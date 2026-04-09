U bã đậu 10 năm bất ngờ hóa ung thư ở người đàn ông 40 tuổi, dấu hiệu cảnh báo nhiều người bỏ qua

U bã đậu bất ngờ tăng kích thước, đi khám phát hiện ung thư

Anh Hưng (40 tuổi) có khối u bã đậu ở vùng mông từ khoảng 10 năm trước nhưng không điều trị. Ba tháng gần đây, khối u tăng kích thước nhanh, kèm đau nhẹ nên anh mới đi khám.

Theo ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, kết quả chụp MRI ghi nhận khối u vùng mông phải kích thước lớn khoảng 11x11x13 cm, bên trong có nhiều nốt vôi, bờ không đều và chèn ép cơ mông.

Ê kíp bác sĩ khoa Ngoại Ung bướu phẫu thuật cho anh Hưng. Ảnh: BVCC

Phát hiện ung thư biểu mô tế bào vảy phát sinh từ nang biểu bì

Ê kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tuy nhiên, vùng mông là khu vực phức tạp, chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng liên quan đến vận động như đi đứng, ngồi, co duỗi.

Khối u tồn tại lâu năm, kích thước lớn và bám chặt vào mô xung quanh khiến quá trình bóc tách gặp nhiều khó khăn. Nếu không cẩn trọng, người bệnh có nguy cơ gặp biến chứng teo cơ mông, ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện một số vùng mô bất thường, cứng hơn các vùng còn lại nên nghi ngờ ung thư. Ê kíp đã sử dụng dao siêu âm để vừa cắt vừa cầm máu, bóc tách trọn khối u đồng thời cắt rộng mô xung quanh.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào vảy phát sinh từ nang biểu bì.

Ứng dụng xạ trị hiện đại giảm biến chứng

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chỉ định xạ trị để kiểm soát tế bào ung thư còn sót lại. Theo BS.CKII Nguyễn Thế Hiển, Trưởng khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu, vùng mông và khung chậu có nhiều cơ quan quan trọng như trực tràng, bàng quang và hệ thần kinh tọa.

Nếu áp dụng xạ trị truyền thống, các mô lành xung quanh dễ bị ảnh hưởng, gây biến chứng như viêm loét trực tràng, tiêu chảy kéo dài, rối loạn đại tiểu tiện hoặc tổn thương thần kinh.

Vì vậy, ê kíp lựa chọn kỹ thuật xạ trị điều biến liều (IMRT) với hệ thống máy gia tốc tuyến tính hiện đại. Phương pháp này cho phép điều chỉnh cường độ chùm tia theo không gian 3 chiều, tập trung liều cao vào khối u và giảm tối đa ảnh hưởng đến mô lành.

Sau điều trị, anh Hưng sinh hoạt và ăn uống bình thường, không bị ảnh hưởng đến chức năng vận động hay sinh lý.

Ảnh minh họa.

U bã đậu có thể phát triển thành ung thư nếu chủ quan

Theo bác sĩ Tấn, u bã đậu hình thành do tắc nghẽn tuyến bã nhờn, thường lành tính và gặp phổ biến ở người 30–40 tuổi. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, khối u có thể phát triển lớn và chuyển thành ung thư.

Tỷ lệ chuyển dạng ác tính của nang biểu bì thành ung thư biểu mô tế bào vảy rất thấp, chỉ khoảng 0,011% – 0,045%. Tuy vậy, các yếu tố như viêm nhiễm kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc thói quen tự ý nặn, rạch khối u không đảm bảo vô trùng có thể làm tăng nguy cơ biến đổi tế bào.

“Đây là trường hợp bướu bã đậu ác tính đầu tiên được ghi nhận tại bệnh viện”, bác sĩ Tấn cho biết.

U bã đậu: Khuyến cáo không nên tự ý xử lý u tại nhà

Các chuyên gia khuyến cáo, dù phần lớn u bã đậu là lành tính, người bệnh nên đi khám và xử lý sớm khi khối u còn nhỏ để tránh biến chứng.

Không nên tự ý nặn, rạch u tại nhà vì dễ gây nhiễm trùng, tái phát nhiều lần và làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Khi khối u có dấu hiệu tăng kích thước nhanh trong thời gian ngắn, đau hoặc thay đổi bất thường, cần đến cơ sở chuyên khoa ung bướu để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, với các bác sĩ phẫu thuật, việc quan sát kỹ bên trong khối u và gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh khi có dấu hiệu nghi ngờ là rất quan trọng để phát hiện sớm các trường hợp ác tính.