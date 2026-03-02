Ăn gì để giảm huyết áp? 11 thực phẩm còn tốt hơn cả củ dền nhiều người vẫn bỏ qua

Vì sao chế độ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp?

Huyết áp cao là tình trạng phổ biến có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ. Bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp cải thiện tuần hoàn và giảm áp lực lên thành mạch.

Nhiều thực phẩm tự nhiên như rau lá xanh, trái cây giàu kali, cá béo chứa omega-3, các loại hạt và dầu thực vật lành mạnh có tác dụng hỗ trợ giảm huyết áp. Những thực phẩm này giúp cân bằng natri – kali, giảm viêm và tăng độ đàn hồi của mạch máu.

Để kiểm soát huyết áp hiệu quả, cần duy trì chế độ ăn ít muối, tăng cường thực phẩm tươi và kết hợp lối sống lành mạnh như vận động đều đặn và ngủ đủ giấc. Thay đổi nhỏ mỗi ngày có thể tạo ra sự cải thiện lớn cho sức khỏe tim mạch lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)