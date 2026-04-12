Người phụ nữ 65 tuổi phát hiện dị dạng mạch máu não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Chủ nhật, 14:32 12/04/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Đỏ mắt, sưng đau và mờ mắt kéo dài, người phụ nữ 65 tuổi đi kiểm tra chuyên sâu mới phát hiện mắc bệnh mạch máu não nguy hiểm.

Phát hiện dị dạng mạch máu từ dấu hiệu đỏ mắt, mờ mắt

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, bà L.T.Y (65 tuổi, quê Vĩnh Long) bắt đầu xuất hiện tình trạng đau đầu bên phải, mắt phải đỏ, sưng và mờ dần. Nghĩ là bệnh về mắt, bệnh nhân đã đi khám và được chẩn đoán viêm kết mạc.

Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà còn nặng hơn: mắt sưng nhiều, đỏ kéo dài nên bà đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thăm khám.

Tại đây, kết quả MRI não cho thấy bệnh nhân mắc rò động mạch cảnh xoang hang bên phải.

Theo BS. Dương Hoàng Linh, rò động mạch cảnh xoang hang là bệnh lý dị dạng mạch máu não phức tạp, do sự thông nối bất thường giữa các mạch máu, bệnh có thể gây ra các biểu hiện điển hình tại mắt như đỏ mắt, lồi mắt, phù nề và mờ mắt một bên.

“Đây là bệnh rất dễ bị nhầm với các bệnh lý về mắt. Nếu không được chẩn đoán đúng, bệnh có thể dẫn đến mờ mắt vĩnh viễn, thậm chí nguy cơ xuất huyết não, để lại di chứng nặng nề” – bác sĩ Dương Hoàng Linh cho biết.

Can thiệp nội mạch, lấy lại thị lực cho người bệnh

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, ekip đã tiến hành can thiệp nội mạch bằng kỹ thuật đặt coil nhằm bít tắc hoàn toàn điểm rò. Kết quả sau can thiệp cho thấy các điểm rò được xử lý triệt để.

Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân giảm rõ rệt tình trạng đau đầu, đỏ mắt. Sau vài ngày, mắt phải gần như hồi phục hoàn toàn.

“Lúc đầu tôi rất lo vì mắt mờ, sợ không thấy đường. Sau khi điều trị, mắt sáng lại, sinh hoạt bình thường, tôi mừng lắm, cảm ơn bác sĩ” – bệnh nhân xúc động chia sẻ.

Đừng chủ quan với triệu chứng đỏ mắt

Qua trường hợp này, BS. Dương Hoàng Linh nhấn mạnh: có những bệnh lý biểu hiện ở mắt như đỏ mắt, lồi mắt, mờ mắt một bên nhưng thực chất lại là bệnh lý mạch máu não và cần được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa thần kinh – can thiệp mạch.

Nếu có các triệu chứng trên, người bệnh nên đi khám chuyên khoa mắt để loại trừ bệnh lý thông thường, hoặc khám chuyên khoa thần kinh – mạch máu để phát hiện sớm bệnh rò động mạch cảnh xoang hang.

Người phụ nữ phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Đau cổ, khàn tiếng, nuốt vướng kéo dài tưởng là bệnh lý thông thường, người phụ nữ 70 tuổi đi khám mới phát hiện mắc ung thư tuyến giáp.


U bã đậu 10 năm bất ngờ hóa ung thư ở người đàn ông 40 tuổi, dấu hiệu cảnh báo nhiều người bỏ qua

Ung thư không tự nhiên đến: 3 tín hiệu cơ thể phát ra từ sớm nhưng nhiều người Việt từng bỏ qua

Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện suy thận kèm suy giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt không ngờ tới

7 loại rau "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu nhất chợ, toàn món quen thuộc của người Việt

Thói quen bỏ bữa sáng: Khiến bạn đói nhanh, dễ tăng cân và hại sức khỏe

Nhiều người bỏ bữa sáng để tiết kiệm thời gian hoặc giảm cân, nhưng thói quen này có thể khiến bạn ăn nhiều hơn trong ngày, dễ tăng cân và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

BVĐK Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u sau phúc mạc nặng gần 1 kg nằm sâu trong ổ bụng của một bệnh nhân cao tuổi, ở vị trí phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chủ động chăm sóc xương khớp từ sớm thông qua chế độ ăn uống là cách đơn giản và thiết thực nhất để phòng tránh tình trạng loãng xương hay thoái hóa khi tuổi tác tăng cao.

GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ đàn ông phụ thuộc lớn vào tình trạng sức khỏe sau 60 tuổi. Khi cơ thể bắt đầu yếu ở 5 chỗ, đó có thể là cảnh báo cần thay đổi lối sống ngay.

Nhiều thực phẩm được xem là "healthy" lại tiềm ẩn nguy cơ với người có vấn đề tuyến giáp. Nếu ăn sai cách hoặc lạm dụng, chúng có thể âm thầm làm bệnh nặng hơn mà bạn không ngờ tới.

GĐXH - Theo bác sĩ, trước khi nhập viện vì ung thư đại tràng, bệnh nhân đã tự ý dùng thuốc tại nhà, khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn.

GĐXH - Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống sữa công thức. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốc phản vệ, gây biến chứng suy tim cấp.

GĐXH - Ngứa da tưởng chừng là vấn đề ngoài da thông thường nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận. Nhiều người chủ quan tự điều trị tại nhà, đến khi đi khám mới phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Trong lúc đi học về, 1 nữ sinh ở Quảng Trị vướng dây điện giăng ngang đường nên ngã xuống, bị chấn thương vùng cổ, đầu.

GĐXH - Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, món ăn quen thuộc này còn cung cấp nguồn năng lượng khá cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát khẩu phần, nguy cơ tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe là điều khó tránh khỏi.

Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng dễ bỏ qua

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
