Người làm thiết kế nên chọn Tab S11 Ultra hay máy tính bảng vẽ chuyên dụng?

Khác nhau từ bản chất sử dụng

Điểm khác biệt lớn nhất là Galaxy Tab S11 Ultra là một máy tính bảng hoàn chỉnh, còn bảng vẽ chuyên dụng thường là thiết bị đầu vào cần đi cùng máy tính.

Với người hay di chuyển, gặp khách hàng, chỉnh layout nhanh hoặc phác thảo ngay tại chỗ, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra cho cảm giác linh hoạt hơn vì có thể dùng độc lập, không cần mang thêm bộ máy cồng kềnh.

Ngược lại, nếu công việc chính là vẽ minh họa chuyên sâu, retouch nặng hoặc dựng file nhiều lớp trên bộ phần mềm desktop quen thuộc, máy tính bảng vẽ chuyên dụng vẫn hợp lý vì bám sát quy trình làm việc với PC hoặc laptop.

Khi nào Tab S11 Ultra hợp với người làm thiết kế?

Nhóm người phù hợp nhất là designer cần một thiết bị vừa xem nội dung, vừa ghi chú bằng bút, chỉnh sửa nhanh và trình bày ý tưởng trực tiếp cho khách hàng hoặc đồng nghiệp.

Máy có màn hình lớn, viền mỏng, thuận tiện cho việc xem bố cục, moodboard hay bản trình bày mà vẫn giữ tính cơ động của tablet. Bút cảm ứng có sẵn trong hộp cũng giúp người dùng làm việc ngay mà không phải mua thêm phụ kiện cơ bản.

Màn hình lớn và thiết kế mỏng của tablet này phù hợp cho nhu cầu phác thảo, xem layout và trao đổi ý tưởng khi cần di chuyển.

Một lợi thế khác là trải nghiệm "tất cả trong một". Người làm thiết kế có thể ghi chú brief, ký duyệt, sketch nhanh, xem file tham khảo rồi chia sẻ ngay trên cùng một thiết bị. Đây là khác biệt mà bảng vẽ chuyên dụng khó thay thế vì loại thiết bị đó chủ yếu làm tốt một việc: nhập nét bút cho máy tính.

Khi nào bảng vẽ chuyên dụng vẫn đáng chọn?

Nếu bạn ngồi cố định tại bàn làm việc và phần lớn thời gian gắn với Photoshop, Illustrator, Clip Studio Paint hay các phần mềm desktop có workflow phức tạp, bảng vẽ chuyên dụng vẫn có chỗ đứng.

Lý do là cảm giác dùng của nhóm thiết bị này thường xoay quanh thao tác vẽ liên tục trong thời gian dài, kết hợp phím tắt, màn hình phụ và hệ thống file trên máy tính. Với artist hoặc illustrator đã có sẵn bộ máy mạnh, đây vẫn là cách đầu tư tập trung hơn vào quy trình chuyên môn.

Nói cách khác, bảng vẽ chuyên dụng phù hợp khi bạn cần một "cánh tay nối dài" cho máy tính. Còn tablet như Tab S11 Ultra hợp hơn khi bạn muốn một thiết bị có thể tự vận hành, phục vụ cả sáng tạo lẫn làm việc di động.

Chọn theo kiểu công việc, không chỉ theo giá

Nhiều người dễ so sánh tablet với bảng vẽ chuyên dụng chỉ bằng chi phí ban đầu. Nhưng với designer, câu hỏi quan trọng hơn là bạn cần thiết bị độc lập hay cần công cụ bổ sung cho hệ thống đang có.

Nếu bạn đang tìm một giải pháp cơ động hơn laptop và không muốn chỉ dừng ở nhóm tablet giá rẻ, Tab S11 Ultra là hướng đi đáng cân nhắc nhờ màn hình lớn, bút đi kèm và khả năng dùng như thiết bị làm việc riêng biệt.

Ngoại hình mỏng, màn hình rộng và khả năng dùng độc lập là điểm khiến tablet này khác với một bảng vẽ chỉ chuyên nhập nét bút.

Trong khi đó, người đã có desktop mạnh, màn hình chuẩn màu và workflow cố định có thể không cần thêm một tablet cao cấp, mà chỉ cần bảng vẽ chuyên dụng để tối ưu thao tác.

Kết luận: ai nên chọn Tab S11 Ultra?

Tab S11 Ultra phù hợp với designer cần tính cơ động cao, thích phác thảo và xử lý công việc nhanh trên một thiết bị duy nhất. Máy đặc biệt hợp với người làm sáng tạo nội dung, thiết kế trình bày, vẽ ý tưởng ban đầu hoặc thường xuyên trao đổi trực tiếp với khách hàng.

Còn nếu mục tiêu của bạn là vẽ chuyên sâu nhiều giờ mỗi ngày trong hệ sinh thái desktop quen thuộc, bảng vẽ chuyên dụng vẫn là lựa chọn đúng vai trò hơn. Chọn thiết bị nào tốt hơn vì thế không phụ thuộc vào tên gọi, mà phụ thuộc vào việc bạn muốn làm việc độc lập hay làm việc xoay quanh máy tính.

Tại Thế Giới Di Động, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G 12GB/256GB đang có giá 35,99 triệu đồng, giảm trực tiếp 2 triệu đồng, còn giá online sau ưu đãi là 33,99 triệu đồng. Máy đi kèm bút cảm ứng trong hộp, được bảo hành chính hãng và áp dụng chính sách hư gì đổi nấy 12 tháng, phù hợp với người làm thiết kế muốn đầu tư một thiết bị phục vụ công việc lẫn di chuyển hằng ngày.

Ngoài Samsung, người dùng quan tâm thêm hệ sinh thái thiết bị cá nhân cho công việc sáng tạo cũng thường tham khảo các mẫu điện thoại từ Xiaomi để đồng bộ nhu cầu liên lạc, xem tài liệu và chia sẻ nội dung nhanh hơn.

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