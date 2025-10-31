Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh
GĐXH - Hiếm muộn sau 4 năm cưới nhau, anh Hoàng chưa từng nghĩ mình vô sinh do dị tật bẩm sinh, phải điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để được làm bố.
Tưởng vợ hiếm muộn, kết quả chồng vô sinh
Cưới nhau 4 năm không có con, nghĩ do vẫn đề phụ nữ, chị vợ anh Hoàng nhiều lần đi khám, nhưng kết quả đều bình thường.
Được vợ vận động, nên đầu năm 2024, anh Hoàng mới lần đầu tiên đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh (IVF Tâm Anh TP.HCM) thăm khám.
"Tôi khỏe mạnh bình thường, nên nghĩ vô sinh do vợ", người đàn ông 30 tuổi chia sẻ khi bác sĩ thông báo anh mắc dị tật bẩm sinh không có hai ống dẫn tinh khiến tinh trùng không thể xuất ra ngoài. Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ ghi nhận không có tinh trùng. Anh Hoàng là một trong khoảng 1-2% nam giới vô sinh do bất sản ống dẫn tinh.
Anh Hoàng cũng được ghi nhận thận hình móng ngựa. Tình trạng này không trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nhưng có thể dẫn đến những vấn đề đi kèm như sỏi thận, thận ứ nước hoặc nguy cơ ung thư thận, khiến chức năng tình dục và chất lượng tinh trùng suy giảm, chất lượng cuộc sống đi xuống.
Xây dựng phác đồ điều trị: Tin vui cho cặp vợ chồng hiếm muộn
Nam giới bất sản ống dẫn tinh có nguy cơ 30-40% mang gene bệnh lý xơ nang, còn người bình thường có nguy cơ mang gene bệnh lý này khoảng 1-2%. Vợ anh Hoàng là chị Thảo, 25 tuổi, được xét nghiệm gene, kết quả không ghi nhận bất thường, giúp loại trừ nguy cơ cả vợ và chồng cùng mang gene bệnh.
Nếu di truyền đến đời con, chỉ biểu hiện ở dạng bất thường gene, không gây bệnh. Trường hợp cả vợ chồng cùng mang gene bệnh, cần thực hiện kỹ thuật sinh thiết sàng lọc phôi tiền làm tổ (PGT) để lựa chọn được phôi không mang bất thường di truyền.
Anh Hoàng được bác sĩ đơn vị Nam khoa, Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM áp dụng kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da (PESA), thu được 3 mẫu tinh trùng. Song song đó, chị Thảo, được ThS.BS Nguyễn Thị Thủy xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng với liều lượng thuốc phù hợp, chọc hút thu 15 noãn (trứng) trưởng thành, nuôi được 5 phôi chất lượng tốt, số còn lại chất lượng khá và trung bình.
Bác sĩ Thủy xây dựng phác đồ chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện cho chị Thảo, chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung giúp đậu thai. Thai kỳ hiện 14 tuần, phát triển khỏe mạnh.
Chồng áy náy vì nghĩ oan cho vợ, không nghĩ mình vô sinh
Anh Hoàng cho biết rất áy náy vì nhiều năm nghĩ oan cho vợ. Theo bác sĩ Thủy, không ít nam giới như anh Hoàng, cho rằng khả năng sinh lý bình thường đồng nghĩa với khả năng sinh sản bình thường, dẫn đến tâm lý chủ quan và ít thăm khám.
Trên thực tế, nam giới dù sinh lý tốt vẫn có có thể vô sinh do nhiều nguyên nhân như dị tật ở hệ thống cơ quan sinh sản, chấn thương dẫn đến tắc nghẽn ống dẫn tinh, mất cân bằng nội tiết tố nam, bất thường di truyền, giảm khả năng sản xuất tinh trùng, chất lượng tinh trùng kém…
Tâm lý chủ quan của người chồng dẫn đến thăm khám phát hiện bệnh trễ, đồng thời có thể khiến người vợ phải chịu những áp lực tâm lý, giảm tỷ lệ điều trị thành công.
Khi nào cần khám vô sinh, hiếm muộn?
Bác sĩ Thủy khuyến cáo, trường hợp kết hôn một năm chưa có con, cả vợ và chồng nên cùng đến bệnh viện để được khám toàn diện, chẩn đoán chính xác nguyên nhân. Tùy vào nguyên nhân và tình trạng bệnh lý, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhất giúp tăng tỷ lệ thành công và giảm chi phí.
Trường hợp nam giới chưa kết hôn, nên chú trọng khám sức khỏe định kỳ trong đó có sức khỏe sinh sản. Khi phát hiện các bất thường di truyền, bệnh lý có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, người bệnh nên cân nhắc trữ đông tinh trùng giúp có con trong tương lai.
