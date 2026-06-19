Lương hưu không cao, tuổi già của tôi vẫn đủ đầy nhờ cách tính toán khôn ngoan

Không muốn phụ thuộc con cái lúc tuổi già

Ở tuổi 76, bà Lưu đã trải qua hơn 5 năm sống một mình kể từ khi chồng qua đời. Con trai duy nhất của bà đang làm việc tại Thượng Hải và nhiều lần mong muốn mẹ chuyển đến thành phố để tiện chăm sóc.

Thực tế, trước đây vợ chồng bà từng thử lên thành phố sinh sống. Thế nhưng cuộc sống nơi đô thị lớn lại không mang đến cảm giác dễ chịu như mong đợi.

Chi phí sinh hoạt đắt đỏ, không gian sống chật hẹp và sự khác biệt trong môi trường khiến hai ông bà luôn cảm thấy lạc lõng.

Sau khi chồng mất, bà tiếp tục từ chối đề nghị sống chung với con trai. Theo bà, khoảng cách thế hệ có thể dẫn đến những bất tiện và mâu thuẫn không đáng có.

Trong khi đó, việc vào viện dưỡng lão cũng không phải lựa chọn phù hợp vì mức phí hàng tháng khá cao.

"Tôi muốn tự chủ cuộc sống của mình càng lâu càng tốt", bà chia sẻ.

Bà Lưu tâm sự rằng mình không giàu có, nhưng biết cách tính toán để sống phù hợp với khả năng tài chính. Ảnh minh họa

Sự cố bất ngờ khiến bà phải tìm giải pháp mới

Một lần trong lúc nấu ăn, bà vô tình quên tắt bếp khiến nồi áp suất phát nổ. Sự việc khiến con trai vô cùng lo lắng và quyết định thuê một người giúp việc chuyên chăm sóc mẹ.

Mỗi tháng, gia đình phải chi khoảng 4.000 tệ, tương đương hơn 15 triệu đồng. Tuy nhiên, người giúp việc lại không phù hợp với thói quen sinh hoạt của bà Lưu. Từ việc nấu ăn đến cách dọn dẹp đều khiến bà không thực sự hài lòng.

Sau vài tháng, bà chủ động chấm dứt hợp đồng và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về một mô hình chăm sóc tuổi già vừa tiết kiệm vừa phù hợp với tính cách độc lập của mình.

Ý tưởng "hợp tác tài chính" với hàng xóm mang lại hiệu quả bất ngờ

Giải pháp xuất hiện ngay từ người hàng xóm sống đối diện nhà bà.

Đó là Amei, một phụ nữ 37 tuổi có hai con nhỏ. Gia đình cô đang gặp không ít áp lực tài chính khi chỉ dựa vào đồng lương công nhân của chồng.

Bà Lưu nảy ra ý tưởng khá đơn giản: thay vì thuê người giúp việc chuyên nghiệp với chi phí cao, bà sẽ trả một khoản hỗ trợ hàng tháng để Amei giúp nấu ăn, dọn dẹp và thỉnh thoảng trò chuyện cùng mình.

Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất mức hỗ trợ 1.800 tệ mỗi tháng. Con số này chỉ bằng chưa tới một nửa chi phí thuê bảo mẫu nhưng lại đem đến giá trị lớn hơn nhiều.

Từ đó, Amei phụ trách việc nấu nướng, dọn dẹp và hỗ trợ những công việc sinh hoạt nhẹ trong nhà. Cuối tuần, cô thường đưa các con sang chơi, giúp không gian vốn yên tĩnh của bà Lưu trở nên vui vẻ và ấm áp hơn.

Mô hình chăm sóc tuổi già tiết kiệm nhưng giàu giá trị tinh thần

Theo bà Lưu, điều quý giá nhất không nằm ở số tiền tiết kiệm được mà là cảm giác được kết nối với mọi người xung quanh.

Mỗi sáng, Amei chuẩn bị những bữa ăn nóng hổi với thực đơn thay đổi liên tục. Những cuộc trò chuyện thường ngày giúp bà duy trì tinh thần lạc quan và tránh cảm giác cô đơn vốn rất phổ biến ở người cao tuổi.

Vào các dịp lễ tết, bà còn được mời sang dùng bữa cùng gia đình hàng xóm. Chính sự gắn kết này giúp bà cảm thấy mình vẫn là một phần của cộng đồng thay vì sống khép kín trong căn nhà riêng.

Mô hình này mang lại lợi ích cho cả hai bên. Người cao tuổi có thêm sự hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày, còn gia đình trẻ có thêm nguồn thu nhập ổn định mà không phải đánh đổi quá nhiều thời gian.

Chi phí tuổi già chỉ khoảng 6–10 triệu đồng mỗi tháng

Hiện nay, tổng chi phí sinh hoạt hàng tháng của bà Lưu gồm tiền hỗ trợ cho hàng xóm, thực phẩm, điện nước và các hoạt động giải trí cơ bản.

Tổng cộng, bà chi khoảng 2.600 tệ mỗi tháng, tương đương gần 10 triệu đồng.

So với mức phí từ 5.000–6.000 tệ tại nhiều viện dưỡng lão hoặc khoảng 4.000 tệ cho một người chăm sóc riêng, khoản chi này thấp hơn từ 50–60%.

Quan trọng hơn, bà không cảm thấy bị gò bó hay mất đi sự chủ động trong cuộc sống.

Bài học tài chính tuổi già đáng suy ngẫm

Câu chuyện của bà Lưu cho thấy cuộc sống tuổi già hạnh phúc không nhất thiết phải dựa vào khối tài sản khổng lồ hay mức lương hưu cao.

Điều quan trọng là hiểu rõ nhu cầu của bản thân, lựa chọn mô hình sống phù hợp và xây dựng các mối quan hệ xã hội tích cực.

Nhiều người khi chuẩn bị nghỉ hưu thường chỉ tập trung tích lũy tiền bạc mà quên đầu tư cho các mối quan hệ xung quanh. Trong khi đó, sự kết nối với cộng đồng đôi khi lại trở thành nguồn hỗ trợ quý giá nhất khi bước vào tuổi xế chiều.

Với bà Lưu, khoản chi 1.800 tệ mỗi tháng không đơn thuần là tiền thuê người giúp việc. Đó còn là khoản đầu tư cho sự đồng hành, niềm vui và cảm giác an tâm trong cuộc sống hằng ngày.

Bà tâm sự rằng mình không giàu có, nhưng biết cách tính toán để sống phù hợp với khả năng tài chính. Quan trọng hơn cả, bà muốn con trai yên tâm rằng mẹ vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và tận hưởng một tuổi già bình yên, đủ đầy theo cách riêng của mình.