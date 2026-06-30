Giữ chặt 2,7 tỷ đồng không chia cho con cái, cụ bà có cuộc sống tuổi già vừa an nhàn vừa hạnh phúc
GĐXH - Tuổi già, sở hữu khoản tiết kiệm khoảng 2,3 tỷ đồng cùng lương hưu ổn định, bà đã đưa ra quyết định tài chính khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Thay vì cho con toàn bộ tài sản hay thuê người giúp việc, bà trả lương cho chính con gái để chăm sóc mình lúc tuổi già. Cách làm tưởng lạ nhưng lại giúp cả gia đình đều cảm thấy thoải mái, giữ được tình cảm và sự tự lập.
Có 2,3 tỷ đồng tiết kiệm nhưng không vội cho con
Bà Mã Tiểu Phương, 70 tuổi, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), đã nghỉ hưu nhiều năm sau thời gian dài làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước. Nhờ chăm chỉ tích lũy từ khi còn trẻ, bà có cuộc sống khá dư dả khi về già.
Mỗi tháng, bà nhận khoảng 5.000 NDT (tương đương 19,3 triệu đồng) tiền lương hưu. Bên cạnh đó, khoản tiền gửi tiết kiệm của bà đã lên tới 700.000 NDT, tương đương khoảng 2,7 tỷ đồng. Với nguồn tài chính này, vợ chồng bà không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt và có thể tận hưởng cuộc sống tuổi già.
Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 70, sức khỏe của hai ông bà bắt đầu giảm sút. Các bệnh tuổi già như tiểu đường, cao huyết áp cùng những cơn đau xương khớp khiến việc tự chăm sóc bản thân ngày càng khó khăn.
Quyết định trả lương cho con gái chăm sóc cha mẹ tuổi già
Vợ chồng bà chỉ có một người con gái là Trương Nam, 35 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Trương Nam đi làm với mức thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống, không có nhiều tích lũy.
Nhận thấy cả mình lẫn chồng đều cần người chăm sóc lâu dài, bà Tiểu Phương nảy ra một ý tưởng khác biệt. Thay vì thuê người giúp việc, bà đề nghị con gái nghỉ việc để chăm sóc cha mẹ và sẽ trả cho cô mức lương 5.000 NDT mỗi tháng.
Sau khi trao đổi với chồng, cả hai đều đồng thuận. Họ tin rằng con gái sẽ chăm sóc cha mẹ chu đáo hơn bất kỳ người giúp việc nào.
Ban đầu, Trương Nam cũng từng nghĩ đến chuyện thuê người chăm sóc bố mẹ. Tuy nhiên, trước lời đề nghị của mẹ, cô quyết định nhận công việc này vì mong muốn được ở gần và tự tay chăm sóc đấng sinh thành.
Gia đình gắn kết hơn nhờ cách chi tiêu thông minh
Kể từ đó, Trương Nam chuyển về sống cùng cha mẹ.
Mỗi ngày, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, cùng cha mẹ đi bộ, nhắc nhở uống thuốc và duy trì thói quen tập luyện để cải thiện sức khỏe.
Ngoài thời gian chăm sóc bố mẹ, cô vẫn có khoảng thời gian riêng để đọc sách, gặp gỡ bạn bè nên không cảm thấy áp lực.
Trong khi đó, vợ chồng bà Tiểu Phương cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào con. Khi sức khỏe cho phép, hai ông bà vẫn cùng nấu ăn, giặt giũ và làm việc nhà để chia sẻ công việc.
Chính sự phân chia hợp lý này giúp không khí gia đình luôn thoải mái. Các thành viên có thêm nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ và gắn kết hơn trước, khiến nhiều người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.
Không cho con tiền tỷ, chỉ trả công xứng đáng
Sau một thời gian được con gái chăm sóc, bà Tiểu Phương càng tin rằng quyết định của mình là đúng đắn.
Điều bà hài lòng không chỉ là sự tận tâm của con gái mà còn bởi cách làm này giúp cả hai bên đều giữ được sự tôn trọng dành cho nhau.
Dù sở hữu khoản tiết kiệm khoảng 2,7 tỷ đồng, bà không có ý định trao toàn bộ số tiền cho con. Theo bà, con cái nên có thu nhập bằng chính công sức lao động của mình thay vì phụ thuộc vào tài sản của cha mẹ.
Việc trả lương cho con gái vừa là sự ghi nhận những nỗ lực chăm sóc cha mẹ, vừa giúp cô có nguồn thu nhập ổn định mà không mang cảm giác nhận tiền cho không.
Đồng thời, bà cũng giữ lại khoản tiết kiệm để đảm bảo bản thân luôn chủ động về tài chính, có thể tự lo cho tuổi già và không trở thành gánh nặng của con.
Bài học về tài chính tuổi già
Câu chuyện của bà Mã Tiểu Phương được nhiều người đánh giá là một ví dụ về cách sử dụng tiền hợp lý khi bước vào tuổi xế chiều.
Thay vì cho con toàn bộ tài sản hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào con cái, bà lựa chọn giải pháp dung hòa giữa tình thân và sự độc lập tài chính.
Cách làm này không chỉ giúp cha mẹ được chăm sóc chu đáo mà còn tạo điều kiện để con cái có thu nhập chính đáng, hạn chế những mâu thuẫn dễ phát sinh liên quan đến tiền bạc.
Đối với nhiều gia đình, việc giữ một khoản dự phòng cho tuổi già, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ con cái minh bạch và công bằng, có thể là chìa khóa để vừa bảo đảm cuộc sống an nhàn, vừa gìn giữ hạnh phúc gia đình lâu dài.
Theo Toutiao
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