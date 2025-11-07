Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.
Suy gan, suy thận cấp do nhiễm xoắn khuẩn Leptospira
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Nội thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết vừa điều trị khỏi cho người bệnh L.V.X (46 tuổi, ở xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) bị suy gan, suy thận cấp do nhiễm xoắn khuẩn Leptospira.
Người bệnh có tiền sử làm ruộng, những ngày sau mưa lũ thường xuyên tiếp xúc với nước lũ và bùn đất. Sau khoảng một tuần, người bệnh xuất hiện sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.
Kết quả xét nghiệm cho thấy gan, thận của người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng (men gan, bilirubin và creatinin tăng cao gấp 5 lần, tiểu cầu giảm nặng).
Các bác sĩ nhanh chóng triển khai lọc máu cấp cứu, bù dịch, truyền tiểu cầu và hỗ trợ dinh dưỡng.
Trong quá trình điều trị, người bệnh có những biểu hiện lâm sàng như sốt cao, đau cơ, vàng da, nghi ngờ nhiễm xoắn khuẩn Leptospira - tác nhân gây bệnh Leptospirosis (bệnh xoắn khuẩn vàng da), thường tồn tại trong nước hoặc môi trường ô nhiễm có nước tiểu động vật.
Kết quả xét nghiệm khẳng định người bệnh dương tính với xoắn khuẩn Leptospira. Phác đồ điều trị đặc hiệu ngay lập tức được triển khai.
Sau 12 ngày điều trị tích cực, người bệnh đáp ứng tốt, lượng nước tiểu tăng trở lại (trên 2 lít/ngày), các chỉ số sinh hóa cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định.
Người dân vùng lũ tuyệt đối khống chủ quan khi có dấu hiệu này
TS.BS Đỗ Văn Tùng, Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu và Lọc máu cho biết: Bệnh Leptospirosis (xoắn khuẩn vàng da) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua da hoặc niêm mạc khi tiếp xúc với nước, bùn, đất bị ô nhiễm, đặc biệt là sau mưa lũ.
Bệnh nếu không được phát hiện và điều trị sớm, vi khuẩn có thể gây tổn thương gan, thận, phổi và màng não, thậm chí tử vong.
Bác sĩ khuyến cáo, người dân ở vùng lụt khi có biểu hiện sốt cao, đau cơ, vàng da, tiểu ít, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.
