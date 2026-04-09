Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Ung thư không tự nhiên đến: 3 tín hiệu cơ thể phát ra từ sớm nhưng nhiều người từng bỏ qua

Thứ năm, 16:20 09/04/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nhiều bệnh nhân ung thư khi nhập viện thường hối tiếc: "Tôi thấy người hơi là lạ từ nửa năm trước, nhưng cứ nghĩ do tuổi tác nên thôi". Ung thư giai đoạn đầu thường không gây đau đớn dữ dội, nó chỉ để lại những "vết gợn" nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu bạn hoặc người thân đang có 3 triệu chứng "không bình thường" dưới đây kéo dài quá 2 tuần, hãy đi kiểm tra ngay lập tức.

3 tín hiệu cơ thể mắc ung thư từ sớm nhưng nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3 tín hiệu cơ thể mắc ung thư từ sớm đừng bỏ qua

1. Hệ tiêu hóa "biểu tình": Cảm giác đầy chướng mơ hồ

Đây là dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn nhất với đau dạ dày hoặc khó tiêu thông thường. Tuy nhiên, hãy cảnh giác nếu:

Ăn nhanh no: Dù chỉ ăn vài miếng đã thấy đầy bụng, ậm ạch.

Thay đổi thói quen đại tiện: Đi ngoài phân dẹt, có nhầy hoặc máu, táo bón và tiêu chảy xen kẽ kéo dài.

Cảm giác nghẹn: Khó nuốt hoặc đau tức vùng thượng vị sau khi ăn.

Lưu ý: Nếu uống thuốc dạ dày thông thường mà không đỡ sau 2 tuần, bạn cần tầm soát ung thư đường tiêu hóa.

2. Thể lực "rơi tự do": Cú tụt dốc không phanh của cơ thể

Nhiều người gọi đây là cảm giác "người trống rỗng" hay "điện thoại hết pin".

Sụt cân không rõ lý do: Giảm hơn 5% trọng lượng cơ thể trong 3 tháng mà không hề ăn kiêng hay tập luyện nặng.

Mệt mỏi kiệt sức: Ngủ đủ giấc nhưng vẫn thấy hụt hơi, đi vài bước đã thở dốc, tinh thần uể oải kéo dài.

Giải mã: Khối u đang âm thầm "đánh cắp" dinh dưỡng và làm rối loạn chuyển hóa của bạn, khiến cơ bắp bị tiêu hủy để cung cấp năng lượng cho nó phát triển.

3. Những "vật thể lạ" trên da và hạch bạch huyết

Cơ thể có những "vị trí cửa ngõ" thường báo động sớm nhất, đó là hệ thống hạch và bề mặt da.

Hạch không đau: Xuất hiện khối u cứng, không đau, khó di động ở cổ, nách hoặc bẹn. Đặc biệt, hạch ác tính thường không sưng nóng đỏ đau như hạch viêm nên rất dễ bị ngó lơ.

Sự thay đổi của nốt ruồi/vết loét: Các đốm đen thay đổi hình dạng, chảy máu hoặc các vết loét trên da lâu ngày không lành.

Vàng da/mắt: Đi kèm nước tiểu đậm màu, cảnh báo các vấn đề về gan, mật hoặc tụy.

Câu hỏi để xác định: Bạn có cần đi khám ngay?

Để tránh lo lắng thái quá nhưng vẫn đảm bảo an toàn, hãy tự vấn 3 điều sau:

Thời gian: Triệu chứng có kéo dài liên tục trên 2 - 4 tuần không?

Xu hướng: Các dấu hiệu có ngày càng nặng hơn (dù chậm) hay không?

Đi kèm: Có xuất hiện sốt nhẹ về chiều, đổ mồ hôi trộm ban đêm hay suy nhược trầm trọng không?

3 tín hiệu cơ thể mắc ung thư từ sớm nhưng nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 2.

Đừng để cơ thể phải "gào thét" mới chịu lắng nghe

Ung thư không xuất hiện đột ngột, mà thường bắt đầu bằng những tín hiệu rất nhỏ.

Không phải cứ đầy bụng, sụt cân hay nổi hạch là mắc ung thư, nhưng nếu cơ thể có những thay đổi khác thường, kéo dài và ngày càng rõ rệt, thì đó là lúc bạn cần nghiêm túc kiểm tra.

Đừng đợi đến khi đau mới đi khám. Bởi trong nhiều trường hợp, sự khác biệt giữa “phát hiện sớm” và “phát hiện muộn” chính là ranh giới giữa cơ hội và rủi ro.

Ung thư ở giai đoạn sớm giống như một đám cháy nhỏ, nếu phát hiện kịp thời, chúng ta hoàn toàn có thể dập tắt và bảo vệ sự sống. Khám sức khỏe định kỳ và lắng nghe những thay đổi nhỏ nhất của cơ thể chính là "khoản bảo hiểm" rẻ nhất và quý giá nhất của mỗi người.

Hãy ghi chép lại các triệu chứng một cách cụ thể (thời điểm, mức độ, tần suất) trước khi gặp bác sĩ. Điều này giúp quá trình chẩn đoán chính xác và nhanh chóng hơn gấp nhiều lần.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top