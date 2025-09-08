Mới nhất
Người phụ nữ gọi cho mẹ chồng cũ sau 8 năm ly hôn và cái kết xúc động

Thứ hai, 08:20 08/09/2025 | Gia đình
Một phụ nữ ở An Huy, sau 8 năm ly hôn, đã gọi điện cầu cứu mẹ chồng cũ vì bế tắc trong cuộc sống. Cô không ngờ bà lập tức đồng ý giúp đỡ.

Một phụ nữ ở An Huy (Trung Quốc), sau 8 năm ly hôn rơi vào cảnh bế tắc vì mất việc, không còn thu nhập để nuôi con. Cuối tháng 8 vừa qua, trong lúc tuyệt vọng, cô lấy hết can đảm gọi cho mẹ chồng cũ, nhờ bà sang giúp trông con một thời gian.

Điều bất ngờ là mẹ chồng cũ không hề do dự, lập tức đồng ý và ngay hôm sau đã từ quê lên thành phố. Bà mang theo gạo, mì, dầu ăn, trứng gà… như thể chuẩn bị sẵn sàng ở lại lâu dài để hỗ trợ con dâu vượt qua khó khăn.

- Ảnh 1.

Mẹ chồng cũ bắt xe đến giúp con dâu cũ. Ảnh: Sohu

Người phụ nữ cho biết, sau khi ly hôn, cô một mình vừa đi làm vừa nuôi con, áp lực chất chồng. Gần đây, công ty khó khăn không trả lương, cô buộc phải nghỉ việc.

Không có thu nhập lại phải lo cho con, cô gần như kiệt sức. Trong lúc bế tắc, cô nghĩ đến việc gọi điện cho mẹ chồng cũ. Nhưng vì đã ly hôn nhiều năm, cô lo lắng không biết bà có sẵn lòng giúp đỡ hay không.

Thế nhưng, khi nghe con dâu cũ trình bày hoàn cảnh, bà chỉ nói một câu ngắn gọn: “Đừng lo, mẹ sẽ đến ngay”. Chính sự chân tình ấy khiến người con dâu rưng rưng nước mắt, theo Sohu .

Ngày bà tới, ngoài mang đủ đồ dùng thiết yếu, còn ân cần dặn dò: “Một mình nuôi con vất vả lắm. Giờ có mẹ ở đây, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, ăn uống cho tốt, rồi từ từ tính chuyện công việc sau”.

Người phụ nữ chia sẻ, sự xuất hiện của mẹ chồng cũ chẳng khác nào “cơn mưa rào giữa hạn”. Cô nghẹn ngào: “Hôn nhân của tôi thất bại, nhưng vẫn may mắn vì có được một người mẹ chồng tuyệt vời như vậy”.

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa, chạm đến trái tim nhiều người.

Một số người còn đùa: “Giá như khi ly hôn, có thể giữ lại mẹ chồng thì tốt biết mấy”. Sau câu nói vui ấy là sự ngưỡng mộ dành cho người mẹ chồng hết lòng yêu thương, chăm sóc con dâu dù mối quan hệ pháp lý đã chấm dứt.

Trong đời thường, sau ly hôn, nhiều nàng dâu và nhà chồng cũ gần như cắt đứt liên lạc, thậm chí xem nhau như người xa lạ. Nhưng ở đây, sự nghĩa tình của người mẹ chồng đã để lại một bài học nhân văn sâu sắc: Tình thân không chỉ gắn bó bởi danh phận, mà còn bởi lòng tử tế.

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiềuNghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

GĐXH - Ở tuổi 55, vừa nghỉ hưu với khoản lương hơn 15 triệu đồng/tháng, tôi quyết định bán căn nhà trị hơn 7 tỷ đồng, rời phố thị để về quê sống cùng bố mẹ.

