Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Ngày 23/4, Công an xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) làm thủ tục bàn giao số tiền 400 triệu đồng cho một người dân do chuyển nhầm số tài khoản ngân hàng.

Theo lời kể của bà Trần Thị Thấm (47 tuổi, đến từ huyện Bình Chánh, TP.HCM), chiều ngày 24/1, bà chuyển tiền vào tài khoản cho con trai. Tuy nhiên, do sơ suất nên chuyển nhầm số tiền vào tài khoản của anh Trần Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi, trú tại xã Hưng Yên Nam).

Công an xã Hưng Yên Nam bàn giao số tiền 400 triệu đồng chuyển nhầm cho bà Trần Thị Thấm (Ảnh: Bá Khánh).

Sau khi biết nhầm lẫn, bà Thấm đến Công an xã Hưng Yên Nam làm đơn trình báo để được hỗ trợ xin lại số tiền trên. Công an xã này xác minh và xác định sự việc nói trên là đúng.

Tuy nhiên, hiện nay anh Tuấn đang làm việc tại Đức nên không thể ra ngân hàng giao dịch rút số tiền trên trả lại cho bà Thấm được. Khi được Công an xã Hưng Yên Nam hướng dẫn, anh Tuấn hoàn thiện giấy ủy quyền gửi về cho gia đình để giải quyết sự việc.

Sáng 22/4, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an xã Hưng Yên Nam, bà Thấm và đại diện gia đình anh Tuấn trực tiếp làm việc với phòng giao dịch ngân hàng nơi anh Tuấn mở thẻ, rút 400 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nói trên được bàn giao lại cho bà Thấm.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm sau gần 3 tháng, bà Thấm bật khóc vì xúc động. Vì số tiền lớn, là tài sản tích góp làm ăn qua nhiều năm của gia đình, sau khi nhận lại số tiền trên, bà Thấm đã rất xúc động, không giấu được niềm vui và viết thư cảm ơn lực lượng công an.

Sau sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn thận và chú ý khi thực hiện các giao dịch trên ứng dụng ngân hàng. Việc kiểm tra và xác nhận số tài khoản cũng như tên tài khoản thụ hưởng trước khi thực hiện giao dịch là vô cùng quan trọng để tránh sự nhầm lẫn không mong muốn.

