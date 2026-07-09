Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Thứ năm, 14:00 09/07/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.

Trước khi nhập viện khoảng hai tuần, chị Nhiên (38 tuổi) đã xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt, chán ăn, tụt huyết áp nhưng không đi khám. Khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Sơn Hòa – quận Tân Bình cũ), người bệnh trong tình trạng mất nước nặng, sốt cao.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận nồng độ natri máu giảm dưới 135 mEq/L, chỉ số cortisol máu rất thấp chỉ còn 12 nmol/L, trong khi mức bình thường khoảng 120-500 nmol/L. Đây là những dấu hiệu đặc trưng của cơn suy thượng thận cấp.

Người bệnh lập tức được truyền dịch bù nước, điện giải, sử dụng thuốc nhằm điều chỉnh tình trạng rối loạn nước và điện giải, bổ sung hormone thay thế và theo dõi liên tục. Sau khi các chỉ số sinh hiệu ổn định, chị được chuyển đến khoa Nội tiết – Đái tháo đường để tiếp tục điều trị và theo dõi tình trạng bệnh mỗi 4-6 giờ.

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày - Ảnh 1.

Người bệnh được điều trị suy tuyến thượng thận tại khoa Nội tiết – Đái tháo đường. Ảnh: BVCC

Suy tuyến thượng thận do sử dụng thuốc chứa corticoid kéo dài

BS.CKII Trần Thùy Ngân, khoa Nội tiết – Đái tháo đường của bệnh viện cho biết người bệnh có tiền sử viêm mũi dị ứng nên thường xuyên sử dụng một loại thuốc xịt mũi tự mua theo đơn cũ được kê từ nhiều năm trước. Trong thuốc xịt mũi này có thành phần corticoid, tác động đến hoạt động của tuyến thượng thận.

Theo bác sĩ Ngân, bình thường hoạt động của tuyến thượng thận được điều hòa bởi tuyến yên. Tuyến yên tiết hormone ACTH để kích thích tuyến thượng thận sản xuất cortisol. Khi nồng độ cortisol trong máu tăng cao, cơ thể sẽ phát tín hiệu để tuyến yên giảm tiết ACTH, từ đó làm giảm hoạt động của tuyến thượng thận.

Ngược lại, khi nồng độ cortisol giảm hoặc khi cơ thể cần nhiều cortisol hơn như trong các tình huống ốm, sốt hoặc căng thẳng, tuyến yên sẽ tăng tiết ACTH nhằm kích thích tuyến thượng thận hoạt động mạnh hơn để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Khi sử dụng quá nhiều thuốc corticoid, lượng corticoid ngoại sinh từ bên ngoài đưa vào cơ thể tăng cao trong máu sẽ phát tín hiệu ức chế tuyến yên tiết ACTH. Hậu quả là tuyến thượng thận không còn được kích thích để hoạt động.

“Nếu tình trạng này kéo dài, tuyến thượng thận sẽ bị teo và không thể tiết ra cortisol được nữa. Khi đó tuyến thượng thận có thể mất chức năng vĩnh viễn”, bác sĩ Ngân giải thích.

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Điều gì xảy ra khi bị suy tuyến thượng thận?

Sau khi xác định nguyên nhân, chị Nhiên được ngừng ngay các thuốc corticoid đang sử dụng và điều trị bằng hormone thay thế qua đường truyền tĩnh mạch kết hợp đường uống. Tuy nhiên, do không dung nạp thuốc uống nên người bệnh phải tiếp tục sử dụng thuốc đường tiêm bắp.

Sau một tuần điều trị, sức khỏe chị Nhiên ổn định và được xuất viện. Người bệnh được hẹn tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi, điều chỉnh liều thuốc cũng như tầm soát các biến chứng liên quan đến việc sử dụng corticoid kéo dài như loãng xương hoặc đái tháo đường.

Theo bác sĩ Ngân, điều trị suy tuyến thượng thận do thuốc là một quá trình dài và phức tạp. Tùy tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ phù hợp cho từng người.

