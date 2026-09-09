Những việc nên làm khi kết thúc tháng 7 âm để đón tháng 8 âm tài lộc, vận may khởi sắc

Cách bài trí không gian sống để đón cát khí, đưa vận may vào nhà trong tiết Bạch Lộ 2026 GĐXH - Khám phá cách bài trí không gian sống để thu hút vận may trong tiết Bạch Lộ 2026. Những phương vị phong thủy quan trọng giúp gia đình bạn gặp nhiều tài lộc và may mắn.

Tháng 7 âm lịch thường gọi tháng "cô hồn" gắn với những kiêng kỵ, điều không may. Sang tháng 8 âm lịch đến gắn với Tết Trung thu, thời điểm trăng tròn và cũng là một dấu mốc quen thuộc trong đời sống văn hóa của người Việt.

Vào cuối tháng 7 âm lịch này, gia chủ có thể thực hiện một số việc dưới đây như một cách làm mới không gian sống và tạo tâm thế tích cực trước khi bước sang tháng mới cho may mắn.

1. Dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ để đón tháng mới

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trước khi bước sang tháng 8 âm, gia chủ có thể dành thời gian dọn dẹp lại không gian sống, bàn thờ và những khu vực thường xuyên sinh hoạt. Nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn giúp mỗi thành viên bắt đầu tháng mới với tâm thế gọn gàng, nhẹ nhõm hơn.

Khu vực bàn thờ cần được lau dọn cẩn thận, sắp xếp ngay ngắn. Khi thực hiện, gia chủ nên giữ sự thành tâm, tránh tâm lý quá cầu kỳ hoặc đặt nặng chuyện được hay mất.

Với những gia đình làm ăn, kinh doanh nên chú ý thêm những khu vực quầy thu ngân, két sắt hoặc bàn thờ Thần Tài... Mọi người cần giữ các vị trí này sạch sẽ, ngăn nắp vừa phù hợp với quan niệm phong thủy, vừa tạo không gian làm việc chỉn chu.

Ảnh minh họa. AI

2. Thắp hương, đi chùa cầu an, cầu phúc

Nếu có điều kiện, mọi người có thể đi chùa lễ Phật, cầu bình an, sức khỏe và những điều tốt lành cho bản thân, gia đình. Sau một tháng nhiều người thường có tâm lý kiêng kỵ, việc đi lễ cũng có thể được xem như một cách khép lại những lo lắng của tháng cũ, hướng tâm trí tới những điều tích cực hơn.

3. Mang nước sạch vào nhà theo quan niệm phong thủy

Trong phong thủy, nước thường được gắn với hành Thủy và biểu tượng về sự lưu chuyển, tài lộc. Người xưa vào những ngày cuối tháng 7 cho rằng, đưa nước sạch vào nhà mang ý nghĩa đón nguồn năng lượng mới, cầu mong tài lộc được hanh thông.

Kết thúc tháng cũ, bước vào tháng mới, một số nơi còn lưu truyền tục xin nước hoặc lấy nước từ những địa điểm thờ tự để mang về nhà. Tuy nhiên, đây là phong tục mang tính tín ngưỡng dân gian, không phải một phương pháp có thể bảo đảm thay đổi tài vận.

4. Tăng cường cây xanh trong không gian sống

Trong không gian sống, tăng cường cây xanh sẽ giúp không gian trong nhà trở nên sinh động, thoáng đãng hơn. Theo phong thủy, cây xanh còn được nhiều người lựa chọn với mong muốn tượng trưng cho sức sống, sự phát triển và sinh khí. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên lựa chọn các cây cảnh phù hợp với điều kiện ánh sáng, diện tích và khả năng chăm sóc.

Không gian sống nên tăng cường thêm cây xanh. Ảnh HM





5. Sắp xếp lại góc làm việc, nơi kinh doanh

Kết thúc tháng 7, cũng là hơn nửa năm. Để bước vào cuối năm thuận lợi hơn, gia chủ có thể bắt đầu bằng những việc rất đơn giản như dọn bàn làm việc, bỏ những giấy tờ không còn cần thiết, sắp xếp lại hồ sơ, kiểm tra kế hoạch tài chính hoặc bố trí lại không gian kinh doanh.

Theo quan niệm phong thủy, sự thông thoáng và ngăn nắp của không gian được cho là giúp dòng khí lưu chuyển tốt hơn. Ở góc độ thực tế, một nơi làm việc gọn gàng cũng giúp giảm sự xao nhãng và tạo cảm giác chủ động hơn khi bắt đầu những kế hoạch mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.