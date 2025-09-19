Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, mới đây, các bác sĩ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư.

Theo đó, chị T.M.P (40 tuổi) được đưa vào viện trong tình trạng máu chảy xối xả, huyết áp tụt nhanh, mạch chậm, chóng mặt và liên tục choáng ngất.

Khai thác tiền sử được biết, trước đó, bệnh nhân có thai và đã tìm đến 1 phòng khám tư nhân để thực hiện hút thai. Tuy nhiên, ngay sau thủ thuật, máu bất ngờ tuôn ra ồ ạt không ngừng khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu.

May mắn lớn nhất với bệnh nhân lúc này là phòng khám gần Bệnh viện Phụ sản Trung ương nên bệnh nhân lập tức được đưa vào viện để cấp cứu.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp cấp cứu đa chuyên khoa của Bệnh viện gồm các bác sĩ sản phụ khoa, các bác sĩ gây mê hồi sức lập tức bước vào "trận chiến sống còn". Liên tiếp các cuộn gạc dài 60 cm được chèn đặt vào âm đạo để cầm máu bước đầu, nhưng từng đoạn gạc thẫm đỏ chỉ trong khoảnh khắc và bị đẩy ra ngoài vì dòng máu chảy không gì cầm được.

Trong khi đó, bệnh nhân tới viện không có người thân đi cùng khiến các bác sĩ phải liên hệ tới người nhà bệnh nhân để thông báo tình trạng nguy kịch.

Song song với hồi sức, hội chẩn siêu âm tại chỗ nhanh chóng được thực hiện. Hình ảnh siêu âm phát hiện ống cổ tử cung của bệnh nhân phồng to bất thường, kích thước khoảng 5 - 7cm, và đặc biệt, siêu âm Doppler cho thấy rõ dòng máu động mạch phun trực tiếp vào đoạn dưới và ống cổ tử cung.

Điều đó lý giải tại sao máu bệnh nhân "tuôn ra xối xả", bởi đây là máu động mạch từ nhánh tử cung phải đang tuôn thẳng vào ổ tổn thương. Ngay lập tức, các bác sĩ nghĩ ngay đến trường hợp chửa ống cổ tử cung – một biến chứng không phổ biến nhưng vô cùng nguy hiểm.

'Không còn thời gian cho một sai sót nào'

Trước tình huống nguy hiểm tột cùng, ca bệnh được hội chẩn ngay với Ban Giám đốc và có chỉ định: mổ cấp cứu xử lý theo tổn thương đồng thời cân nhắc bảo tồn tử cung. Ê-kip mổ gồm lãnh đạo khoa Khám bệnh và các bác sĩ giàu kinh nghiệm nhanh chóng vào vị trí - gấp rút tiến hành ca phẫu thuật với tinh thần "không còn thời gian cho một sai sót nào".

Chia sẻ sau ca mổ, TS.BS Đào Thị Hoa – Trưởng khoa Khám bệnh – người trực tiếp mổ cho sản phụ cho biết: "Ngay khi mở tử cung, máu chảy ra thành dòng. Không chần chừ, chúng tôi ngay lập tức thắt động mạch tử cung phải, lấy máu cục, đồng thời khâu cầm máu hàng loạt vị trí quanh eo và góc 3h-9h ở cổ tử cung.

Trong khi đó, đội ngũ gây mê hồi sức dốc toàn lực bù dịch, truyền máu, kiểm soát huyết động. Các hộ lý, điều dưỡng tay nối tay nhịp nhàng, tỉ mỉ. Không ai "một mình" trong ca mổ ấy — chỉ có quy trình, sự đồng lòng và an toàn người bệnh đặt lên trước hết".

Bằng sự phối hợp chặt chẽ, từng động tác chính xác, từng giây quyết đoán, các bác sĩ đã khống chế được dòng máu. Sau nhiều giờ căng thẳng, bệnh nhân không chỉ được cứu sống mà còn bảo tồn được tử cung – đồng nghĩa với việc giảm được hàng loạt nguy cơ biến chứng lâu dài và giữ nguyên thiên chức làm mẹ trong tương lai.

Mối nguy khi mang thai ngoài tử cung

Theo các bác sĩ, phụ nữ mang thai cần được theo dõi thai kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa uy tín. Những phòng mạch nhỏ lẻ, thiếu trang thiết bị và chuyên môn tuyệt đối không phải nơi để đặt cược sự an toàn. Đặc biệt, những phụ nữ có tiền sử thai ngoài tử cung, mổ đẻ, can thiệp tử cung hoặc bất thường tử cung càng cần phải thận trọng.

Buồng tử cung là nơi duy nhất thai có thể làm tổ an toàn. Khi thai lạc chỗ và bám vào ống cổ tử cung – vốn nhỏ hẹp và nằm sát hai nhánh động mạch tử cung lớn – bánh rau có thể xâm lấn mạch máu. Chỉ một thủ thuật sai lầm tại cơ sở không đủ chuyên môn có thể gây vỡ mạch, khiến sản phụ mất máu ồ ạt và tử vong trong tích tắc.

Vì vậy, dù thai ở ổ bụng, vết mổ cũ hay ống cổ tử cung, hậu quả có thể dẫn tới băng huyết, cắt bỏ tử cung, thậm chí cướp đi tính mạng nếu xử trí không đúng cách.