Đa số người bệnh cần sử dụng hormone thay thế để bù đắp lượng hormone thiếu hụt. Thời gian điều trị phụ thuộc vào khả năng phục hồi của tuyến thượng thận. Những trường hợp suy nhẹ có thể hồi phục sau 6-12 tháng, trường hợp suy nặng cần từ 2-3 năm. Tuy nhiên, cũng có những người bị suy thượng thận vĩnh viễn và phải dùng hormone thay thế suốt đời.

Phòng bệnh suy tuyến thượng thận: Bác sĩ cảnh báo không tự ý dùng thuốc chứa corticoid

Bác sĩ Ngân cảnh báo corticoid, dù ở dạng uống, tiêm, bôi ngoài da hay xịt mũi, nếu sử dụng đủ lâu đều có thể hấp thu vào máu và gây ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến thượng thận.

Việc lạm dụng corticoid có thể gây suy thượng thận rất sớm. Có những trường hợp xuất hiện tình trạng này chỉ sau khoảng hai tuần dùng thuốc. Nguy cơ sẽ tăng cao hơn khi sử dụng liều lớn, dùng đường tiêm, dùng nhiều lần trong ngày, sử dụng liên tục trong thời gian dài hoặc dùng các hoạt chất có tác dụng mạnh như dexamethasone – thành phần thường được phát hiện trong một số thuốc nam, thuốc bắc hoặc thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

Vì vậy, người dân không nên tự ý sử dụng thuốc cũng như các sản phẩm có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hoặc cần sử dụng thuốc trong thời gian dài, người bệnh nên được thăm khám và theo dõi chuyên khoa để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày - Ảnh 3.Người phụ nữ phát hiện suy tuyến thượng thận thừa nhận mắc sai lầm này sau khi dùng thuốc xương khớp

GĐXH - Tin vào loại thuốc bột được quảng cáo giúp giảm đau nhức xương khớp, người phụ nữ 76 tuổi phát hiện suy tuyến thượng thận sau hơn 1 năm sử dụng thuốc.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 34 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì biến chứng nguy hiểm của u tuyến thượng thận

Người phụ nữ 34 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì biến chứng nguy hiểm của u tuyến thượng thận

Nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội phát hiện u tuyến thượng thận từ một việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội phát hiện u tuyến thượng thận từ một việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Con bị suy tuyến thượng thận do thói quen nhiều người lớn hay mắc phải

Con bị suy tuyến thượng thận do thói quen nhiều người lớn hay mắc phải

Thuốc nào trị suy tuyến thượng thận?

Thuốc nào trị suy tuyến thượng thận?

Cùng chuyên mục

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Sống khỏe - 4 giờ trước

Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.

Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương

Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì tình trạng mệt mỏi kéo dài và thiếu máu rất nặng, bà Hương đi khám thì bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày đã di căn đến nhiều vị trí ở hệ xương dù trước đó không có biểu hiện điển hình.

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ngủ ngáy, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm hay ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi... nhiều người cho rằng đó chỉ là hệ quả của tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây có thể là những tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.

Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày

Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không có một loại thực phẩm hay bài thuốc nào quyết định tuổi thọ. Theo nhiều nghiên cứu theo dõi sức khỏe kéo dài hàng chục năm, người sống thọ thường có điểm chung là duy trì đều đặn 4 thói quen tưởng chừng rất đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Ăn đủ protein quan trọng thế nào khi có tuổi?

Ăn đủ protein quan trọng thế nào khi có tuổi?

Sống khỏe - 2 ngày trước

Khi nhắc đến dinh dưỡng tuổi trung niên, protein thường bị xem nhẹ so với các dưỡng chất khác, dù giữ vai trò nền tảng. Một chế độ ăn đủ đạm, nếu được duy trì hợp lý, có thể tạo ra khác biệt rõ rệt cho sức khỏe và diện mạo theo thời gian.

Xem nhiều

Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro

Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro

Bệnh thường gặp

GĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết

5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết

Sống khỏe
Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương

Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương

Sống khỏe
Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày

Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày

Sống khỏe
8 nguồn thực phẩm chứa ‘protein hoàn chỉnh’ tốt nhất cần cho cơ thể

8 nguồn thực phẩm chứa ‘protein hoàn chỉnh’ tốt nhất cần cho cơ thể

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.