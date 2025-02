Người phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt cần làm việc này để tránh gặp rắc rối khi làm thủ tục xuất nhập cảnh

Người phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt cần đổi căn cước công dân và hộ chiếu

Sáng 28/2, tại họp báo về việc triển khai quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thông tin về công tác bảo đảm an ninh hàng không.

Liên quan đến vấn đề dư luận quan tâm công dân đã phẫu thuật thẩm mỹ, giải phẫu khuôn mặt có gặp khó khăn khi xuất nhập cảnh hay không? Đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã trả lời cụ thể về vấn đề này.

Theo VOV, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (A08 - Bộ Công an) cho biết, công tác kiểm soát hộ chiếu giấy tờ từ trước đến nay, các sai sót về khuôn mặt đều được khuyến cáo từ trước và công dân có sự thay đổi về ảnh khuôn mặt, cần phải thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước công dân và hộ chiếu.

Lãnh đạo A08 khuyến cáo các công dân có giải phẫu, thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt cần làm thủ tục cấp đổi căn cước, hộ chiếu theo diện mạo mới để tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) sẽ là đơn vị được Bộ Công an giao triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, đảm bảo nguyên tắc vận hành liên tục không bị đứt gãy, ngắt quãng, không ảnh hưởng đến người dân, tổ chức doanh nghiệp.

Theo Bộ Công an, lực lượng an ninh hàng không thuộc Bộ Công an sẽ tiếp nhận 2 trong 3 chức năng kiểm soát an ninh hàng không gồm: Quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Để thực hiện, Bộ Công an sẽ thành lập Trung tâm an ninh hàng không quốc gia, trên cơ sở tổ chức, xây dựng lại Phòng an ninh trên không hiện có, trực thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh điều hành, đảm nhiệm công tác cung cấp dịch vụ an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Bộ Công an cho biết, ở cấp Bộ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng như: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh tại các cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (A08 - Bộ Công an) khuyến cáo người dân thực hiện giải phẫu, thẩm mỹ gương mặt cần thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước công dân và hộ chiếu tránh gặp khó khăn khi xuất nhập cảnh. Ảnh minh họa: TL



Thủ tục đổi thẻ căn cước công dân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ như thế nào?

Căn cứ theo Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014, Điều 24 Luật Căn cước 2023, công dân bắt buộc phải đổi thẻ căn cước trong các trường hợp sau:

- Thẻ CCCD bị hư hỏng không sử dụng được.

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng.

- Xác định lại giới tính, quê quán.

- Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân.

- Bị mất thẻ Căn cước công dân;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định nêu trên trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi đặc điểm nhận dạng thì phải thực hiện đổi căn cước công dân.

Thủ tục đổi thẻ căn cước công dân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi đặc điểm nhận dạng như sau:

Căn cứ tại Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định trình tự thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân như sau:

Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

- Bước 1. Công dân đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ căn cước.

- Bước 2. Cán bộ công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân thu nhận thông tin công dân:

+ Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng;

+ Thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung;

+ In phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên;

+ Thu lệ phí theo quy định;

+ Cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Bước 3. Thu lại chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân, đổi thẻ căn cước công dân.

- Bước 4. Tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin công dân (nếu có).

- Bước 5. Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước.

- Bước 6. Trả thẻ căn cước công dân và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

+ Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.