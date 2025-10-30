Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện xơ gan trong lần đi khám ưu đãi

Anh N. cho biết, gần đây anh xuất hiện các triệu chứng đau tức vùng thượng vị và hạ sườn phải, tiểu sẫm màu, mệt mỏi, ăn uống kém. Trước đó 10 năm, anh được chẩn đoán viêm gan B nhưng chưa điều trị,

Tình cờ xem Facebook, anh phát hiện có chương trình miễn phí Xét nghiệm AFP tại nhà của Medlatec nên đã đăng ký sử dụng ưu đãi.

Kết quả cho thấy: hội chứng hủy hoại tế bào gan (+), hội chứng suy tế bào gan (+/-), HBeAb (+), HBV DNA: 35.650 cps/mL, các chỉ số men gan (AST, ALT, GGT) tăng, AFP lên tới 156 ng/mL (giá trị bình thường ≤ 10 ng/mL).

Bệnh nhân được tư vấn thực hiện thêm các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu tại bệnh viện để xác định mức độ tổn thương gan. Do tới khám trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi, anh N. tiếp tục được giảm 50% chi phí siêu âm ổ bụng tổng quát.

Kết quả siêu âm tổng quát có đàn hồi mô gan cho thấy hình ảnh nhu mô gan thô, bờ không đều (theo dõi xơ gan). Độ cứng của gan tương đương F4 (theo Metavir-LB).

Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng ghi nhận hình ảnh các nốt tổn thương trong gan có ngấm thuốc tương đồng với nhu mô lành ở các thì tiêm thuốc hướng tới nốt tân tạo, trên nền xơ gan.

Nội soi tiêu hóa cho kết quả viêm dạ dày.

Dựa vào các kết quả trên, anh N. được chẩn đoán mắc viêm gan B mạn tính - Xơ gan Child Pugh A, viêm dạ dày.

Bệnh nhân được kê đơn điều trị viêm gan B, hướng dẫn tuân thủ điều trị, hẹn tái khám sau 1 tháng.

Xơ gan giai đoạn đầu có chữa khỏi được không?

Theo ThS.BSNT Phạm Thị Quế - Trung tâm Tiêu hóa của bệnh viện cho biết, trường hợp của anh N. may mắn được phát hiện ở giai đoạn Child-Pugh A - tức xơ gan còn bù, thuộc giai đoạn đầu của quá trình xơ hóa gan. Ở giai đoạn này, gan mới bắt đầu tổn thương, chức năng gan vẫn duy trì hoạt động, những phần không bị tổn thương có thể làm việc "bù" cho phần bị tổn thương. Nếu phát hiện bệnh đang ở giai đoạn này thì gan có thể được phục hồi chức năng như ban đầu.

Ngược lại với xơ gan còn bù là xơ gan mất bù (Child - Push B/ C). Giai đoạn này gan đã bị tổn thương khá nặng và chức năng gan bị ảnh hưởng, không thể bù đắp cho phần bị tổn thương. Giai đoạn này có tiên lượng xấu, quá trình điều trị khó khăn và hiệu quả không cao.

Bác sĩ Quế khuyến cáo, nếu thấy xuất hiện bất kỳ biểu hiện nào bất thường ở đường tiêu hóa, người dân cần đến thăm tại cơ sở y tế uy tín để được đánh giá, chẩn đoán và điều trị kịp thời.