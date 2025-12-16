Người lớn, bệnh nền có thêm vắc xin phòng viêm phổi biến chứng nặng và nguy cơ đột quỵ do RSV

Chỉ sau hai tháng ký kết nâng tầm hợp tác chiến lược giữa Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Tập đoàn dược phẩm GSK của Anh tại London vào tháng 10/2025, VNVC đã đưa về để triển khai tiêm chủng rộng rãi loại vắc xin công nghệ mới của GSK, hiện thực hoá mối quan hệ hợp tác y tế chiến lược giữa hai quốc gia.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng RSV của GSK ngày 14/12. Ảnh: Thanh Tùng

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin RSV của Tập đoàn Dược phẩm GSK (Anh) được phát triển chuyên biệt cho người từ 60 tuổi trở lên và người mắc các bệnh mạn tính khi sử dụng công nghệ cao để bổ sung thêm chất bổ trợ đặc biệt giúp nâng cao tối đa hiệu quả bảo vệ lên đến gần 95% và tính an toàn, phù hợp với đặc điểm lão hóa miễn dịch ở người cao tuổi.

Vắc xin có lịch tiêm một liều cho người từ 60 tuổi trở lên. Dữ liệu nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn trên 25.000 người cho thấy vắc xin giúp phòng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm phổi, viêm tiểu phế quản cho người từ 60 tuổi trở lên, có bệnh nền lên đến gần 95%, giúp tạo "siêu lá chắn" bảo vệ trước virus hợp bào hô hấp đặc biệt nguy hiểm.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) tiêm vắc xin RSV của GSK tại VNVC Trường Chinh (Hà Nội). Ảnh: Anh Tuấn

Trong ngày đầu tiên ra mắt, hơn 250 trung tâm tiêm chủng VNVC ghi nhận nhiều người cao tuổi, mắc bệnh mạn tính đến tiêm chủng, trong đó có nhiều nhân viên y tế. Tiêm vắc xin tại VNVC Hoàng Văn Thụ, ông Nguyễn Thái Hiệp, 63 tuổi, ở phường Tân Quý, TP. HCM cho biết là bác sĩ dịch tễ học, ông hiểu rõ ý nghĩa của phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì vậy tất cả các thành viên trong gia đình đều được tiêm đầy đủ vắc xin theo độ tuổi. Bản thân ông mắc tăng huyết áp và đái tháo đường đều là những bệnh lý nền làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng khi nhiễm RSV, nên ông tin tưởng và an tâm lựa chọn VNVC để tiêm vắc xin RSV ngay ngày đầu ra mắt.

"Bản thân làm trong ngành y nên tôi tin tưởng vào tính khoa học và giá trị của vắc xin RSV, xem đây là bước tiến quan trọng của y học, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang già hóa dân số nhanh", ông Hiệp nói.

Ông Hiệp tiêm vắc xin RSV của GSK tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Ảnh: Nhân Lê

RSV ở người cao tuổi đặc biệt nguy hiểm khi có thể nhanh chóng tấn công hệ hô hấp, đồng thời kích hoạt cơ chế tăng nặng, gây biến chứng, bùng phát đợt cấp, kiểm soát bệnh mạn tính người cao tuổi đang mắc như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh thận mạn, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch gặp nhiều khó khăn. Không chỉ gây biến chứng hô hấp, nhiễm RSV còn làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng như suy tim, đột quỵ, nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong tăng cao.

Năm 2019, ước tính virus này ước tính gây hơn 470.000 ca nhập viện và khoảng 33.000 ca tử vong nội viện ở nhóm từ 60 tuổi trở lên tại các quốc gia thu nhập cao. Tại Việt Nam, trong 5 năm, RSV được ước tính gây khoảng 4,6 triệu ca nhiễm, 200.000 ca nhập viện và 18.000 trường hợp tử vong ở người trên 60 tuổi, với nguy cơ diễn tiến nặng và viêm phổi cao, đặc biệt khi đồng nhiễm với các virus hô hấp khác.

Cùng với VNVC , Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong hệ sinh thái cũng bắt đầu triển khai tiêm vắc xin RSV cho người lớn tuổi. GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội nhận định: "RSV là tác nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn ở người cao tuổi nhưng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, phòng ngừa chủ động bằng vắc xin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là người bệnh nền, bệnh mãn tính khi có thể hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng khó lường cho người bệnh khi nhiễm virus nguy hiểm này".

Hoàng Anh (VNVC)