Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Ngày 23/4, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Quí Thanh (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và hai con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981); Trần Ngọc Bích (SN 1984) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Phiên toà dự kiến diễn từ ngày 23-25/4, do thẩm phán Huỳnh Minh Trực làm chủ tọa.

Đại diện VKSND TP HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của VKSND Tối cao gồm: Ông Vũ Tất Ba, ông Phạm Văn Hiền và ông Mai Hoàn Đông.

Sau một năm bị bắt tạm giam để điều tra vụ án, ông Thanh ra toà với mái tóc bạc trắng (ông Thanh và con gái Trần Uyên Phương bị bắt tạm giam ngày 10/4/2023).

Liên quan tới vụ án, bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh) là một trong 4 bị hại đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Có 4 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo gồm luật sư Trương Thị Minh Thơ, Kiều Vũ Thụy Uyên, Trương Thanh Đức và luật sư Nguyễn Trường Sơn.

Nội dung cáo trạng thể hiện ông Trần Quí Thanh cho vay lấy lãi nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Các hợp đồng này được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhưng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản. Khi chủ tài sản trả hết nợ theo thỏa thuận, ông Thanh vẫn không cho họ lấy lại tài sản.

Theo điều tra, cha con ông Thanh đã cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản của 4 cá nhân với tổng giá trị là hơn 1.000 tỉ đồng.

Chiều 10/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương.