Người Nhật không thích tập thể dục nhưng lại có tuổi thọ cao nhất và tỷ lệ ung thư rất thấp, lý do này đáng để học hỏi

Theo số liệu do tờ Japan Times công bố, tuổi thọ trung bình của nam giới Nhật là 81,64 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 87,74 tuổi, cả hai đều là tuổi thọ cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát đã phá vỡ nhận thức cố hữu của công chúng rằng người Nhật Bản nói chung không có thói quen tập thể dục.

Tạp chí uy tín "The Lancet Global Health" đã từng công bố số liệu thống kê cho thấy trong số tất cả các quốc gia thiếu vận động, Nhật Bản đứng thứ 11 và chỉ có 40% người Nhật có thói quen tập thể dục thường xuyên.

Thật khó để tưởng tượng một quốc gia có mức độ hoạt động thể chất tương đối thấp lại có thể có tuổi thọ cao như vậy ở người dân. Trên thực tế, có khá nhiều giả thuyết đằng sau điều này.

Tuổi thọ của người Nhật là một trong những ao ước của rất nhiều người dân ở các quốc gia khác. Ảnh minh hoạ.

Tuổi thọ đạt được như thế nào?

Trước đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố số liệu tuổi thọ trung bình năm 2023, trong đó tuổi thọ trung bình của nam giới và nữ giới lần lượt tăng 0,04 và 0,05 năm so với năm 2022, tức là 81,09 và 87,14 năm.

Tính đến tháng 9 năm ngoái, số người sống trên 100 tuổi ở Nhật Bản đã tăng 2.980 người so với năm trước, đạt tổng số 95.119 người, một lần nữa lập kỷ lục mới. Người ta hiểu rằng con số này đã có xu hướng tăng trong 54 năm qua.

Xu hướng sống lâu ở Nhật Bản cũng có thể được thấy từ tỷ lệ tử vong do các bệnh lớn ở người dân Nhật Bản. Ví dụ, tỷ lệ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ và ung thư, vốn cực kỳ nguy hiểm trên toàn thế giới, nhìn chung thấp hơn mức trung bình quốc tế. Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Nhật Bản cho thấy tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân ung thư tại Nhật Bản đạt 67,3% từ năm 2012 đến năm 2013.

Nhật Bản là nước có tuổi thọ người dân cao nhất thế giới. Ảnh minh hoạ

Mặc dù người Nhật không thích tập thể dục nhưng nhiều người trong số họ lại rất coi trọng việc kiểm soát cân nặng. Người Nhật coi sự gầy gò là vẻ đẹp và đây cũng là biện pháp quan trọng để duy trì tuổi thọ.



Theo nghiên cứu có liên quan được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, tuổi thọ trung bình của người cao tuổi có cân nặng bình thường dài hơn 6 năm so với người béo phì. Bạn nên biết rằng béo phì là nguyên nhân quan trọng gây ra các nguy cơ tim mạch và mạch máu não, và việc kiểm soát cân nặng hợp lý cũng có thể giúp cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như ung thư.

Theo số liệu có liên quan, tỷ lệ béo phì ở người lớn tại Nhật Bản chỉ là 3,7%. Ngoài ra, từ năm 2008, chính phủ Nhật Bản đã triển khai kế hoạch "giảm vòng eo" trên toàn quốc, yêu cầu các công ty phải kiểm tra số đo vòng eo của nhân viên. Các công ty không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ bị phạt. Điều này đã khởi đầu cho xu hướng giảm cân trên toàn quốc .

Đừng đánh giá thấp vai trò của việc làm thon gọn vòng eo. Một nghiên cứu tập hợp 11 nhóm đối tượng khác nhau và khảo sát tổng cộng 6 triệu người trên toàn thế giới đã phát hiện ra rằng vòng eo càng dày thì nguy cơ tử vong càng tăng theo chiều tuyến tính. Trong đó, tỷ lệ tử vong ở nam giới có vòng eo trên 109 cm tăng 50% so với những người có vòng eo dưới 88,9 cm. Tỷ lệ tử vong ở những phụ nữ có vòng eo lớn hơn 94 cm cao hơn 80% so với những người có vòng eo nhỏ hơn 68,6 cm.

