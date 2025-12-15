Hành vi dại dột của nam thanh niên khi đăng tải clip 'bốc đầu' xe máy lên Facebook
GĐXH - Nam thanh niên thừa nhận hành vi đăng tải nội dung vi phạm của mình và cho biết, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu hiểu biết nên bản thân đã chia sẻ đoạn clip đi xe máy 'bốc đầu' lên tài khoản Facebook cá nhân.
Đại diện Công an xã A Sào (tỉnh Hưng Yên) cho biết, qua công tác theo dõi, rà soát thông tin trên không gian mạng, lực lượng chức năng địa phương phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên "H.V", đăng tải chia sẻ đoạn video có nội dung xấu, độc, phản ánh hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.
Đáng chú ý, trong video có cảnh điều khiển xe mô tô bằng một bánh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông và gây tác động tiêu cực trong xã hội.
Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an xã A Sào đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh danh tính chủ tài khoản Facebook trên. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ nhân của tài khoản trên là nam thanh niên L.Đ.H.V (SN 2007, trú tại thôn Lộng Khê 2, xã A Sào) và mời công dân đến trụ sở Công an xã để làm việc.
Tại buổi làm việc, nam thanh niên thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm của mình; đồng thời cho biết do nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu hiểu biết về hậu quả của việc lan truyền thông tin không phù hợp trên mạng xã hội, nên bản thân đã chia sẻ đoạn clip nói trên.
Xét thấy đây là trường hợp vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã A Sào đã tiến hành nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu công dân tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và viết bản cam kết không tái phạm trong thời gian tới.
