Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 1 ngày, sau lại bất ngờ thay đổi hình thái thời tiết
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay Hà Nội và Bắc Bộ chuyển mưa nhỏ rải rác. Trước khi chuyển mưa, khu vực này vẫn tạnh ráo, trời ấm.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay Hà Nội và khu vực Bắc Bộ chuyển mưa nhỏ rải rác.
Nguyên nhân khiến trời chuyển mưa do các sóng lạnh tăng cường xuống đồng thời trên mực 5000m hình thành vùng hội tụ gió Tây. Cả hai hình thế này đều hoạt động không mạnh gây ra mưa nhỏ ngắt quãng từ đêm nay đến ngày 18/12.
Một số nơi thuộc khu vực vùng núi Tây Bắc Bộ có mưa vừa với lượng mưa vài chục mm.
Trước khi chuyển mưa, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ vẫn tạnh ráo. Trên vùng núi trời có nắng, còn khu vực đồng bằng nhiều mây có mù khiến chất lượng không khí chuyển xấu. Nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 21-26 độ, không khí ấm áp.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ, từ phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đến phường Nha Trang (Khánh Hòa) có mưa nhỏ ngắt quãng. Đến ngày 17/12, mưa nặng hạt hơn khi có không khí lạnh tăng cường xuống.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì thời tiết nắng ráo. Các phường trên cao nguyên duy trì nhiệt độ 28 độ. Còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao hơn ở mức 31-33 độ, trời khá nóng.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 16 đến ngày 17/12:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 17/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; từ ngày 16/12 phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.
- Các khu vực khác: Có mưa vài nơi.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 17/12 đến ngày 25/12:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm 17-18/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 19/12 có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: đêm 17 và ngày 18/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; từ ngày 19/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác; từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,2%.
Vì sao Cụm công nghiệp Thượng Ninh dang dở, liên tục xin gia hạn tiến độ?Thời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Nguyên nhân chậm tiến độ là do điều chỉnh quy hoạch, tăng giá vật liệu và sự thiếu tích cực của chủ đầu tư, dẫn đến lãng phí tài nguyên và mất cơ hội đầu tư, việc làm...
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.
Tin sáng 15/12: Rét đậm, rét hại sẽ liên tục tăng cường từ nay tới Tết Dương Lịch 2026; Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ nay tới tháng 1/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện; Ngoài tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác dựa trên kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm, viên chức cũng được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm và các chế độ liên quan đến tiền lương.
Công an phường ở TPHCM rà soát các trường hợp liên quan đến dự án 'Nuôi em'Thời sự - 1 ngày trước
Công an phường ở TPHCM sẽ rà soát, kiểm tra các nguồn tin, tin báo liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" đang gây "lùm xùm" trên mạng.
Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vongThời sự - 1 ngày trước
Không có giấy phép lái xe, thanh niên ở Gia Lai vẫn điều khiển xe máy chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao. Hậu quả, xe máy tông vào một ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả ba người tử vong.
Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh đang gây rét buốt ở miền Bắc: Rét đậm, rét hại sẽ tăng cường liên tiếp tới cuối tháng 12Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Thời tiết hôm nay ngày 14/12, không khí lạnh thấm sâu nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Từ nay tới tháng 2/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện.
Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Luật Căn cước mới được thông qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước…; Một hộ dân nhà khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sắp được nhận đền bù 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm công viên, quảng trường phía đông.
Bên trong Trung tâm chỉ huy CSGT Hà Nội: Camera AI tự động bắt đến 28 loại lỗiThời sự - 2 ngày trước
Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại, được kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn vềThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm liên tục khiến khu vực này chuyển rét. Dự báo ngày 14/12 sẽ là ngày rét nhất.
Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậmThời sự
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Do tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm...