Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện suy thận kèm suy giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt không ngờ tới
GĐXH - Thường xuyên mệt mỏi, hay quên, lơ mơ kéo dài nhưng chủ quan không đi khám, bà Hạnh (57 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán suy thận giai đoạn 3b kèm suy giáp.
Phát hiện suy thận kèm suy giáp từ dấu hiệu mệt mỏi, lơ mơ
BS.CKII Hồ Tấn Thông, Đơn vị Nội thận – Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bà Hạnh nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, hay quên, tinh thần lơ mơ, không tỉnh táo.
Kết quả xét nghiệm cho thấy độ lọc cầu thận (eGFR) giảm còn 39,7 mL/phút/1,73 m², tương đương suy thận giai đoạn 3b. Chỉ số creatinin tăng lên 129,4 µmol/L, cao hơn mức bình thường (44 – 97 µmol/L), xác định người bệnh bị tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn.
Khai thác tiền sử, bà Hạnh từng mắc cường giáp cách đây 25 năm và đã điều trị ổn định. Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu rối loạn nội tiết, bác sĩ chỉ định xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy chỉ số TSH tăng vọt lên 49.600 mIU/L (cao gấp hơn 12 lần bình thường), trong khi FT4 giảm còn 0,82 ng/dL – dấu hiệu điển hình của suy giáp.
Suy giáp có thể làm suy giảm chức năng thận
Theo bác sĩ Thông, hormone tuyến giáp giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của tim và hệ tuần hoàn. Khi hormone này suy giảm, sức co bóp của tim giảm, kéo theo lưu lượng máu đến thận cũng giảm.
Hệ quả là áp lực lọc tại cầu thận giảm, làm suy giảm chức năng thận. Ngoài ra, suy giáp còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ống thận, khiến tình trạng suy thận tiến triển nặng hơn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
“Ở trường hợp này, chức năng thận suy giảm một phần do thiếu hụt hormone tuyến giáp, chưa phải tổn thương không hồi phục”, bác sĩ Thông cho biết.
Người bệnh được điều trị kết hợp giữa chuyên khoa thận và nội tiết, sử dụng thuốc bảo tồn chức năng thận, kiểm soát huyết áp và bổ sung hormone tuyến giáp.
Sau 3 tháng điều trị, sức khỏe bà Hạnh cải thiện rõ rệt, eGFR tăng lên 72 mL/phút/1,73 m², chỉ số TSH giảm xuống còn 15.000 mIU/L.
Dấu hiệu suy thận, suy giáp dễ bị nhầm với lão hóa
Các chuyên gia cho biết suy thận và suy giáp là hai bệnh lý có mối liên hệ chặt chẽ, có thể ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Khi một cơ quan suy yếu, cơ quan còn lại cũng dễ bị tác động.
Đáng chú ý, cả hai bệnh đều có biểu hiện khá mơ hồ như mệt mỏi, lờ đờ, phù nhẹ, da khô, xanh xao, thiếu máu hoặc chịu lạnh kém. Đây là những dấu hiệu dễ bị nhầm với quá trình lão hóa hoặc các rối loạn thông thường, khiến nhiều người chủ quan bỏ qua.
Cách phòng ngừa và phát hiện sớm suy thận, suy giáp
Bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường về thận và nội tiết. Khi có các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, suy giảm trí nhớ, cơ thể uể oải không rõ nguyên nhân, cần đi khám sớm để được đánh giá toàn diện.
Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát huyết áp, chế độ ăn hợp lý và tuân thủ điều trị nếu có bệnh nền là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ chức năng thận và tuyến giáp, hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
