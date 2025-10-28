Người phụ nữ 34 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì biến chứng nguy hiểm của u tuyến thượng thận
GĐXH - Người phụ nữ được phát hiện bị biến chứng của u tuyến thượng thận nhập viện trong tình trạng đau quặn thắt vùng thượng vị, tê tay chân, huyết áp tăng cao...
Nhập viện vì biến chứng nguy hiểm của u tuyến thượng thận
Bệnh nhân B.T.B.H (34 tuổi, ở phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đau quặn thắt vùng thượng vị, tê tay chân, huyết áp tăng cao (165/104 mmHg).
Kết quả xét nghiệm có rối loạn điện giải nặng – hạ kali máu (1,8 mmol/l, mức bình thường: 3,5–5,1 mmol/l).
Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CTscanner) ổ bụng phát hiện khối u tuyến thượng thận phải kích thước 17x22mm.
Các bác sĩ đã hội chẩn các chuyên khoa cấp cứu hồi sức tích cực – nội tiết – ngoại tổng hợp kết luận tình trạng hạ kali máu và tăng huyết áp, theo dõi hội chứng Conn (hội chứng tăng aldosteron nguyên phát do tuyến thượng thận sản xuất quá nhiều hormone steroid aldosterone).
Bác sĩ cho biết, đây là một tình trạng biến chứng hiếm gặp của u tuyến thượng thận nhưng rất nguy hiểm. Nếu không được kiểm soát, tình trạng hạ kali máu nặng có thể gây rối loạn nhịp tim, huyết áp cao làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng đau tim và đột quỵ.
Ekip của BSCKII Dương Xuân Hiệp – Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, BSCKI Trần Lý Bách - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy đã tư vấn và tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận phải kích thước 2,5x3cm, nằm sát tĩnh mạch chủ dưới.
Kết quả giải phẫu bệnh xác định u tuyến vỏ thượng thận lành tính. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, kali máu trở về bình thường, huyết áp được kiểm soát, vận động và ăn uống tốt.
Biến chứng nguy hiểm của u tuyến thượng thận
Tuyến thượng thận là tuyến nội tiết nhỏ nằm phía trên hai quả thận, có nhiệm vụ sản xuất các hormon để điều hòa cơ thể như cân bằng nước - điện giải của cơ thể, chống stress, điều hòa huyết áp… U tuyến thượng thận thường là u lành tính, một bệnh lý hiếm gặp chưa biết rõ nguyên nhân.
BSCKI Trần Lý Bách – Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Các biến chứng tiềm ẩn của u tuyến thượng thận thường phụ thuộc vào tính chất khối u (lành tính hoặc ác tính) và mức độ sản xuất hormone của tuyến thượng thận. Khối u lành tính có thể gây nên những biến chứng như: Tăng huyết áp - Các khối u vùng tủy tăng sản xuất catecholamin có thể gây tăng huyết áp kéo dài, dẫn đến các vấn đề về tim mạch, suy tim hoặc đột quỵ;
Các khối u vùng vỏ gây tăng sản xuất hormone như aldosterone và cortisol dẫn đến rối loạn điện giải - U tuyến thượng thận có thể gây mất cân bằng các chất điện giải quan trọng như natri và kali, dẫn đến tình trạng yếu cơ, rối loạn nhịp tim, hoặc tê liệt cơ bắp, suy giảm chức năng thận.
Vì vậy, việc phát hiện, chẩn đoán chính xác và phẫu thuật nội soi ít xâm lấn kịp thời cắt bỏ tuyến thượng thận kèm u giúp người bệnh ngăn ngừa nguy cơ rối loạn điện giải nặng và biến chứng tim mạch nguy hiểm, sớm hồi phục và cải thiện chất lượng cuộc sống".
