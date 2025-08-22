Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

Trước đây, trữ trứng chủ yếu được thực hiện vì lý do y tế như bệnh nhân trải qua hóa trị, xạ trị, hoặc phụ nữ có dự trữ buồng trứng kém. Tuy nhiên, hiện nay, trữ trứng chủ động ngày càng được quan tâm hơn, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng kết hôn, sinh con muộn đang ngày càng gia tăng ở Việt Nam.

Lập gia đình muộn, sợ hiếm muộn: Liệu trữ trứng có phải là giải pháp?

Trên thực tế, BSCKI Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện cho biết, số lượng phụ nữ tham gia trữ trứng chủ động tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Phương pháp trữ trứng ngày càng được quan tâm và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Ảnh trữ trứng tại IVF Bưu điện.

Trong đó, có rất nhiều phụ nữ độc thân còn khá trẻ đã có nhu cầu đến Trung tâm tìm hiểu phương pháp này và thực hiện trữ trứng vì họ nhận thức được số lượng và chất lượng trứng sẽ bị suy giảm theo thời gian. Bên cạnh đó, một số trường hợp đã có con nhưng vì một số lý do, họ quyết định trữ trứng để đợi thời gian thích hợp mới sinh tiếp.

Thậm chí, theo BS Nguyễn Thị Nhã, bà đã từng tiếp nhận một số trường hợp mẹ dẫn con đi trữ trứng và đặc biệt ấn tượng với trường hợp bà mẹ ở Hà Nội gọi cô con gái 9X đang học tập, làm việc ở nước ngoài về nước để thực hiện trữ trứng. Điều đó chứng tỏ nhận thức của người dân về việc trữ trứng để chủ động trong kế hoạch sinh sản đã cởi mở hơn nhiều so với trước đây.

Ngoài ra, BS Nhã cho biết thêm, hiện nay, trong quá trình khám và điều trị, các bác sĩ tại Trung tâm đã gặp rất nhiều trường hợp bị suy buồng trứng sớm, kể cả các chị em mới 30-31 tuổi. Khi thăm khám, chỉ số AMH (dự trữ buồng trứng) của họ rất thấp nên cũng được khuyên nên trữ trứng nếu chưa có ý định kết hôn. Bởi nếu đợi một vài năm nữa mới kết hôn, đến lúc ấy, sợ không còn trứng để sinh con được nữa.

Trữ trứng là gì?

Bác sĩ Nhã cho biết, trữ trứng là một phương pháp bảo quản trứng của phụ nữ ở nhiệt độ lạnh sâu nhằm giữ nguyên chất lượng trứng để sử dụng trong tương lai.

Theo nguyên lý, phụ nữ sinh ra có khoảng 1 - 2 triệu nang noãn, nhưng đến tuổi dậy thì chỉ còn 300.000 - 400.000 và tiếp tục giảm mạnh sau 35 tuổi, dẫn đến khả năng mang thai tự nhiên suy giảm đáng kể.

Ở phụ nữ lớn tuổi, chất lượng trứng suy giảm mang theo nguy cơ bất thường về nhiễm sắc thể, làm tăng khả năng sảy thai và dị tật bẩm sinh. Tỷ lệ thụ thai tự nhiên mỗi tháng từ 30 tuổi là 20 - 25%, giảm còn 15% sau 35 tuổi và chỉ 5% sau 40 tuổi.

Với phương pháp trữ trứng, trứng được trữ lạnh bằng kỹ thuật thuỷ tinh hoá với chất bảo vệ đông lạnh và được bảo quản ở nhiệt độ -196 ℃ giúp giữ nguyên cấu trúc tế bào. Trứng sẽ được lưu trữ trong nhiều năm và rã đông khi có nhu cầu sử dụng.

Sau khi rã đông, trứng vẫn duy trì được chất lượng gần như không đổi ở thời điểm trữ trứng, khả năng thụ tinh, phát triển thành phôi và khả năng thụ thai cao, tương đương với trứng tại thời điểm trữ ban đầu.

