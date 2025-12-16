Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 1 ngày, sau lại bất ngờ thay đổi hình thái thời tiết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay Hà Nội và khu vực Bắc Bộ chuyển mưa nhỏ rải rác.

Nguyên nhân khiến trời chuyển mưa do các sóng lạnh tăng cường xuống đồng thời trên mực 5000m hình thành vùng hội tụ gió Tây. Cả hai hình thế này đều hoạt động không mạnh gây ra mưa nhỏ ngắt quãng từ đêm nay đến ngày 18/12.

Một số nơi thuộc khu vực vùng núi Tây Bắc Bộ có mưa vừa với lượng mưa vài chục mm.

Trước khi chuyển mưa, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ vẫn tạnh ráo. Trên vùng núi trời có nắng, còn khu vực đồng bằng nhiều mây có mù khiến chất lượng không khí chuyển xấu. Nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 21-26 độ, không khí ấm áp.

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ, từ phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đến phường Nha Trang (Khánh Hòa) có mưa nhỏ ngắt quãng. Đến ngày 17/12, mưa nặng hạt hơn khi có không khí lạnh tăng cường xuống.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì thời tiết nắng ráo. Các phường trên cao nguyên duy trì nhiệt độ 28 độ. Còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao hơn ở mức 31-33 độ, trời khá nóng.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội nắng ấm trước khi chuyển mưa rét do không khí lạnh tăng cường. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 16 đến ngày 17/12:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 17/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; từ ngày 16/12 phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

- Các khu vực khác: Có mưa vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 17/12 đến ngày 25/12:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm 17-18/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 19/12 có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: đêm 17 và ngày 18/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; từ ngày 19/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.