Như Ý
Top con giáp xuất ngoại dễ đổi đời, làm ăn khấm khá

Top con giáp xuất ngoại dễ đổi đời, làm ăn khấm khá

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Cung hoàng đạo kiểm soát cảm xúc tốt nhất: Bình tĩnh, bản lĩnh trong mọi tình huống

Cung hoàng đạo kiểm soát cảm xúc tốt nhất: Bình tĩnh, bản lĩnh trong mọi tình huống

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

5 đặc điểm ở những người hạnh phúc, đi đâu cũng toả ra năng lượng tích cực

5 đặc điểm ở những người hạnh phúc, đi đâu cũng toả ra năng lượng tích cực

Gia đình - 13 giờ trước

Có những người đi đến đâu cũng lan tỏa niềm vui. Họ biết cách tự tạo nên hạnh phúc cho chính mình.

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Khi biết chú tôi sắp nhận khoản đền bù đất lớn, hai con trai bỗng xuất hiện, tranh nhau đưa cha về nuôi. Quyết định thừa kế bất ngờ của cụ ông đã khiến cả gia đình chấn động.

Cung hoàng đạo kiểm soát cảm xúc tốt nhất: Bình tĩnh, bản lĩnh trong mọi tình huống

Cung hoàng đạo kiểm soát cảm xúc tốt nhất: Bình tĩnh, bản lĩnh trong mọi tình huống

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Khi đối diện với những tình huống bất ngờ, những cung hoàng đạo này nổi bật với khả năng giữ bình tĩnh, phân tích vấn đề một cách khách quan và tìm ra hướng giải quyết hợp lý.

Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọng

Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọng

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Nếu không sửa đổi thói quen này thì càng kiếm được nhiều, họ càng không tiết kiệm được.

Thường làm 8 điều này chính là biểu hiện của EQ thấp

Thường làm 8 điều này chính là biểu hiện của EQ thấp

Gia đình - 21 giờ trước

Bạn có thể nhận ra mức độ EQ của ai đó qua những chi tiết rất nhỏ trong hành vi và cách họ đối xử với người khác.

Con dâu tỉnh dậy sau nửa năm sống thực vật, nói câu khiến mẹ chồng bật khóc

Con dâu tỉnh dậy sau nửa năm sống thực vật, nói câu khiến mẹ chồng bật khóc

Gia đình - 1 ngày trước

Con dâu bị xuất huyết não, sống thực vật, mẹ chồng không quản khó khăn, dốc hết tiền bạc và sức lực chăm sóc, giúp cô hồi phục.

Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm

Cô y tá tìm lại người lính mất 2 chân, viết nên chuyện tình cổ tích suốt 50 năm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Khi đất nước hòa bình, cô y tá trẻ tìm lại người lính đặc công mất 2 chân, tiếp nối câu chuyện tình yêu bằng đám cưới giản dị và mối tình thủy chung gần nửa thế kỷ.

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người ngoài nhìn vào luôn ngưỡng mộ vợ chồng tôi vì có con cái thành đạt. Nhưng kể từ ngày chồng tôi đột ngột qua đời cách đây 2 năm, tuổi già của tôi thay đổi hoàn toàn.

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ một câu nói vô tình của con dâu khiến tôi thay đổi cả quyết định lớn trong đời.

Bị bạn trai bỏ rơi ở nhà hàng sang, cô gái phải tự thanh toán hơn 300 triệu đồng

Bị bạn trai bỏ rơi ở nhà hàng sang, cô gái phải tự thanh toán hơn 300 triệu đồng

Gia đình - 1 ngày trước

Một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì bỏ rơi bạn gái, để cô phải tự thanh toán hóa đơn tại một nhà hàng sang trọng ở Hong Kong.

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Chú tôi sống cô đơn trong viện dưỡng lão dù có 3 con trai và món quà bất ngờ cho cháu ruột

Chú tôi sống cô đơn trong viện dưỡng lão dù có 3 con trai và món quà bất ngờ cho cháu ruột

Gia đình
3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

Gia đình
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng
Các loại đá quý 12 cung hoàng đạo nên tránh để không 'rước xui rủi' vào người

Các loại đá quý 12 cung hoàng đạo nên tránh để không 'rước xui rủi' vào người

Gia đình

