Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người phụ nữ 29 tuổi chảy máu dạ dày thừa nhận một sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

Thứ sáu, 15:27 19/09/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người bệnh bị chảy máu tiêu hóa có biểu hiện đại tiện phân đen từ hôm trước, mệt lả, mới nghỉ việc ở nhà, thường xuyên thức khuya xem điện thoại...

Người bệnh chảy máu dạ dày thường thức khuya xem điện thoại

Vừa qua, Bệnh viện Hữu Nghị tiếp nhận nữ bệnh nhân 29 tuổi trong tình trạng choáng ngất, được người nhà đưa vào cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt, nghĩ nhiều đến sốc mất máu. Đây là ca bệnh trẻ, tình trạng nguy kịch, ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sức tuần hoàn, truyền dịch, thở oxy, làm các xét nghiệm chẩn đoán song song.

Người nhà cho biết, bệnh nhân đại tiện phân đen từ hôm trước, mệt lả, mới nghỉ việc ở nhà, thường xuyên thức khuya xem điện thoại. 

Người phụ nữ 29 tuổi choáng ngất vì chảy máu dạ dàya thừa nhận thường xuyên làm việc này - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Thăm trực tràng xác định có phân đen. Nhận định chảy máu tiêu hóa cao, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định nội soi dạ dày cấp cứu.

Kết quả nội soi cho thấy, bệnh nhân bị loét tá tràng gây chảy máu. Bệnh nhân được can thiệp kịp thời bằng kẹp clip cầm máu và thuốc truyền liên tục phòng tái phát.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác, tận tâm của ê-kíp cấp cứu – nội soi – hồi sức tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi. Dự kiến xuất viện sau 3–5 ngày và sẽ được tư vấn phòng ngừa tái phát.

Cần làm gì khi có dấu hiệu chảy máu dạ dày?

Chảy máu tiêu hóa là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi, nhưng người trẻ cũng có thể mắc do lối sống thiếu lành mạnh (rượu bia, thuốc giảm đau, chất kích thích, stress, ăn uống thất thường…).

Khi có triệu chứng nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hoa mắt, choáng ngất, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đàn ông 66 tuổi ở Ninh Bình mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 66 tuổi ở Ninh Bình mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Liên tiếp 2 người ở Phú Thọ bị thủng đường tiêu hóa, bác sĩ cảnh báo thói quen nguy hiểm nhiều người mắc phải

Liên tiếp 2 người ở Phú Thọ bị thủng đường tiêu hóa, bác sĩ cảnh báo thói quen nguy hiểm nhiều người mắc phải

Bé gái 10 tuổi phát hiện mắc ung thư đường tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé gái 10 tuổi phát hiện mắc ung thư đường tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé 13 tuổi bị viêm loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa do nhiễm khuẩn HP từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé 13 tuổi bị viêm loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa do nhiễm khuẩn HP từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ ở Quảng Ninh bị xuất huyết tiêu hóa có tiền sử bệnh tiểu đường, tăng huyết áp được cứu sống

Người phụ nữ ở Quảng Ninh bị xuất huyết tiêu hóa có tiền sử bệnh tiểu đường, tăng huyết áp được cứu sống

Cùng chuyên mục

7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra khi nguồn cung cấp máu lên não bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn. Dưới đây là một số thói quen giúp cải thiện tình trạng này.

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu nước: Đừng bỏ qua nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu nước: Đừng bỏ qua nếu không muốn ảnh hưởng sức khỏe

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Thiếu nước gây mệt mỏi, đau đầu, khô da và nhiều hệ lụy nguy hiểm. Nhận biết 7 dấu hiệu sớm giúp bạn bổ sung nước, bảo vệ sức khỏe.

Người phụ nữ bị tăng huyết áp mất kiểm soát dù đã dùng thuốc, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Người phụ nữ bị tăng huyết áp mất kiểm soát dù đã dùng thuốc, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Tăng huyết áp kháng trị là tình trạng không cải thiện huyết áp và chỉ số huyết áp vẫn cao hơn so với mục tiêu điều trị dù đã dùng thuốc.

Cô gái 18 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì sốc phản vệ sau bữa ăn có đặc sản bổ dưỡng

Cô gái 18 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì sốc phản vệ sau bữa ăn có đặc sản bổ dưỡng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Món đặc sản cô gái đã ăn và phải nhập viện vì bị sốc phản vệ đó là nhộng ong.

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 18/9, nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, đồng đội và bạn bè.

Về già, những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại khiến sức khỏe thành thảm họa

Về già, những việc làm tưởng nhỏ nhưng lại khiến sức khỏe thành thảm họa

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, chỉ cần một bất cẩn nhỏ trong sinh hoạt như ăn uống không tập trung, vừa ăn vừa nói chuyện... có thể gặp nạn như hóc, sặc... gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Người đàn ông ở Hà Nội bị thủng ruột từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông ở Hà Nội bị thủng ruột từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông bị thủng hành tá tràng nhập viện với biểu hiện đau bụng đột ngột, dữ dội, liên tục khắp bụng.

Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!

Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ lâm sàng đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, có đến 90% bệnh nhân nhồi máu não đều đã thực hiện một số hành vi nhất định trong vòng 3 ngày trước khi phát bệnh.

Người đàn ông 31 tuổi ở Phú Thọ đau bụng, mất ngủ liên tiếp, đi khám bất ngờ phát hiện bệnh nguy hiểm

Người đàn ông 31 tuổi ở Phú Thọ đau bụng, mất ngủ liên tiếp, đi khám bất ngờ phát hiện bệnh nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Kết quả hội chẩn người bệnh đã được chẩn đoán mắc bệnh động kinh thể bụng. Đây là một căn bệnh hiếm gặp và rất dễ gây nhầm lẫn với bệnh lý khác.

Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người chăm tập luyện nhưng cân nặng vẫn không giảm. Nguyên nhân có thể đến từ 4 thói quen quen thuộc dưới đây.

Xem nhiều

Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!

Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!

Bệnh thường gặp

GĐXH - Các bác sĩ lâm sàng đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, có đến 90% bệnh nhân nhồi máu não đều đã thực hiện một số hành vi nhất định trong vòng 3 ngày trước khi phát bệnh.

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Nữ chiến sĩ công an qua đời ở tuổi 33, khép lại hành trình gần 6 năm kiên cường chống chọi ung thư

Bệnh thường gặp
5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ qua

5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp
Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt nên ăn để tốt cho xương khớp, kéo dài tuổi thọ

Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt nên ăn để tốt cho xương khớp, kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp
Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top