Hà Nội đề nghị kiểm điểm trách nhiệm vì chậm triển khai dự án cải tạo Hồ Tây

Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo Hồ Tây, hoàn thành vào năm 2030 GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 30.151 tỷ đồng.

Hôm nay (15/6), tại kỳ họp thứ tư HĐND TP Hà Nội, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Trần Hợp Dũng trình bày báo cáo thẩm tra đối với dự án đầu tư cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Theo Ban Đô thị, dự án đã được HĐND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư sơ bộ từ cuối tháng 1/2026 và được xác định là một trong những công trình trọng điểm cần sớm triển khai theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội. Vì vậy, việc ban hành nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai dự án.

Tuy nhiên, sau gần 5 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương sơ bộ, dự án vẫn chưa được khởi công. Tiến độ thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu đối với một công trình cấp bách của thành phố. Trên cơ sở đó, Ban Đô thị đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát, kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đồng thời lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan do chậm triển khai dự án, đồng thời yêu cầu bảo đảm giữ nguyên diện tích mặt nước và hệ sinh thái đặc trưng của Hồ Tây.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý quá trình triển khai dự án cần đánh giá đầy đủ những tác động đến hệ sinh thái Hồ Tây và hồ Trúc Bạch, cảnh quan khu vực ven hồ, các di tích lịch sử - văn hóa, hoạt động du lịch, dịch vụ cũng như đời sống của người dân xung quanh.

Việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải và các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Đối với hệ thống di sản văn hóa quanh Hồ Tây, Ban Đô thị yêu cầu khảo sát hiện trạng các công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng, xây dựng phương án bảo tồn phù hợp.

Bên cạnh đó, cần nhận diện đầy đủ các giá trị văn hóa phi vật thể để có giải pháp bảo vệ, khai thác hiệu quả, gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Hồ Tây đối với cảnh quan đô thị, môi trường sinh thái và đời sống văn hóa tâm linh của Hà Nội, Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố làm rõ hơn những tác động của dự án đối với cộng đồng dân cư, môi trường và cảnh quan, từ đó đánh giá toàn diện hiệu quả kinh tế - xã hội cũng như các yếu tố quốc phòng, an ninh.

Đáng chú ý, cơ quan thẩm tra kiến nghị nghiên cứu phương án đầu tư theo hướng hạn chế tối đa can thiệp vào không gian mặt nước, không làm thu hẹp diện tích hồ, không ảnh hưởng đến thể tích lòng hồ và các ao hiện hữu, nhằm bảo tồn nguyên trạng các giá trị cảnh quan và sinh thái vốn có của Hồ Tây.

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