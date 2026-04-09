Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

U bã đậu 10 năm bất ngờ hóa ung thư ở người đàn ông 40 tuổi, dấu hiệu cảnh báo nhiều người bỏ qua

Thứ năm, 19:00 09/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tưởng là u bã đậu lành tính, anh Hưng (40 tuổi) không điều trị suốt nhiều năm. Đến khi khối u tăng kích thước nhanh bất thường, đi khám mới phát hiện đã chuyển thành ung thư.

U bã đậu bất ngờ tăng kích thước, đi khám phát hiện ung thư

Anh Hưng (40 tuổi) có khối u bã đậu ở vùng mông từ khoảng 10 năm trước nhưng không điều trị. Ba tháng gần đây, khối u tăng kích thước nhanh, kèm đau nhẹ nên anh mới đi khám.

Theo ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, kết quả chụp MRI ghi nhận khối u vùng mông phải kích thước lớn khoảng 11x11x13 cm, bên trong có nhiều nốt vôi, bờ không đều và chèn ép cơ mông.

U bã đậu 10 năm bất ngờ hóa ung thư ở người đàn ông 40 tuổi, dấu hiệu cảnh báo nhiều người bỏ qua - Ảnh 1.

Ê kíp bác sĩ khoa Ngoại Ung bướu phẫu thuật cho anh Hưng. Ảnh: BVCC

Phát hiện ung thư biểu mô tế bào vảy phát sinh từ nang biểu bì

Ê kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tuy nhiên, vùng mông là khu vực phức tạp, chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng liên quan đến vận động như đi đứng, ngồi, co duỗi.

Khối u tồn tại lâu năm, kích thước lớn và bám chặt vào mô xung quanh khiến quá trình bóc tách gặp nhiều khó khăn. Nếu không cẩn trọng, người bệnh có nguy cơ gặp biến chứng teo cơ mông, ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện một số vùng mô bất thường, cứng hơn các vùng còn lại nên nghi ngờ ung thư. Ê kíp đã sử dụng dao siêu âm để vừa cắt vừa cầm máu, bóc tách trọn khối u đồng thời cắt rộng mô xung quanh.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào vảy phát sinh từ nang biểu bì.

Ứng dụng xạ trị hiện đại giảm biến chứng

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chỉ định xạ trị để kiểm soát tế bào ung thư còn sót lại. Theo BS.CKII Nguyễn Thế Hiển, Trưởng khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu, vùng mông và khung chậu có nhiều cơ quan quan trọng như trực tràng, bàng quang và hệ thần kinh tọa.

Nếu áp dụng xạ trị truyền thống, các mô lành xung quanh dễ bị ảnh hưởng, gây biến chứng như viêm loét trực tràng, tiêu chảy kéo dài, rối loạn đại tiểu tiện hoặc tổn thương thần kinh.

Vì vậy, ê kíp lựa chọn kỹ thuật xạ trị điều biến liều (IMRT) với hệ thống máy gia tốc tuyến tính hiện đại. Phương pháp này cho phép điều chỉnh cường độ chùm tia theo không gian 3 chiều, tập trung liều cao vào khối u và giảm tối đa ảnh hưởng đến mô lành.

Sau điều trị, anh Hưng sinh hoạt và ăn uống bình thường, không bị ảnh hưởng đến chức năng vận động hay sinh lý.

U bã đậu 10 năm bất ngờ hóa ung thư ở người đàn ông 40 tuổi, dấu hiệu cảnh báo nhiều người bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

U bã đậu có thể phát triển thành ung thư nếu chủ quan

Theo bác sĩ Tấn, u bã đậu hình thành do tắc nghẽn tuyến bã nhờn, thường lành tính và gặp phổ biến ở người 30–40 tuổi. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, khối u có thể phát triển lớn và chuyển thành ung thư.

Tỷ lệ chuyển dạng ác tính của nang biểu bì thành ung thư biểu mô tế bào vảy rất thấp, chỉ khoảng 0,011% – 0,045%. Tuy vậy, các yếu tố như viêm nhiễm kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc thói quen tự ý nặn, rạch khối u không đảm bảo vô trùng có thể làm tăng nguy cơ biến đổi tế bào.

“Đây là trường hợp bướu bã đậu ác tính đầu tiên được ghi nhận tại bệnh viện”, bác sĩ Tấn cho biết.

U bã đậu: Khuyến cáo không nên tự ý xử lý u tại nhà

Các chuyên gia khuyến cáo, dù phần lớn u bã đậu là lành tính, người bệnh nên đi khám và xử lý sớm khi khối u còn nhỏ để tránh biến chứng.

Không nên tự ý nặn, rạch u tại nhà vì dễ gây nhiễm trùng, tái phát nhiều lần và làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Khi khối u có dấu hiệu tăng kích thước nhanh trong thời gian ngắn, đau hoặc thay đổi bất thường, cần đến cơ sở chuyên khoa ung bướu để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, với các bác sĩ phẫu thuật, việc quan sát kỹ bên trong khối u và gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh khi có dấu hiệu nghi ngờ là rất quan trọng để phát hiện sớm các trường hợp ác tính.

GĐXH - Sau 3 tháng xuất hiện yếu nhẹ tay phải, người đàn ông 67 tuổi đi khám phát hiện ung thư phổi khi bệnh đã di căn não và nhiều cơ quan.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Ung thư giai đoạn đầu thường không gây đau đớn dữ dội, nó chỉ để lại những "vết gợn" nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu bạn hoặc người thân đang có 3 cảm giác "không bình thường" dưới đây kéo dài quá 2 tuần, hãy đi kiểm tra ngay lập tức.

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 3 tháng xuất hiện yếu nhẹ tay phải, người đàn ông 67 tuổi đi khám phát hiện ung thư phổi khi bệnh đã di căn não và nhiều cơ quan.

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Thường xuyên mệt mỏi, hay quên, lơ mơ kéo dài nhưng chủ quan không đi khám, bà Hạnh (57 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán suy thận giai đoạn 3b kèm suy giáp.

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là một số loại rau củ phổ biến được khuyến cáo người Việt nên chú ý khi chọn mua và chế biến.

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Ung thư vốn là nỗi ám ảnh về sức khỏe toàn cầu, nhưng thực tế cho thấy, có những người dường như sở hữu một "lá chắn" vô hình giúp họ giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trang trọng tổ chức Lễ tri ân gia đình O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam đang cần được ghép tạng.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E) vừa can thiệp cứu sống ngoạn mục một cụ bà 91 tuổi bị hẹp van động mạch chủ khít kèm suy thận, suy tim nặng.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện nhân tuyến giáp chỉ 8mm trong lần khám định kỳ, nữ bệnh nhân trẻ tuổi nghĩ nguy cơ thấp. Tuy nhiên, kết quả sau phẫu thuật cho thấy đã có tới 13 hạch di căn.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do di truyền quyết định. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng lối sống và thói quen hằng ngày mới là yếu tố có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo một thói quen uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm tàn phá gan, đặc biệt nguy hiểm với người nhiễm viêm gan B.

Xem nhiều

Sống khỏe

GĐXH - Sau khi phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo một thói quen uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm tàn phá gan, đặc biệt nguy hiểm với người nhiễm viêm gan B.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top