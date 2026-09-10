Giờ đẹp thắp hương và văn khấn mùng 1 tháng 8 âm lịch 2026 đầy đủ để cầu bình an và tài lộc

Những việc nên làm khi kết thúc tháng 7 âm để đón tháng 8 âm tài lộc, vận may khởi sắc GĐXH – Để kết thúc tháng 7 âm lịch gắn với nhiều quan niệm kiêng kỵ, không may và sang tháng 8 đón tài lộc, chuyên gia khuyên nên thực hiện một số việc dưới đây.

Giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch 2026

Ngày 1/8 âm lịch năm 2026 vào ngày 11/9 dương lịch, tức ngày Mậu Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Để lựa chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, mọi người có thể tham khảo hai khung giờ:

+ Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

Một nén hương đầu tháng như lời thưa gửi thành kính tới gia tiên, thần linh; đồng thời gửi gắm mong cầu khép lại những điều chưa thuận của tháng cũ, đón cát lành, bình an và tài khí cho tháng mới. Với những người làm ăn, kinh doanh, nghi lễ đầu tháng còn là dịp gửi gắm mong muốn công việc thuận lợi, gia đình bình an và tài chính hanh thông.

Theo chuyên gia, lễ vật cúng không cần quá cầu kỳ, nhưng lưu ý quan trọng cần giữ không gian thờ cúng sạch sẽ, chuẩn bị lễ phù hợp với điều kiện gia đình và thực hiện với tâm thế thành kính.

Vào ngày đầu tháng, ngoài chuẩn bị lễ vật dâng cúng lên ban thờ, cần chuẩn bị lễ vật tươm tất để cúng ban thờ Thần Tài. Gia chủ nên lưu ý giữ sạch sẽ, ngăn nắp ở các khu vực như két sắt, bàn thờ Thần Tài… nếu làm kinh doanh. Những việc này vừa phù hợp với tập quán thờ cúng, nhưng cũng giúp cho không gian kinh doanh gọn gàng ngay từ đầu tháng.

Hướng xuất hành đầu tháng

Theo chuyên gia phong thủy, việc xuất hành trong ngày đầu tháng rất quan trọng. Việc đi ra khỏi nhà theo hướng tốt vào ngày mùng 1 đầu tháng giúp cầu mong công việc kinh doanh hanh thông, tài chính thuận lợi và gặp nhiều niềm vui.

Người xưa tin rằng, việc chọn ngày, giờ, hướng tốt những ngày khởi đầu của một tháng mới hay một năm mới sẽ có thể mang tới may mắn, tài lộc, bình an cho gia đình. Hành động này còn mang ý nghĩa tinh thần giúp mọi người an tâm, có tinh thần lạc quan ngay ngày đầu tháng để khởi sự mọi việc được suôn sẻ.

Vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch tới, mọi người nên lựa chọn giờ xuất hành tốt trong ngày theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an). Theo quan niệm này, Đại an mang ý nghĩa ổn định, bình an; Tốc Hỷ gắn với niềm vui và tin tốt; còn Tiểu Cát được hiểu là thời điểm có sự thuận lợi ở mức vừa phải.

Ngoài ra, lưu ý đến các hướng xuất hành tốt trong ngày là Đông Nam đem đến hỷ thần và hướng Bắc đem tới tài thần.

Văn khấn mùng 1 tháng 8 âm lịch 2026 đầy đủ

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Bính Ngọ niên ngài Đại Vương Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....

Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Cẩn cáo!

( Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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