Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Phát hiện ung thư phổi di căn từ triệu chứng yếu nhẹ nửa người

Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ trong tình trạng liệt nửa người phải, sau đó được phát hiện mắc ung thư phổi di căn.

Theo chia sẻ, khoảng 3 tháng trước, ông bắt đầu cảm thấy tay phải yếu nhẹ, khó thực hiện các động tác tinh vi như viết hay cầm đũa, bát. Do triệu chứng chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, người bệnh không đi kiểm tra.

Theo thời gian, tình trạng yếu lan xuống chân phải, tuy nhiên ông vẫn có thể đi lại. Khoảng 1 tháng gần đây, các biểu hiện trở nên rõ rệt hơn với đau đầu âm ỉ kéo dài, chóng mặt, mất thăng bằng.

Không chỉ vậy, người bệnh còn có dấu hiệu chậm chạp trong suy nghĩ, giao tiếp khó khăn, đôi lúc lú lẫn, kèm theo ăn uống kém và sụt cân không rõ nguyên nhân.

Chụp MRI sọ não có khối choán chỗ vùng thái dương - đỉnh trái, kích thước 32x33x32mm. Ảnh: BVCC

Phát hiện khối u não và ung thư phổi di căn

Tại phòng khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo nhưng phản ứng chậm, có biểu hiện lú lẫn nhẹ. Khám thần kinh cho thấy liệt nửa người phải, phản xạ bất thường – dấu hiệu gợi ý tổn thương não.

Kết quả chụp MRI phát hiện một khối u lớn vùng thái dương – đỉnh trái, kích thước khoảng 32 mm, kèm nhiều tổn thương rải rác ở cả hai bán cầu não và màng não. Tình trạng phù não lan rộng, gây chèn ép và đẩy lệch đường giữa gần 8 mm – dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Từ các kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư phổi di căn đa cơ quan (não, phổi đối bên, hạch ổ bụng) trên nền viêm gan B mạn tính.

Điều này cho thấy khối u nguyên phát nhiều khả năng xuất phát từ phổi, sau đó lan rộng đến não – nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng yếu liệt và rối loạn nhận thức.

Ung thư phổi – nguyên nhân hàng đầu gây di căn não

Theo các chuyên gia, ung thư phổi là nguyên nhân phổ biến nhất gây di căn não, chiếm khoảng 40–50% các trường hợp.

So với các loại ung thư khác như ung thư vú, u hắc tố hay ung thư thận, ung thư phổi có xu hướng di căn sớm và đa ổ, đặc biệt nguy hiểm khi lan đến não.

Đáng lo ngại, bệnh thường tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu, ít triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện các dấu hiệu thần kinh như đau đầu, yếu liệt, rối loạn ý thức, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi: Đừng chủ quan với dấu hiệu thần kinh kéo dài

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ các triệu chứng như yếu tay, khó cầm nắm, đau đầu kéo dài hoặc rối loạn thăng bằng, dù mức độ nhẹ.

Đây có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là tổn thương não hoặc ung thư di căn.

Việc thăm khám sớm, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh kịp thời sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm hơn, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh.

Phương pháp phòng ngừa ung thư phổi hiệu quả

Để phòng ngừa bệnh ung thư nói chung và ung thư phổi nói riệng, bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây:

- Bỏ thuốc lá, tránh hết mức việc hút thuốc thụ động;

- Hạn chế hết mức sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại, radon, các chất phóng xạ;

- Tập thể dục thường xuyên;

- Định kỳ kiểm tra sức khỏe mỗi năm;

- Ăn nhiều trái cây, rau quả...