Những lý do khiến tuổi thọ người Nhật cao đáng để học hỏi

Trên thực tế, lý do người Nhật có thể duy trì tuổi thọ cao có liên quan đến lối sống hàng ngày của họ.

1. Tắm suối nước nóng thường xuyên

Tắm suối nước nóng là một hoạt động độc đáo ở Nhật Bản. Người Nhật Bản đi tắm suối nước nóng bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi. Suối nước nóng được chia thành 11 loại theo các loại khoáng chất khác nhau có trong đó, bao gồm suối nước nóng tinh khiết, suối natri bicarbonate, suối muối natri,...

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngâm cơ thể trong nước 42 độ C trong khoảng 20 phút có thể làm giảm sự tích tụ mỡ. Ngoài ra, tắm nước nóng có thể thúc đẩy lưu thông máu, cải thiện quá trình trao đổi chất và giảm bệnh tim mạch. Nước nóng có thể làm giảm sự mệt mỏi trong ngày và cũng có ích cho giấc ngủ và thư giãn. Khi sức khỏe thể chất được cải thiện, tự nhiên nó sẽ có lợi cho tuổi thọ.

Tắm nước nóng có thể thúc đẩy lưu thông máu, cải thiện quá trình trao đổi chất và giảm bệnh tim mạch. Ảnh minh hoạ

2. Thúc đẩy kiểm tra sức khỏe

Nhật Bản có nền kinh tế phát triển và hệ thống cơ sở y tế hỗ trợ hoàn thiện. Với sự cải thiện nhận thức về sức khỏe, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã đưa ra chương trình rèn luyện sức khỏe đặc biệt từ những năm 1980.

Đặc biệt, phong trào khám sức khỏe định kỳ đã dần đi vào nề nếp, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Mọi người rất coi trọng việc khám sức khỏe và điều trị. Kết hợp với hệ thống khám sức khỏe ngày càng được cải thiện, việc khám sức khỏe định kỳ có thể giúp phát hiện tổn thương kịp thời và can thiệp, giúp giảm đáng kể nguy cơ bệnh nặng tiến triển nặng hơn.

3. Có cuộc sống riêng của bạn

Nhiều người Nhật biết cách tập trung cuộc sống vào chính mình. Ngay cả khi về già, họ vẫn sẽ phát triển sở thích của mình và tận hưởng khi những người thân yêu không thể ở bên họ. Quan điểm sống này đã nâng cao đáng kể cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống của họ và có lợi hơn cho sức khỏe thể chất và tinh thần, từ đó kéo dài tuổi thọ.

Bí quyết sống lâu của người Nhật nằm ở những phương pháp "ăn uống" này

Một nghiên cứu trên gần 100.000 người cho thấy tuổi thọ của người Nhật có liên quan đến việc "ăn uống"!

Chế độ ăn uống lành mạnh và tuổi thọ khỏe mạnh thực sự có mối quan hệ chặt chẽ. Tuổi thọ của người Nhật không thể tách rời khỏi chế độ ăn uống lành mạnh của dân tộc này. Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu đã từng công bố một nghiên cứu về chế độ ăn uống và nguy cơ tử vong của Khoa Y tế Công cộng, Trường Y khoa sau đại học, Đại học Tohoku, Nhật Bản. Nghiên cứu phát hiện ra rằng thói quen ăn uống có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do tim mạch và tử vong do bệnh tim.

Vậy, bí quyết ăn uống này là những gì?

