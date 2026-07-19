Người đàn ông 59 tuổi phát hiện đột quỵ tiểu não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

| Bệnh thường gặp
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chóng mặt dữ dội, đi lại chông chênh, người đàn ông 59 tuổi ở Nghệ An đi khám bất ngờ được chẩn đoán đột quỵ nhồi máu tiểu não.

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nam 59 tuổi bị đột quỵ nhồi máu tiểu não với biểu hiện ban đầu rất dễ nhầm lẫn với rối loạn tiền đình.

Theo người bệnh, trước đó ông xuất hiện các cơn chóng mặt dữ dội kèm cảm giác mất thăng bằng khi đi lại. Cho rằng mình chỉ bị rối loạn tiền đình thông thường nên ông nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Khi đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm khám, bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não. Kết quả cho thấy ông bị đột quỵ nhồi máu tiểu não.

Người đàn ông 59 tuổi phát hiện đột quỵ tiểu não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Khám và điều trị các bệnh nhân tại Khoa Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh: BVCC

Đột quỵ tiểu não dễ bị nhầm với rối loạn tiền đình

TS.BS Lê Đình Toàn, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Thần kinh (A7D), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đột quỵ tiểu não xảy ra khi mạch máu nuôi dưỡng vùng tiểu não bị tắc nghẽn, làm giảm lưu lượng máu đến khu vực não đảm nhiệm chức năng kiểm soát thăng bằng và phối hợp vận động.

Theo bác sĩ Toàn, do các triệu chứng nổi bật của đột quỵ tiểu não thường là chóng mặt, buồn nôn hoặc mất thăng bằng nên nhiều trường hợp dễ bị nhầm với rối loạn tiền đình, dẫn đến chậm trễ trong việc cấp cứu và điều trị.

Các chuyên gia cho biết, chóng mặt có thể xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chính là hội chứng tiền đình ngoại vi và hội chứng tiền đình trung ương.

Hội chứng tiền đình ngoại vi thường liên quan đến tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình. Người bệnh có cảm giác mọi vật quay cuồng dữ dội, buồn nôn, nôn, ù tai hoặc giảm thính lực. Mặc dù gây nhiều khó chịu nhưng đa số trường hợp không đe dọa tính mạng.

Ngược lại, hội chứng tiền đình trung ương xảy ra khi tổn thương nằm ở não, đặc biệt là thân não hoặc tiểu não. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt kèm đi không vững, nói khó, nhìn đôi, yếu tay chân hoặc mất phối hợp động tác. Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, có thể liên quan đến đột quỵ và cần được thăm khám khẩn cấp.

Chóng mặt có thể kéo dài sau đột quỵ tiểu não

Sau quá trình điều trị, tình trạng đột quỵ của bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, ông vẫn còn cảm giác chóng mặt nhẹ và đi lại chông chênh.

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng khá phổ biến ở người bệnh sau đột quỵ tiểu não. Khi vùng não chịu trách nhiệm điều hòa thăng bằng bị tổn thương, cơ thể cần thời gian để thích nghi và tái tổ chức chức năng. Một số trường hợp có thể kéo dài cảm giác chóng mặt, mất vững hoặc sợ ngã trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng sau đột quỵ.

Để cải thiện triệu chứng, người bệnh cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, đồng thời tham gia các chương trình phục hồi chức năng theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc tập luyện đều đặn giúp não bộ thích nghi tốt hơn, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm cảm giác chóng mặt.

Phòng ngừa đột quỵ: Không chủ quan với triệu chứng chóng mặt kéo dài

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng chóng mặt đột ngột hoặc kéo dài, đặc biệt khi kèm theo các dấu hiệu như mất thăng bằng, nói khó, nhìn đôi, yếu tay chân hoặc đi lại loạng choạng.

Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý thần kinh nguy hiểm, trong đó có đột quỵ tiểu não. Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng mà còn nâng cao khả năng hồi phục, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Người đàn ông 59 tuổi phát hiện đột quỵ tiểu não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.Tự ý bỏ thuốc tiểu đường, ăn kiêng, người đàn ông hôn mê vì hạ đường huyết, triệu chứng giống đột quỵ

GĐXH - Sau thời gian tự ý ngừng thuốc điều trị tiểu đường và ăn kiêng quá mức, người bệnh bất ngờ co giật, hôn mê, đường huyết hạ nặng với biểu hiện giống đột quỵ.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Vì sao nhiều phụ nữ phát hiện gan nhiễm mỡ dù không có triệu chứng? Chuyên gia chỉ ra 5 điều cần biết

Vì sao nhiều phụ nữ phát hiện gan nhiễm mỡ dù không có triệu chứng? Chuyên gia chỉ ra 5 điều cần biết

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều phụ nữ chỉ tình cờ biết mình mắc gan nhiễm mỡ sau một lần khám sức khỏe, dù trước đó không hề đau, không sốt hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 40 khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Vì sao gan nhiễm mỡ lại "lặng lẽ" đến vậy và ai là người có nguy cơ cao ngay cả khi không thừa cân? Dưới đây là những thông tin mọi phụ nữ nên biết để bảo vệ lá gan trước khi quá muộn.

Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡng

Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡng

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu protein và dưỡng chất, nhưng không phải món nào kết hợp cùng cũng mang lại lợi ích. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm nếu dùng chung hoặc ngay sau khi ăn trứng có thể làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, gây khó tiêu hoặc khiến bữa ăn mất cân bằng dinh dưỡng nếu duy trì trong thời gian dài.

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tôm là thực phẩm giàu protein, canxi và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn loại hải sản này. Người mắc bệnh gout, bệnh thận, dị ứng hải sản hay một số vấn đề sức khỏe khác cần đặc biệt lưu ý để tránh ảnh hưởng đến cơ thể. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn tôm và cách ăn đúng để vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.

Mỡ lợn tự rán chưa chắc đã tốt nếu mắc 4 sai lầm này, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nhiều người Việt đang chủ quan

Mỡ lợn tự rán chưa chắc đã tốt nếu mắc 4 sai lầm này, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nhiều người Việt đang chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Mỡ lợn tự rán được nhiều gia đình ưa chuộng vì thơm ngon và được cho là an toàn hơn dầu ăn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, chỉ một vài sai lầm trong quá trình chế biến và bảo quản cũng có thể khiến mỡ lợn bị oxy hóa, giảm giá trị dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Đừng nghĩ măng cụt càng ăn nhiều càng tốt: Chuyên gia chỉ ra 3 nhóm người cần lưu ý

Đừng nghĩ măng cụt càng ăn nhiều càng tốt: Chuyên gia chỉ ra 3 nhóm người cần lưu ý

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Măng cụt là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, măng cụt cũng không phải thực phẩm có thể ăn tùy ý. Một số nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý về lượng sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đề

Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đề

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Ngứa kéo dài không phải lúc nào cũng do thời tiết, dị ứng hay mỹ phẩm. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh gan, đặc biệt là xơ gan hoặc ứ mật. Nếu tình trạng ngứa xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc ngứa toàn thân không rõ nguyên nhân, kéo dài nhiều tuần và ít đáp ứng với thuốc chống dị ứng, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và phát hiện bệnh kịp thời.

Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cật lợn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trên con lợn, đây lại là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu lựa chọn cật tươi, chế biến đúng cách và sử dụng với lượng hợp lý, cật lợn hoàn toàn có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân đối.

Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu

Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Lòng lợn là món khoái khẩu của nhiều người nhờ hương vị giòn ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với thực phẩm này. Các chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn lòng lợn vì có thể làm tăng nguy cơ gout, tim mạch, rối loạn tiêu hóa và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vậy ai không nên ăn lòng lợn và cần lưu ý gì để thưởng thức món ăn này an toàn?

Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cách

Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cách

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Mỗi khi nắng nóng kéo dài, nhiều người lại tìm đến thạch găng như một món giải nhiệt quen thuộc. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, thạch găng không phải "thần dược", nhưng nếu sử dụng đúng cách có thể giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, cấp nước cho cơ thể, góp phần cải thiện làn da và mang lại cảm giác dễ chịu trong mùa hè.

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.