Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Sau 3 tháng xuất hiện yếu nhẹ tay phải, người đàn ông 67 tuổi đi khám phát hiện ung thư phổi khi bệnh đã di căn não và nhiều cơ quan.
Phát hiện ung thư phổi di căn từ triệu chứng yếu nhẹ nửa người
Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ trong tình trạng liệt nửa người phải, sau đó được phát hiện mắc ung thư phổi di căn.
Theo chia sẻ, khoảng 3 tháng trước, ông bắt đầu cảm thấy tay phải yếu nhẹ, khó thực hiện các động tác tinh vi như viết hay cầm đũa, bát. Do triệu chứng chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, người bệnh không đi kiểm tra.
Theo thời gian, tình trạng yếu lan xuống chân phải, tuy nhiên ông vẫn có thể đi lại. Khoảng 1 tháng gần đây, các biểu hiện trở nên rõ rệt hơn với đau đầu âm ỉ kéo dài, chóng mặt, mất thăng bằng.
Không chỉ vậy, người bệnh còn có dấu hiệu chậm chạp trong suy nghĩ, giao tiếp khó khăn, đôi lúc lú lẫn, kèm theo ăn uống kém và sụt cân không rõ nguyên nhân.
Phát hiện khối u não và ung thư phổi di căn
Tại phòng khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo nhưng phản ứng chậm, có biểu hiện lú lẫn nhẹ. Khám thần kinh cho thấy liệt nửa người phải, phản xạ bất thường – dấu hiệu gợi ý tổn thương não.
Kết quả chụp MRI phát hiện một khối u lớn vùng thái dương – đỉnh trái, kích thước khoảng 32 mm, kèm nhiều tổn thương rải rác ở cả hai bán cầu não và màng não. Tình trạng phù não lan rộng, gây chèn ép và đẩy lệch đường giữa gần 8 mm – dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
Từ các kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư phổi di căn đa cơ quan (não, phổi đối bên, hạch ổ bụng) trên nền viêm gan B mạn tính.
Điều này cho thấy khối u nguyên phát nhiều khả năng xuất phát từ phổi, sau đó lan rộng đến não – nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng yếu liệt và rối loạn nhận thức.
Ung thư phổi – nguyên nhân hàng đầu gây di căn não
Theo các chuyên gia, ung thư phổi là nguyên nhân phổ biến nhất gây di căn não, chiếm khoảng 40–50% các trường hợp.
So với các loại ung thư khác như ung thư vú, u hắc tố hay ung thư thận, ung thư phổi có xu hướng di căn sớm và đa ổ, đặc biệt nguy hiểm khi lan đến não.
Đáng lo ngại, bệnh thường tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu, ít triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện các dấu hiệu thần kinh như đau đầu, yếu liệt, rối loạn ý thức, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị gặp nhiều khó khăn.
Dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi: Đừng chủ quan với dấu hiệu thần kinh kéo dài
Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ các triệu chứng như yếu tay, khó cầm nắm, đau đầu kéo dài hoặc rối loạn thăng bằng, dù mức độ nhẹ.
Đây có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là tổn thương não hoặc ung thư di căn.
Việc thăm khám sớm, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh kịp thời sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm hơn, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh.
Phương pháp phòng ngừa ung thư phổi hiệu quả
Để phòng ngừa bệnh ung thư nói chung và ung thư phổi nói riệng, bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây:
- Bỏ thuốc lá, tránh hết mức việc hút thuốc thụ động;
- Hạn chế hết mức sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại, radon, các chất phóng xạ;
- Tập thể dục thường xuyên;
- Định kỳ kiểm tra sức khỏe mỗi năm;
- Ăn nhiều trái cây, rau quả...
Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện suy thận kèm suy giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt không ngờ tớiSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Thường xuyên mệt mỏi, hay quên, lơ mơ kéo dài nhưng chủ quan không đi khám, bà Hạnh (57 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán suy thận giai đoạn 3b kèm suy giáp.
7 loại rau "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu nhất chợ, toàn món quen thuộc của người ViệtSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là một số loại rau củ phổ biến được khuyến cáo người Việt nên chú ý khi chọn mua và chế biến.
7 đặc điểm của người có thể chất 'miễn dịch' với ung thư, bạn có bao nhiêu?Sống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Ung thư vốn là nỗi ám ảnh về sức khỏe toàn cầu, nhưng thực tế cho thấy, có những người dường như sở hữu một "lá chắn" vô hình giúp họ giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh.
Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người ViệtY tế - 17 giờ trước
GĐXH - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trang trọng tổ chức Lễ tri ân gia đình O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam đang cần được ghép tạng.
Kỳ tích: Cứu sống cụ bà 91 tuổi đứng trước 'cửa tử' bằng kỹ thuật thay van tim qua daSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E) vừa can thiệp cứu sống ngoạn mục một cụ bà 91 tuổi bị hẹp van động mạch chủ khít kèm suy thận, suy tim nặng.
Chủ quan với nhân tuyến giáp, người phụ nữ trẻ đi khám phát hiện 13 hạch di cănSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Phát hiện nhân tuyến giáp chỉ 8mm trong lần khám định kỳ, nữ bệnh nhân trẻ tuổi nghĩ nguy cơ thấp. Tuy nhiên, kết quả sau phẫu thuật cho thấy đã có tới 13 hạch di căn.
Hai thói quen âm thầm quyết định tuổi thọ của bạnSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do di truyền quyết định. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng lối sống và thói quen hằng ngày mới là yếu tố có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo một thói quen uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm tàn phá gan, đặc biệt nguy hiểm với người nhiễm viêm gan B.
Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài, chị Cẩm (39 tuổi) đi khám và bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận kích thước lớn, có nguy cơ vỡ.
Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe đã đúc kết một cách dễ hiểu: người sống thọ thường hội tụ “1 ổn – 2 mạnh – 3 nhanh”. Đây chính là những dấu hiệu quan trọng phản ánh tình trạng cơ thể và khả năng chống lại lão hóa.
