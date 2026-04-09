Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thứ năm, 13:31 09/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau 3 tháng xuất hiện yếu nhẹ tay phải, người đàn ông 67 tuổi đi khám phát hiện ung thư phổi khi bệnh đã di căn não và nhiều cơ quan.

Phát hiện ung thư phổi di căn từ triệu chứng yếu nhẹ nửa người

Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ trong tình trạng liệt nửa người phải, sau đó được phát hiện mắc ung thư phổi di căn. 

Theo chia sẻ, khoảng 3 tháng trước, ông bắt đầu cảm thấy tay phải yếu nhẹ, khó thực hiện các động tác tinh vi như viết hay cầm đũa, bát. Do triệu chứng chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, người bệnh không đi kiểm tra.

Theo thời gian, tình trạng yếu lan xuống chân phải, tuy nhiên ông vẫn có thể đi lại. Khoảng 1 tháng gần đây, các biểu hiện trở nên rõ rệt hơn với đau đầu âm ỉ kéo dài, chóng mặt, mất thăng bằng.

Không chỉ vậy, người bệnh còn có dấu hiệu chậm chạp trong suy nghĩ, giao tiếp khó khăn, đôi lúc lú lẫn, kèm theo ăn uống kém và sụt cân không rõ nguyên nhân.

Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Chụp MRI sọ não có khối choán chỗ vùng thái dương - đỉnh trái, kích thước 32x33x32mm. Ảnh: BVCC

Phát hiện khối u não và ung thư phổi di căn

Tại phòng khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo nhưng phản ứng chậm, có biểu hiện lú lẫn nhẹ. Khám thần kinh cho thấy liệt nửa người phải, phản xạ bất thường – dấu hiệu gợi ý tổn thương não.

Kết quả chụp MRI phát hiện một khối u lớn vùng thái dương – đỉnh trái, kích thước khoảng 32 mm, kèm nhiều tổn thương rải rác ở cả hai bán cầu não và màng não. Tình trạng phù não lan rộng, gây chèn ép và đẩy lệch đường giữa gần 8 mm – dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Từ các kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư phổi di căn đa cơ quan (não, phổi đối bên, hạch ổ bụng) trên nền viêm gan B mạn tính.

Điều này cho thấy khối u nguyên phát nhiều khả năng xuất phát từ phổi, sau đó lan rộng đến não – nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng yếu liệt và rối loạn nhận thức.

Ung thư phổi – nguyên nhân hàng đầu gây di căn não

Theo các chuyên gia, ung thư phổi là nguyên nhân phổ biến nhất gây di căn não, chiếm khoảng 40–50% các trường hợp.

So với các loại ung thư khác như ung thư vú, u hắc tố hay ung thư thận, ung thư phổi có xu hướng di căn sớm và đa ổ, đặc biệt nguy hiểm khi lan đến não.

Đáng lo ngại, bệnh thường tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu, ít triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện các dấu hiệu thần kinh như đau đầu, yếu liệt, rối loạn ý thức, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi: Đừng chủ quan với dấu hiệu thần kinh kéo dài

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ các triệu chứng như yếu tay, khó cầm nắm, đau đầu kéo dài hoặc rối loạn thăng bằng, dù mức độ nhẹ.

Đây có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là tổn thương não hoặc ung thư di căn.

Việc thăm khám sớm, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh kịp thời sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm hơn, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh.

Phương pháp phòng ngừa ung thư phổi hiệu quả

Để phòng ngừa bệnh ung thư nói chung và ung thư phổi nói riệng, bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây:

- Bỏ thuốc lá, tránh hết mức việc hút thuốc thụ động;

- Hạn chế hết mức sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại, radon, các chất phóng xạ;

- Tập thể dục thường xuyên;

- Định kỳ kiểm tra sức khỏe mỗi năm;

- Ăn nhiều trái cây, rau quả...

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Người đàn ông 68 tuổi, khàn tiếng suốt 10 ngày, không đau họng, không khó thở, đi khám phát hiện ung thư phổi di căn, gây liệt dây thanh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ qua

Bác sĩ cảnh báo 6 thói quen âm thầm "nuôi lớn" tế bào ung thư, nhiều người vẫn vô tình làm mỗi ngày

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện suy thận kèm suy giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt không ngờ tới

Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện suy thận kèm suy giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt không ngờ tới

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Thường xuyên mệt mỏi, hay quên, lơ mơ kéo dài nhưng chủ quan không đi khám, bà Hạnh (57 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán suy thận giai đoạn 3b kèm suy giáp.

7 loại rau "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu nhất chợ, toàn món quen thuộc của người Việt

7 loại rau "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu nhất chợ, toàn món quen thuộc của người Việt

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là một số loại rau củ phổ biến được khuyến cáo người Việt nên chú ý khi chọn mua và chế biến.

7 đặc điểm của người có thể chất 'miễn dịch' với ung thư, bạn có bao nhiêu?

7 đặc điểm của người có thể chất 'miễn dịch' với ung thư, bạn có bao nhiêu?

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Ung thư vốn là nỗi ám ảnh về sức khỏe toàn cầu, nhưng thực tế cho thấy, có những người dường như sở hữu một "lá chắn" vô hình giúp họ giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người Việt

Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người Việt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trang trọng tổ chức Lễ tri ân gia đình O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam đang cần được ghép tạng.

Kỳ tích: Cứu sống cụ bà 91 tuổi đứng trước 'cửa tử' bằng kỹ thuật thay van tim qua da

Kỳ tích: Cứu sống cụ bà 91 tuổi đứng trước 'cửa tử' bằng kỹ thuật thay van tim qua da

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E) vừa can thiệp cứu sống ngoạn mục một cụ bà 91 tuổi bị hẹp van động mạch chủ khít kèm suy thận, suy tim nặng.

Chủ quan với nhân tuyến giáp, người phụ nữ trẻ đi khám phát hiện 13 hạch di căn

Chủ quan với nhân tuyến giáp, người phụ nữ trẻ đi khám phát hiện 13 hạch di căn

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Phát hiện nhân tuyến giáp chỉ 8mm trong lần khám định kỳ, nữ bệnh nhân trẻ tuổi nghĩ nguy cơ thấp. Tuy nhiên, kết quả sau phẫu thuật cho thấy đã có tới 13 hạch di căn.

Hai thói quen âm thầm quyết định tuổi thọ của bạn

Hai thói quen âm thầm quyết định tuổi thọ của bạn

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do di truyền quyết định. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng lối sống và thói quen hằng ngày mới là yếu tố có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo một thói quen uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm tàn phá gan, đặc biệt nguy hiểm với người nhiễm viêm gan B.

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài, chị Cẩm (39 tuổi) đi khám và bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận kích thước lớn, có nguy cơ vỡ.

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe đã đúc kết một cách dễ hiểu: người sống thọ thường hội tụ “1 ổn – 2 mạnh – 3 nhanh”. Đây chính là những dấu hiệu quan trọng phản ánh tình trạng cơ thể và khả năng chống lại lão hóa.

Xem nhiều

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top