Lợi ích của việc trữ trứng

BSCKI Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện chia sẻ về phương pháp trữ trứng. Ảnh: N.Mai

Việc trữ trứng chủ động sẽ mang lại nhiều cơ hội cho phụ nữ như cho phép phụ nữ trì hoãn sinh con để theo đuổi học vấn, thăng tiến nghề nghiệp hoặc thực hiện các kế hoạch cá nhân mà không bị giới hạn bởi độ tuổi sinh sản; tạo điều kiện để họ cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc xây dựng mối quan hệ và lập gia đình.

Đối với những phụ nữ đang điều trị bệnh lý như ung thư hoặc các vấn đề y tế có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, trữ trứng là giải pháp hiệu quả nhằm bảo tồn cơ hội làm mẹ trong tương lai.

Bên cạnh đó, do chất lượng và số lượng trứng giảm dần theo thời gian. Vì vậy, trữ trứng sớm giúp phụ nữ chủ động hơn trong kế hoạch sinh sản, đồng thời giảm bớt lo lắng, căng thẳng liên quan đến yếu tố sinh học và tuổi tác.

Những ai nên trữ trứng?

Theo các chuyên gia, phương pháp này đặc biệt phù hợp với những nhóm phụ nữ như:

- Phụ nữ có kế hoạch điều trị ung thư: Hóa trị và xạ trị có thể gây tổn thương buồng trứng, làm giảm khả năng sinh sản. Trữ trứng trước khi điều trị giúp bảo toàn cơ hội mang thai sau này.

- Phụ nữ mắc các bệnh lý ảnh hưởng đến buồng trứng: Những người bị suy buồng trứng sớm, lạc nội mạc tử cung hoặc các bệnh lý khác có thể gặp khó khăn trong việc thụ thai tự nhiên.

- Phụ nữ chưa sẵn sàng sinh con: Những người muốn tập trung vào sự nghiệp, chưa tìm được đối tác phù hợp hoặc đơn giản là chưa sẵn sàng làm mẹ có thể trữ trứng để giữ lại cơ hội sinh sản trong tương lai.

- Phụ nữ làm việc trong môi trường có rủi ro cao: Một số ngành nghề có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, như tiếp xúc với hóa chất độc hại hoặc làm việc trong môi trường căng thẳng kéo dài.

Khi nào nên trữ trứng?

Theo các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện, tuổi của noãn hay tuổi của người phụ nữ tại thời điểm trữ trứng là yếu tố quan trọng nhất quyết định tỷ lệ thành công. Mặc dù chưa có khuyến nghị chính thức, nhưng nguyên tắc chung là "càng trẻ càng tốt".

Việc trữ trứng ở độ tuổi trẻ giúp tối ưu hóa số lượng và chất lượng trứng. Ngược lại, phụ nữ lớn tuổi thường có số lượng trứng thu được trong mỗi chu kỳ chọc hút thấp hơn, buộc phải trải qua nhiều lần chọc hút để đạt đủ số lượng cần thiết, nhằm duy trì tỷ lệ mang thai tương đương. Điều này không chỉ gia tăng áp lực về thể chất và tâm lý, mà còn tốn kém hơn về mặt tài chính, khiến quá trình trở nên phức tạp hơn.

Đặc biệt đối với những người có dự trữ buồng trứng suy giảm hoặc có nguy cơ suy buồng trứng sớm thì cần thực hiện trữ trứng ở độ tuổi trẻ hơn. Thông thường những phụ nữ có vòng kinh ngắn (25-26 ngày) là biểu hiện của 1 buồng trứng không tốt, nên đi khám và được tư vấn sớm nhất có thể.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, đối với các chị em chưa có ý định có con ngay nên khám tầm soát trước 30 tuổi để đánh giá chức năng buồng trứng và dự trữ buồng trứng. Nên thực hiện ngay việc trữ trứng khi có dấu hiệu suy giảm buồng trứng.