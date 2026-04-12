Người phụ nữ 65 tuổi phát hiện dị dạng mạch máu não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Đỏ mắt, sưng đau và mờ mắt kéo dài, người phụ nữ 65 tuổi đi kiểm tra chuyên sâu mới phát hiện mắc bệnh mạch máu não nguy hiểm.
Phát hiện dị dạng mạch máu từ dấu hiệu đỏ mắt, mờ mắt
Khoảng một tháng trước khi nhập viện, bà L.T.Y (65 tuổi, quê Vĩnh Long) bắt đầu xuất hiện tình trạng đau đầu bên phải, mắt phải đỏ, sưng và mờ dần. Nghĩ là bệnh về mắt, bệnh nhân đã đi khám và được chẩn đoán viêm kết mạc.
Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà còn nặng hơn: mắt sưng nhiều, đỏ kéo dài nên bà đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thăm khám.
Tại đây, kết quả MRI não cho thấy bệnh nhân mắc rò động mạch cảnh xoang hang bên phải.
Theo BS. Dương Hoàng Linh, rò động mạch cảnh xoang hang là bệnh lý dị dạng mạch máu não phức tạp, do sự thông nối bất thường giữa các mạch máu, bệnh có thể gây ra các biểu hiện điển hình tại mắt như đỏ mắt, lồi mắt, phù nề và mờ mắt một bên.
“Đây là bệnh rất dễ bị nhầm với các bệnh lý về mắt. Nếu không được chẩn đoán đúng, bệnh có thể dẫn đến mờ mắt vĩnh viễn, thậm chí nguy cơ xuất huyết não, để lại di chứng nặng nề” – bác sĩ Dương Hoàng Linh cho biết.
Can thiệp nội mạch, lấy lại thị lực cho người bệnh
Ngay sau khi xác định nguyên nhân, ekip đã tiến hành can thiệp nội mạch bằng kỹ thuật đặt coil nhằm bít tắc hoàn toàn điểm rò. Kết quả sau can thiệp cho thấy các điểm rò được xử lý triệt để.
Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân giảm rõ rệt tình trạng đau đầu, đỏ mắt. Sau vài ngày, mắt phải gần như hồi phục hoàn toàn.
“Lúc đầu tôi rất lo vì mắt mờ, sợ không thấy đường. Sau khi điều trị, mắt sáng lại, sinh hoạt bình thường, tôi mừng lắm, cảm ơn bác sĩ” – bệnh nhân xúc động chia sẻ.
Đừng chủ quan với triệu chứng đỏ mắt
Qua trường hợp này, BS. Dương Hoàng Linh nhấn mạnh: có những bệnh lý biểu hiện ở mắt như đỏ mắt, lồi mắt, mờ mắt một bên nhưng thực chất lại là bệnh lý mạch máu não và cần được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa thần kinh – can thiệp mạch.
Nếu có các triệu chứng trên, người bệnh nên đi khám chuyên khoa mắt để loại trừ bệnh lý thông thường, hoặc khám chuyên khoa thần kinh – mạch máu để phát hiện sớm bệnh rò động mạch cảnh xoang hang.
