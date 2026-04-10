Người phụ nữ phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Đau cổ, khàn tiếng, nuốt vướng kéo dài tưởng là bệnh lý thông thường, người phụ nữ 70 tuổi đi khám mới phát hiện mắc ung thư tuyến giáp.
Khàn tiếng, nuốt vướng kéo dài, phát hiện khối u nghi ung thư
Bệnh nhân là bà N.T.L (70 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai). Theo người nhà, trước đó bà từng điều trị di chứng đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ giai đoạn 2021–2022 và phục hồi tốt.
Đến cuối năm 2025, bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau vùng cổ, khàn tiếng kéo dài và nuốt vướng – những dấu hiệu có thể liên quan đến ung thư tuyến giáp. Nhận thấy bất thường, gia đình đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thăm khám.
Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện khối u tuyến giáp được phân loại TIRADS 5 – mức độ nghi ngờ ác tính rất cao. Bệnh nhân được chỉ định chọc hút kim nhỏ (FNA) để sinh thiết và kết quả xác định là ung thư tuyến giáp dạng nhú.
Cắt toàn bộ tuyến giáp để điều trị triệt để ung thư
ThS.BS Lê Xuân Triệu – chuyên khoa Ung thư, người trực tiếp điều trị cho biết bệnh nhân có nhiều nhân giáp, gồm 3 khối u kích thước khoảng 1 cm mỗi khối. Sau hai lần sinh thiết đều xác định ác tính, ê-kíp quyết định cắt toàn bộ tuyến giáp.
Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận khối u ở thùy phải đã xâm lấn vỏ bao, do đó việc cắt toàn bộ tuyến giáp là cần thiết để loại bỏ triệt để tổn thương.
Ca mổ được thực hiện bằng phương pháp phẫu thuật mở, kết hợp dao siêu âm giúp kiểm soát chảy máu. Ê-kíp đặc biệt chú trọng bảo tồn dây thần kinh quặt ngược thanh quản nhằm hạn chế biến chứng khàn tiếng sau mổ, đồng thời giữ lại tuyến cận giáp để duy trì chức năng chuyển hóa.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, chỉ còn đau nhẹ và đã được xuất viện.
Ung thư tuyến giáp phát hiện sớm, tiên lượng tốt
Theo bác sĩ Lê Xuân Triệu, ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm.
Trong đa số trường hợp, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính và có thể đạt hiệu quả triệt để. Những trường hợp phát hiện muộn, có di căn hạch hoặc di căn xa mới cần điều trị bổ sung bằng iod phóng xạ.
Siêu âm tuyến giáp là phương pháp cận lâm sàng đơn giản, chi phí thấp nhưng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong phát hiện tổn thương. Khi phát hiện bất thường, bác sĩ sẽ cân nhắc chỉ định chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để xác định bản chất khối u.
Ai có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân – đặc biệt là phụ nữ trên 50 tuổi – nên chủ động siêu âm tuyến giáp định kỳ để tầm soát sớm bệnh lý.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau cổ kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng hoặc sờ thấy khối bất thường ở cổ, cần đi khám sớm để được đánh giá và xử trí kịp thời, tránh bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả.
Cách phòng ngừa ung thư tuyến giáp
Không có phương pháp nào có thể phòng tránh tuyệt đối căn bệnh này, tuy nhiên, bạn có thể giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp bằng những cách sau:
- Không tiếp xúc với tia phóng xạ, bức xạ, các hóa chất độc hại. Trong trường hợp làm việc tại môi trường có yếu tố độc hại như nhà máy hạt nhân, các xưởng sản xuất linh kiện điện tử thì cần tuân thủ quy trình bảo hộ để bảo vệ sức khỏe bản thân một cách tốt nhất, phòng tránh ung thư tuyến giáp và nhiều bệnh lý khác.
- Nếu cơ thể xuất hiện bất thường như giảm cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, nổi hạch cổ,... bạn không nên chủ quan mà cần đi khám sớm.
- Áp dụng chế độ sinh hoạt khoa học: Ưu tiên bổ sung rau xanh và củ quả; bổ sung đầy đủ i ốt cho cơ thể bằng cách tiêu thụ một số loại thực phẩm như tảo, rong biển, hải sản; hạn chế ăn những thực phẩm có chứa nhiều chất béo, đồ ăn chế biến sẵn; tránh xa rượu bia và không sử dụng các chất kích thích để phòng ngừa ung thư tuyến giáp và nhiều loại bệnh lý khác.
- Giữ trọng lượng ổn định: Một vóc dáng cân đối không chỉ khiến bạn đẹp hơn, tự tin hơn mà còn là yếu tố quan trọng giúp bạn phòng tránh nhiều loại bệnh tật, trong đó bao gồm ung thư tuyến giáp.
- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những bất thường trong cơ thể, ngay cả khi chưa có những triệu chứng bệnh. Đặc biệt, những người có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến giáp lại càng phải chú ý hơn về vấn đề này.
