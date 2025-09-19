Người phụ nữ 29 tuổi chảy máu dạ dày thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Người bệnh chảy máu dạ dày thường thức khuya xem điện thoại

Vừa qua, Bệnh viện Hữu Nghị tiếp nhận nữ bệnh nhân 29 tuổi trong tình trạng choáng ngất, được người nhà đưa vào cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt, nghĩ nhiều đến sốc mất máu. Đây là ca bệnh trẻ, tình trạng nguy kịch, ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sức tuần hoàn, truyền dịch, thở oxy, làm các xét nghiệm chẩn đoán song song.

Người nhà cho biết, bệnh nhân đại tiện phân đen từ hôm trước, mệt lả, mới nghỉ việc ở nhà, thường xuyên thức khuya xem điện thoại.

Ảnh: BVCC

Thăm trực tràng xác định có phân đen. Nhận định chảy máu tiêu hóa cao, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định nội soi dạ dày cấp cứu.

Kết quả nội soi cho thấy, bệnh nhân bị loét tá tràng gây chảy máu. Bệnh nhân được can thiệp kịp thời bằng kẹp clip cầm máu và thuốc truyền liên tục phòng tái phát.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác, tận tâm của ê-kíp cấp cứu – nội soi – hồi sức tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi. Dự kiến xuất viện sau 3–5 ngày và sẽ được tư vấn phòng ngừa tái phát.

Cần làm gì khi có dấu hiệu chảy máu dạ dày?

Chảy máu tiêu hóa là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi, nhưng người trẻ cũng có thể mắc do lối sống thiếu lành mạnh (rượu bia, thuốc giảm đau, chất kích thích, stress, ăn uống thất thường…).

Khi có triệu chứng nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hoa mắt, choáng ngất, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.