GĐXH - Nhiều người coi giấm là "thần dược" hỗ trợ giảm cân, giải độc, nhưng dưới góc nhìn dinh dưỡng lâm sàng, đây là một con dao hai lưỡi.

GĐXH - Suy thận ở nữ giới là căn bệnh nguy hiểm nhưng dễ bị nhầm lẫn với rối loạn nội tiết hoặc mệt mỏi thông thường, khiến nhiều người phát hiện bệnh muộn.

GĐXH - Trường hợp người đàn ông mắc ung thư gan dưới đây là lời cảnh báo khi người bệnh viêm gan B chủ quan, không tái khám dù đã được kiểm soát virus trước đó.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

