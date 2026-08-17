Sợ đi khám răng, bé gái 4 tuổi ở Hà Nội được điều trị triệt để viêm tủy răng nhờ phương pháp gây mê

Ngày 17/8, Bệnh viện E cho biết, mới đây, các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt phối hợp cùng Khoa Gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa của bệnh viện đã điều trị thành công cho một bé gái 4 tuổi (ở Long Biên, Hà Nội) bị viêm tủy răng bằng phương pháp gây mê.

Mẹ bệnh nhi cho biết, con gái bị viêm tủy răng sữa kéo dài và đã được gia đình đưa đi khám ở nhiều cơ sở y tế trước đó nhưng không thành công. Nguyên nhân là do cứ đến nơi chữa răng là bé sợ hãi, quấy khóc và không hợp tác.

Các bác sĩ điều trị răng cho bệnh nhi bằng phương pháp gây mê. Ảnh: BVCC.

Tại Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện E, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá toàn diện và chỉ định điều trị dưới gây mê. Kết quả, chỉ trong một lần trị liệu duy nhất, bệnh nhi đã được xử lý triệt để: Điều trị tủy nhiều răng, làm chụp thép bảo vệ và hàn toàn bộ các răng sâu mà trẻ không gặp bất kỳ sang chấn tâm lý nào.

ThS.BS Lê Trung Kiên – Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện E cho biết, thời gian gần đây, khoa liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhi gặp các bệnh lý răng miệng phức tạp, thậm chí đã biến chứng nặng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của trẻ.

Trong quá trình điều trị, có không ít trẻ nhỏ bị đau răng không hợp tác với bác sĩ (do tâm lý sợ hãi hoặc bệnh lý) hoặc trẻ mắc bệnh toàn thân phức tạp. Vì vậy, đối với những trẻ này, các bác sĩ sẽ chỉ định và áp dụng phương pháp gây mê. Đặc biệt, phương pháp này rất có ý nghĩa với các bé mắc bệnh tim bẩm sinh có chỉ định phẫu thuật, trẻ tự kỷ, bại não, khuyết tật, tâm thần...

Phân tích về tính ưu điểm của kỹ thuật điều trị răng ở trẻ em bằng phương pháp gây mê áp dụng triển khai tại Bệnh viện E, BS Kiên chia sẻ, thay vì điều trị nhiều lần trên ghế nha khoa thông thường, trẻ sẽ được đưa vào phòng mổ và gây mê để thực hiện đồng loạt các thủ thuật như nhổ răng, trám răng, điều trị tủy...

Với phương pháp điều trị này, trẻ được điều trị toàn bộ các tổn thương răng miệng chỉ trong một ca mổ, giúp tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và chi phí... Đặc biệt, tránh sang chấn tâm lý cho trẻ không phải trải qua cảm giác sợ hãi, đau đớn hay ám ảnh tiếng khoan rửa nha khoa, bảo vệ tâm sinh lý phát triển bình thường.

Trong quá trình các bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa gây mê cho trẻ, các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt dễ dàng thao tác kỹ thuật chuẩn xác, chủ động kiểm soát cầm máu, chống nhiễm trùng. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi được theo dõi chặt chẽ suốt quá trình điều trị, hạn chế tối đa rủi ro và biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện răng trẻ có các dấu hiệu bất thường (sâu răng, đổi màu, đau nhức, sưng nướu...), cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay. Trường hợp bệnh lý nặng hoặc trẻ quá nhỏ, hoảng sợ không hợp tác, bố mẹ nên đưa trẻ đến các bệnh viện tuyến trung ương để được thăm khám và điều trị theo phương pháp gây mê. Việc điều trị sớm và toàn diện không chỉ giúp trẻ chấm dứt cơn đau mà còn hạn chế tối đa nguy cơ tái phát về sau.

Hà Anh



