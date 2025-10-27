Người phụ nữ hiếm muộn được bác sĩ khuyên giảm cân để mang thai: Kết quả bất ngờ

Cân nặng ảnh hưởng thế nào đến khả năng thụ thai?

Chị Hiền lập gia đình ở tuổi ngoài 30, ông xã hơn chị khá nhiều tuổi nên hai vợ chồng dự định có con ngay sau khi cưới. Nhưng suốt 3 năm chờ đợi, chị vẫn không đậu thai. Sau khi bàn bạc, vợ chồng chị quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Tuy nhiên khi khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF), BVĐK Tâm Anh TP.HCM, bác sĩ tư vấn chị Hiền nên giảm cân trước khi làm IVF. Thời điểm đó, cân nặng của chị Hiền nặng 75kg, cao 1m54, chỉ số khối cơ thể 31.6 (kg/m2), béo phì độ 2 kèm gan nhiễm mỡ, kinh nguyệt không đều, một năm chỉ có kinh nguyệt 2-3 lần.

Ảnh minh họa.

BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, khoa Nội tiết – Đái tháo đường của bệnh viện cho biết, thừa cân béo phì sẽ gây các rối loạn chức năng của trục dưới đồi – tuyến yên, buồng trứng dẫn đến rối loạn nội tiết, chu kỳ kinh nguyệt thưa thớt. Các tế bào mỡ cũng gây ra tình trạng viêm mạn tính, hạn chế sự trưởng thành của nang trứng, giảm khả năng thụ thai. Chị Hiền cần giảm khoảng 10% cân nặng thì tình trạng buồng trứng cũng như kinh nguyệt sẽ được cải thiện.

Kế hoạch giảm cân để tăng cơ hội là mẹ

Dựa trên nguyện vọng giảm cân để được làm mẹ, bác sĩ Hà đã xây dựng liệu trình giảm cân an toàn, đảm bảo sức khỏe cho chị Hiền. Kết hợp tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng và chuyên viên y học vận động, chị Hiền vừa sử dụng thuốc vừa cùng chồng điều chỉnh chế độ sinh hoạt.

Thay vì cố làm việc đến khuya, vợ chồng chị Hiền đi ngủ sớm hơn, bữa ăn hàng ngày đảm bảo đủ chất như nhiều protein nạc, rau xanh, giảm lượng tinh bột, tránh đồ ăn nhiều đường, dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn. Buổi sáng hai vợ chồng dậy sớm cùng đi xe đạp khoảng 1 tiếng trước khi ăn sáng, đi làm.

Tại công ty, chị Hiền cũng giảm bớt đồ ăn vặt như trà sữa, bánh ngọt, pizza… mà chuyển sang các món ăn giúp giảm cân như trái cây, salad, sữa chua, sữa tươi không đường.

Sau khi giảm cân: Ước mơ làm mẹ của tôi sắp thành sự thật!

Chị Hiền hết béo phì sau 3 tháng điều trị theo liệu trình. Ảnh: BVCC

Sau 2 tháng chị Hiền giảm được 13,5kg, kinh nguyệt đều trở lại nhờ thực hiện liệu trình của bác sĩ đưa ra một cách nghiêm túc, uống thuốc vào các khung giờ cố định, không còn cảm giác đói hay thèm ăn liên tục như trước. Bác sĩ tư vấn chị nên giảm thêm một chút nữa để hỗ trợ việc thụ tinh ống nghiệm tốt hơn.

Một tháng sau chị giảm thêm 4,5kg, cân nặng còn 56kg, chỉ số BMI đã về mức bình thường 23 (kg/m2), gan hết nhiễm mỡ, nội tiết tố ổn định, chị tràn đầy niềm tin khi quay lại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để thực hiện chọc hút noãn. Kết quả đầy khả quan khi bác sĩ nuôi cấy được 3 phôi hoàn toàn khỏe mạnh, chuẩn bị chuyển vào tử cung chị Hiền.

"Ước mơ làm mẹ của tôi sắp thành sự thật", chị Hiền tâm sự và vui mừng chuẩn bị cho hành trình mang thai con đầu lòng sau nhiều năm mong đợi.

Bác sĩ Hà cho biết, thừa cân béo phì không chỉ ảnh hưởng đến các yếu tố nội mạc tử cung, kinh nguyệt, khả năng sinh sản tự nhiên mà còn tác động đến tỷ lệ thành công và sự an toàn của quá trình điều trị vô sinh.

Thay đổi lối sống, giảm cân giúp phụ nữ béo phì ổn định chu kỳ kinh nguyệt, cải thiện khả năng thụ thai, tăng tỷ lệ thành công khi điều trị hỗ trợ sinh sản và giảm biến chứng thai kỳ.