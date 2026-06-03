Người phụ nữ phát hiện suy tuyến thượng thận thừa nhận mắc sai lầm này sau khi dùng thuốc xương khớp

Suy tuyến thượng thận sau thời gian dùng thuốc đau xương khớp

Bà Hoa (76 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2, được theo dõi và điều trị định kỳ. Khoảng một năm trước, bà xuất hiện tình trạng đau nhức xương khớp, ăn uống kém và sụt cân.

Nghe người quen giới thiệu, bà sử dụng thêm một loại thuốc bột không rõ nguồn gốc. Sau một thời gian, các triệu chứng đau nhức giảm rõ rệt, ăn ngon miệng hơn và cân nặng tăng trở lại nên bà tiếp tục dùng thuốc.

Tuy nhiên, khoảng một tuần trước khi nhập viện, bà bắt đầu mệt nhiều, chán ăn, buồn nôn, mất ngủ kéo dài nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cấp cứu.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân trước lúc xuất viện. Ảnh: BVCC

BS.CKI Đỗ Vũ Ngọc Anh, khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch cho biết người bệnh có nhiều dấu hiệu điển hình của hội chứng Cushing như mặt phù tròn, da mỏng đỏ và tích mỡ vùng cổ gáy. Đồng thời, huyết áp và đường huyết dao động bất thường, có thời điểm huyết áp tăng tới 170/120 mmHg.

Khai thác bệnh sử kết hợp với các xét nghiệm nội tiết, bác sĩ xác định bà Hoa bị suy tuyến thượng thận thứ phát do sử dụng corticosteroid kéo dài không kiểm soát.

Suy tuyến thượng thận có thể đe dọa tính mạng

Theo ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, tuyến thượng thận có vai trò sản xuất các hormone quan trọng như cortisol và aldosterone, giúp điều hòa huyết áp, chuyển hóa đường, muối nước và đáp ứng với các tình huống căng thẳng của cơ thể.

Khi sử dụng corticoid kéo dài, lượng glucocorticoid ngoại sinh tăng cao sẽ ức chế hoạt động của trục hạ đồi - tuyến yên - thượng thận. Theo thời gian, tuyến thượng thận giảm khả năng hoạt động, dẫn đến suy giảm sản xuất cortisol tự nhiên.

“Các loại thuốc bột không rõ nguồn gốc thường tiềm ẩn nguy cơ chứa corticoid. Nhờ tác dụng giảm đau, chống viêm nhanh nên nhiều người lầm tưởng đây là thuốc hiệu quả hoặc 'thần dược' chữa bệnh xương khớp”, bác sĩ Kiều cho biết.

Tuy nhiên, việc lạm dụng corticoid có thể gây hàng loạt biến chứng như hội chứng Cushing do thuốc, tăng huyết áp, đái tháo đường, loãng xương, loét dạ dày - tá tràng, xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng và suy tuyến thượng thận.

Đáng chú ý, bà Hoa còn tự ngừng thuốc đột ngột sau thời gian dài sử dụng. Điều này khiến cơ thể không kịp phục hồi khả năng sản xuất cortisol nội sinh, làm tăng nguy cơ suy thượng thận cấp - một tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Phòng bệnh suy tuyến thượng thận

Sau khi nhập viện, bà Hoa được điều trị kiểm soát huyết áp, đường huyết, bù dịch và bổ sung corticoid theo phác đồ. Các bác sĩ xây dựng kế hoạch giảm liều corticoid từ từ để tuyến thượng thận có thời gian phục hồi chức năng.

Sau hai ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Đường huyết được kiểm soát, huyết áp ổn định ở mức 120-130 mmHg, không còn buồn nôn, ăn uống tốt hơn và giảm mệt mỏi. Bà được xuất viện sau 5 ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc chứa corticoid hoặc các loại thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những sản phẩm được quảng cáo có tác dụng giảm đau nhanh. Corticoid chỉ nên dùng theo chỉ định và được theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như mặt tròn bất thường, tăng cân nhanh, phù mặt, yếu cơ, mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc tụt huyết áp, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và phát hiện sớm các biến chứng liên quan đến việc lạm dụng corticoid.