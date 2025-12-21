Người phụ nữ 35 tuổi tử vong vì uống nước theo cách 'lạ đời'
GĐXH - Một phụ nữ 35 tuổi tử vong do uống quá nhiều nước trong một khoảng thời gian ngắn. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ "ngộ độc nước", biết để tránh "rước bệnh vào thân".
Tử vong vì uống nước sai cách
Một bi kịch từng xảy ra tại Mỹ khi một phụ nữ 35 tuổi tử vong do uống quá nhiều nước. Năm 2023, Ashley Miller Summers được cho là đã rơi vào tình trạng “ngộ độc nước”.
Trong bài viết tưởng niệm đăng trên Facebook, anh trai nạn nhân, Deven Miller, cho biết sau khi tham gia hoạt động chèo thuyền, Summers cảm thấy cơ thể mất nước nghiêm trọng và đã uống 4 chai nước trong chưa đầy 30 phút.
Việc nạp lượng nước lớn trong thời gian ngắn khiến cơ thể bị rối loạn điện giải, dẫn đến phù não, làm cản trở lưu thông máu lên não và gây tử vong.
Chia sẻ với kênh WRTV, Miller nói rằng em gái mình đã nạp một lượng nước bằng với nhu cầu của cả ngày chỉ trong vòng 20 phút. Sau khi trở về nhà từ chuyến đi chơi với gia đình, cô đã ngất xỉu ngay trong gara và tử vong.
Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ kết luận rằng cô tử vong do ngộ độc nước.
Uống nước sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng có thể “rút ngắn” tuổi thọ
Nước chiếm tới hơn 60% trọng lượng cơ thể người và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống: từ tuần hoàn máu, điều hòa thân nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa đến thải độc. Tuy nhiên, không ít người Việt đang uống nước theo bản năng, theo thói quen truyền miệng, thậm chí uống “càng nhiều càng tốt”, mà không biết rằng uống nước sai cách có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Khi nước trở thành “con dao hai lưỡi”
Theo các chuyên gia sức khỏe, uống không đủ nước đã nguy hiểm, nhưng uống nước sai thời điểm, sai cách, sai lượng còn nguy hiểm hơn. Thực tế ghi nhận nhiều trường hợp rối loạn điện giải, suy thận cấp, phù não, tăng gánh tim… chỉ vì thói quen uống nước không hợp lý.
Một trong những sai lầm phổ biến là uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn. Khi lượng nước nạp vào vượt quá khả năng đào thải của thận, nồng độ natri trong máu bị pha loãng, dẫn đến tình trạng hạ natri máu – có thể gây buồn nôn, đau đầu, co giật, thậm chí hôn mê.
Không ít người lại có thói quen để khát mới uống, nhất là dân văn phòng, người cao tuổi. Khi đó, cơ thể đã rơi vào trạng thái thiếu nước, máu đặc hơn, tim phải làm việc nhiều hơn, nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim tăng cao, đặc biệt vào mùa nóng.
Những thời điểm uống nước “tưởng đúng mà sai”
Nhiều người có thói quen uống nhiều nước đá ngay sau khi vận động mạnh hoặc khi vừa đi nắng về. Các bác sĩ cảnh báo, hành động này có thể gây co thắt mạch máu, rối loạn tiêu hóa, thậm chí ảnh hưởng tim mạch ở người có bệnh nền.
Một sai lầm khác là uống quá nhiều nước trong bữa ăn. Điều này làm loãng dịch vị, cản trở tiêu hóa, lâu dài có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa và giảm khả năng hấp thu dưỡng chất.
Đặc biệt, thói quen uống nước trước khi đi ngủ quá nhiều có thể khiến cơ thể phải thức giấc nhiều lần trong đêm, ảnh hưởng giấc ngủ, đồng thời gây tăng gánh cho tim và thận, nhất là ở người cao tuổi.
Uống nước thế nào cho đúng?
Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng và y tế, uống nước đúng cách cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau:
Thứ nhất, uống nước đều đặn trong ngày, không chờ đến khi khát. Cảm giác khát là dấu hiệu cơ thể đã bắt đầu thiếu nước. Mỗi người trưởng thành nên uống trung bình từ 1,5–2 lít nước/ngày, tùy theo thể trạng, mức độ vận động và điều kiện thời tiết.
Thứ hai, uống từng ngụm nhỏ, chia nhiều lần, thay vì uống dồn dập một lúc. Cách này giúp cơ thể hấp thu tốt hơn, giảm gánh nặng cho tim và thận.
Thứ ba, ưu tiên uống nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng, đặc biệt vào buổi sáng sau khi thức dậy. Một cốc nước ấm giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.
Thứ tư, hạn chế uống nhiều nước trong bữa ăn, chỉ nên uống từng ngụm nhỏ nếu cần. Thời điểm tốt nhất để uống nước là trước bữa ăn khoảng 30 phút hoặc sau ăn 30–60 phút.
Cuối cùng, cần lưu ý rằng nước ngọt, trà sữa, cà phê, rượu bia không thể thay thế nước lọc. Thậm chí, nhiều loại đồ uống này còn gây mất nước và tạo thêm gánh nặng cho gan, thận.
