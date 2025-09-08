Người phụ nữ gọi cho mẹ chồng cũ sau 8 năm ly hôn và cái kết xúc động
Một phụ nữ ở An Huy, sau 8 năm ly hôn, đã gọi điện cầu cứu mẹ chồng cũ vì bế tắc trong cuộc sống. Cô không ngờ bà lập tức đồng ý giúp đỡ.
Một phụ nữ ở An Huy (Trung Quốc), sau 8 năm ly hôn rơi vào cảnh bế tắc vì mất việc, không còn thu nhập để nuôi con. Cuối tháng 8 vừa qua, trong lúc tuyệt vọng, cô lấy hết can đảm gọi cho mẹ chồng cũ, nhờ bà sang giúp trông con một thời gian.
Điều bất ngờ là mẹ chồng cũ không hề do dự, lập tức đồng ý và ngay hôm sau đã từ quê lên thành phố. Bà mang theo gạo, mì, dầu ăn, trứng gà… như thể chuẩn bị sẵn sàng ở lại lâu dài để hỗ trợ con dâu vượt qua khó khăn.
Người phụ nữ cho biết, sau khi ly hôn, cô một mình vừa đi làm vừa nuôi con, áp lực chất chồng. Gần đây, công ty khó khăn không trả lương, cô buộc phải nghỉ việc.
Không có thu nhập lại phải lo cho con, cô gần như kiệt sức. Trong lúc bế tắc, cô nghĩ đến việc gọi điện cho mẹ chồng cũ. Nhưng vì đã ly hôn nhiều năm, cô lo lắng không biết bà có sẵn lòng giúp đỡ hay không.
Thế nhưng, khi nghe con dâu cũ trình bày hoàn cảnh, bà chỉ nói một câu ngắn gọn: “Đừng lo, mẹ sẽ đến ngay”. Chính sự chân tình ấy khiến người con dâu rưng rưng nước mắt, theo Sohu .
Ngày bà tới, ngoài mang đủ đồ dùng thiết yếu, còn ân cần dặn dò: “Một mình nuôi con vất vả lắm. Giờ có mẹ ở đây, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, ăn uống cho tốt, rồi từ từ tính chuyện công việc sau”.
Người phụ nữ chia sẻ, sự xuất hiện của mẹ chồng cũ chẳng khác nào “cơn mưa rào giữa hạn”. Cô nghẹn ngào: “Hôn nhân của tôi thất bại, nhưng vẫn may mắn vì có được một người mẹ chồng tuyệt vời như vậy”.
Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa, chạm đến trái tim nhiều người.
Một số người còn đùa: “Giá như khi ly hôn, có thể giữ lại mẹ chồng thì tốt biết mấy”. Sau câu nói vui ấy là sự ngưỡng mộ dành cho người mẹ chồng hết lòng yêu thương, chăm sóc con dâu dù mối quan hệ pháp lý đã chấm dứt.
Trong đời thường, sau ly hôn, nhiều nàng dâu và nhà chồng cũ gần như cắt đứt liên lạc, thậm chí xem nhau như người xa lạ. Nhưng ở đây, sự nghĩa tình của người mẹ chồng đã để lại một bài học nhân văn sâu sắc: Tình thân không chỉ gắn bó bởi danh phận, mà còn bởi lòng tử tế.