Thích ăn các sản phẩm từ đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành, chẳng hạn như miso và natto, gần như không thể thiếu trên bàn ăn của người Nhật. Theo thống kê, người Nhật tiêu thụ khoảng 28 gam đậu nành mỗi ngày, đây là mức rất cao trên thế giới. Isoflavone trong các sản phẩm từ đậu nành có tác dụng chống ung thư nhất định, đặc biệt là trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Protein thực vật trong đậu nành cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm lượng lipid trong máu.

Protein thực vật trong đậu nành cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm lượng lipid trong máu. Ảnh minh hoạ

Ăn ít thịt đỏ

Giáo sư Yu Kang, bác sĩ trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng của Bệnh viện Đại học Y khoa Liên hợp Bắc Kinh từng nhấn mạnh rằng ăn càng nhiều thịt đỏ thì nguy cơ mắc bệnh ác tính càng cao. Người Nhật làm tốt hơn người Trung Quốc về mặt này. Lượng thịt đỏ tiêu thụ của họ thấp hơn nên tỷ lệ mắc ung thư ruột kết và ung thư vú thấp hơn so với Trung Quốc.

Văn hóa Bento

Người Nhật có văn hóa Bento (Hộp cơm Bento truyền thống bao gồm cơm, cá hoặc thịt cùng một hay nhiều món rau ăn kèm) và nhiều gia đình có thói quen chuẩn bị bento cho 3 bữa ăn một ngày và mang theo khi đi ra ngoài. Văn hóa ăn uống này cũng làm giảm tần suất ăn đồ mang về.

Dữ liệu từ Hoa Kỳ cho thấy việc thường xuyên mua đồ ăn mang về sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân lên 49%, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư cũng sẽ tăng lần lượt là 18% và 67%. So với đồ ăn mang về, cơm bento tự làm chú trọng hơn đến dinh dưỡng, nguyên liệu lành mạnh hơn, thức ăn sẽ phong phú và tốt cho sức khỏe hơn.

Cơm hộp Bento Nhật Bản. Ảnh minh hoa

Ít dầu, ít muối và ít gia vị hơn

Ẩm thực Nhật Bản sử dụng ít dầu, muối và gia vị. Phương pháp này tập trung vào hương vị của nguyên liệu và cố gắng duy trì giá trị dinh dưỡng của thực phẩm ở mức cao nhất có thể. Ngược lại, hầu hết các phương pháp nấu ăn ở Trung Quốc lại thích xào, chiên ngập dầu và nướng. Mặc dù thực phẩm chế biến theo phương pháp này có hương vị ngon hơn nhưng chúng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Thực phẩm chiên ở nhiệt độ cao có thể sinh ra các chất có hại và giải phóng các gốc tự do. Nếu cơ thể hấp thụ quá nhiều cũng sẽ làm tăng nguy cơ sức khỏe, dễ mắc bệnh và lão hóa sớm.

Thích ăn cá biển sâu

Tỷ lệ cá biển sâu trong chế độ ăn của người Nhật cũng rất cao. Dữ liệu cho thấy trung bình mỗi người Nhật ăn hơn 100 kg cá mỗi năm, cao hơn lượng tiêu thụ như một loại lương thực chính là gạo.

Cá biển sâu rất giàu axit béo omega-3, vitamin D, riboflavin, canxi, kẽm, sắt và các chất dinh dưỡng khác . Ăn nhiều loại thực phẩm này có lợi hơn cho sức khỏe của bạn. Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã từng công bố một nghiên cứu liên quan, chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn cá biển sâu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong thấp hơn.

Nhìn chung, có mối quan hệ đáng kể giữa tuổi thọ của người Nhật và lối sống hàng ngày của họ. Những thói quen sống lành mạnh này giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần lâu dài. Vì vậy, nếu muốn sống lâu, bạn nên nhanh chóng thay đổi những thói quen sống xấu và điều chỉnh mọi mặt về thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại. Việc đưa sức khỏe vào lối sống của bạn chắc chắn sẽ có lợi cho tuổi thọ.