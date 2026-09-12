Ánh sáng có ý nghĩa gì đối với không gian nhà ở? Mẹo bố trí đèn phòng khách để hút tài lộc và dấu hiệu phòng khách phạm phong thủy

Ánh sáng có ý nghĩa gì đối với không gian nhà ở?

Trong tất cả các công việc thiết kế kiến trúc cho một ngôi nhà thì hệ thống ánh sáng cũng nằm một phần trong đó. Ánh sáng được xem như là sinh khí trong nhà, vì thế việc bố trí ánh sáng cũng cần dựa theo nguyên tắc phong thủy để cung cấp thêm nguồn năng lượng dồi dào cho gia chủ.

Bạn cần biết rằng, yếu tố ánh sáng phong thủy rất quan trọng trong vấn đề thiết kế và trang trí nội thất. Nhất là đối với không gian tại phòng khách vì đây được coi là bộ mặt của gia chủ giúp thu hút tài lộc vào nhà. Và có một điều chắc chắn rằng không gian nhà ở của gia đình nào thì cũng đều cần có ánh sáng.

Vị trí và phương hướng đặt các thiết bị chiếu sáng cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn tới việc cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho gia chủ.

Thay đổi về đèn cũng có thể mang tới may mắn, thu hút được tài lộc trong phòng khách

Thông tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, chuyên gia phong thủy Phùng Phương từng chia sẻ: Treo đèn đúng theo phong thủy sẽ giúp gia chủ tăng tài lộc, vận khí tốt, mang đến nguồn năng lượng dồi dào, xua tan đi nguồn năng lượng xấu. Nhưng không phải gia chủ nào cũng biết cách treo đèn theo phong thủy hợp lý.

Treo đèn đúng theo phong thủy sẽ giúp gia chủ tăng tài lộc, vận khí tốt, mang đến nguồn năng lượng dồi dào, xua tan đi nguồn năng lượng xấu.

Phong thủy phòng khách cần nhất là dương khí chính vì vậy nên kết hợp giữa hai sắc độ ấm và lạnh về màu sắc trong không gian phòng khách. Ví dụ: nội thất màu lạnh thì ánh đèn màu ấm, nội thất màu nóng thì ánh đèn nên hòa dịu một chút.

Mặt khác, phong cách khác nhau thì ý nghĩa phong thủy cũng khác nhau như đèn phong cách cổ điển thì thanh lịch, có tác dụng trấn trạch, đèn phong cách hiện đại mang tới cảm giác năng động, thúc đẩy tài vận, đèn thủy tinh chế tác ánh sáng lấp lánh có thể vượng tài, vượng khí.

Ngoài ra, trong phong thủy số lẻ là cát nên số đèn trong phòng khách cũng nên bày số lẻ. Bạn nên đặt 1 đèn chùm to ở chính giữa phòng khách và bố trí thêm các đèn xung quanh tạo thành số 5, số 7, số 9.

Những dấu hiệu phòng khách phạm phong thủy thường gặp và cách hóa giải

Cầu thang đổ thẳng vào phòng khách

Cầu thang đặt giữa phòng khách, hoặc thẳng lối vào từ cửa chính là thiết kế phổ biến trong nhà phố hiện đại. Tuy nhiên, theo phong thủy, cầu thang dẫn khí từ dưới lên trên, nếu đặt sai vị trí sẽ làm phân tán khí hoặc đẩy khí tốt đi mất. Đặc biệt, cầu thang đổ thẳng xuống phòng khách có thể khiến năng lượng bị đổ ập xuống, tạo áp lực, dễ gây mâu thuẫn và căng thẳng trong gia đình.

Cầu thang đặt giữa phòng khách, hoặc thẳng lối vào từ cửa chính là thiết kế phổ biến trong nhà phố hiện đại.

Cách hóa giải: Dùng vách ngăn, thảm, chậu cây hoặc thiết kế cầu thang dạng vuông, gấp khúc để hạn chế khí xung đột.

Sofa quay lưng ra cửa chính

Đây là một lỗi phong thủy mà nhiều người mắc phải khi bố trí nội thất. Sofa quay lưng ra cửa chính khiến người ngồi cảm thấy bất an, thiếu điểm tựa, đồng thời tạo ra thế "phản chủ", làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã giao và uy tín cá nhân. Các nhà phong thủy cho rằng về lâu dài, gia chủ có thể dễ mất lòng tin từ người khác, gặp tiểu nhân, hoặc gặp khó khăn trong công việc.

Cách hóa giải: Nên kê sofa sao cho người ngồi có thể nhìn ra cửa, tốt nhất là quay mặt về hướng cửa chính hoặc một phần cửa. Phía sau lưng ghế nên có tường hoặc vật chắn vững chãi để tạo thế "tọa sơn vững vàng".

Cách biến phòng khách nhỏ trở nên rộng rãi hơn

Thêm ánh sáng tự nhiên

Một mẹo tuyệt vời khi lên ý tưởng cho phòng khách nhỏ là ánh sáng tự nhiên. Phòng khách luôn có cảm giác rộng rãi bằng cách đảm bảo ánh sáng phân lớp, nhân tạo hoặc tự nhiên. Theo VTV, ánh sáng nên được duy trì ở nhiều cấp độ, chẳng hạn như thông qua việc sử dụng đèn chiếu sáng, đèn chùm và đèn sàn.

Ngay cả khi phòng khách của bạn thiếu cửa sổ lớn hoặc không tiếp cận được nhiều ánh sáng mặt trời, hãy luôn sử dụng rèm cửa có tông màu sáng hơn để giúp tận dụng tối đa lượng ánh sáng mà bạn có.

Nếu khu vực phòng khách của bạn có thể tiếp cận nhiều ánh sáng tự nhiên, hãy tránh ngăn nó bằng rèm tối màu. Cho phép ánh sáng tràn vào phòng giúp không gian có cảm giác rộng và thoáng hơn. Ngay cả khi phòng khách của bạn thiếu cửa sổ lớn hoặc không tiếp cận được nhiều ánh sáng mặt trời, hãy luôn sử dụng rèm cửa có tông màu sáng hơn để giúp tận dụng tối đa lượng ánh sáng mà bạn có.

Thêm cây vào không gian

Cũng giống như rèm trần và giấy dán tường, thêm cây cối là một cách tuyệt vời để tạo chiều sâu cho không gian phòng khách nhỏ của bạn. Thực vật giúp đánh lừa thị giác và làm dịu mắt.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều loại cây trồng trong nhà thực sự tốt cho sức khoẻ của bạn. Một số vị trí đặt cây trong phòng khách mang lại sự thoáng đãng và rộng mở cho căn phòng: phía sau hoặc bên cạnh ghế sô pha, trong các góc tường, trên bàn cà phê...

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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