Người phụ nữ ở Quảng Ninh đột quỵ ngay trên giường bệnh, may mắn hồi phục nhanh nhờ được làm điều này
GĐXH - Bệnh nhân đột ngột xuất hiện ý thức chậm, liệt nửa người. Nhóm điều trị cấp cứu đột quỵ nhanh chóng được kích hoạt, kịp thời cứu chưa cho người bệnh.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công cho 1 bệnh nhân V.T.T (nữ, 78 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).
Trước nhập viện 1 ngày bệnh nhân ở nhà mệt nhiều, khó thở tăng dần, ho, cảm giác nặng ngực trái, không đau đầu, không nôn, không sốt, không tê bì yếu liệt, đại tiểu tiện bình thường trên nền bệnh lý suy tim EF bảo tồn, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, Đái tháo đường type II. Được chỉ định nhập viện điều trị nội trú tại khoa Nội tim mạch.
Sau 06 ngày điều trị tình trạng bệnh lý suy tim đã cải thiện. Tuy nhiên bệnh nhân đột ngột xuất hiện ý thức chậm, liệt người phải cơ lực 0/5, NIHSS: 15 điểm.
Nhóm điều trị cấp cứu đột quỵ được kích hoạt, chỉ định chụp phim MRI sọ não thấy xuất hiện nhồi máu não cấp vùng thái dương đỉnh trái chưa có tăng tín hiệu trên FLAIR, tắc cuối M1 trái.
Hội chẩn nhóm đột quỵ Chẩn đoán Đột quỵ nhồi máu não cấp/ Suy tim – BTTMCB – THA – ĐTĐ 2. Có chỉ định điều trị thông mạch bắc cầu bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch tại phòng chụp và chuyển sang phòng can thiệp mạch để lấy huyết khối bằng dụng cụ. Sau can thiệp mạch tái thông tốt TICI 3, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ, liệt người phải cải thiện cơ lực 4/5, NIHSS: 8 điểm.
Hiện tại, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, hết yếu liệt chi, có thể vận động nhẹ tại giường, ăn uống được. Do có bệnh lý tim mạch nên bệnh nhân kết thúc quá trình điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chuyển về khoa Nội tim mạch tiếp tục được điều trị bệnh lý tim mạch và điều trị dự phòng tái phát đột quỵ.
Lối sống hiện đại đang 'bào mòn' trái tim giới trẻ: Bác sĩ lên tiếng cảnh báoBệnh thường gặp - 34 phút trước
GĐXH - Lối sống hiện đại của giới trẻ với căng thẳng, thức khuya, ít vận động,... đang âm thầm tác động xấu đến nhịp tim và sức khỏe tim mạch.
Người đàn ông 77 tuổi được giải thoát khỏi 'căn bệnh khó nói' hành hạ trong nhiều nămBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Người bệnh mắc cùng lúc 3 bệnh lý vùng niệu – sinh dục: phì đại tuyến tiền liệt, thoát vị bẹn phải và khối u mỡ khổng lồ vùng bìu phải.
Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu rất nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Anh V phát hiện ung thư trực tràng trong lần đến viện khám với mục đích kiểm tra sức khỏe định kỳ. Anh V chỉ có biểu hiện bất thường nhẹ là táo bón và tiêu chảy xen kẽ...
Người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 19 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư buồng trứng đi khám với dấu hiệu bụng ngày càng to, kèm đau tức hạ vị kéo dài hơn hai tháng.
Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ phát hiện khối u xơ tử cung lớn, nặng 3,5 kg gây biến chứng thiếu máu năng và hẹp niệu quản hai bên.
4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ănBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.
Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rờiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Tai nạn khiến thanh niên bị chấn thương dập nát phức tạp 4 ngón tay của bàn tay trái, trong đó có 2 ngón tay đứt gần rời.
'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Virus HPV là thủ phạm chính gây ung thư cổ tử cung và một số ung thư như hầu họng, dương vật, hậu môn, âm hộ…
4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tínhBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Thông tin từ các nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy, nếu bạn có thể ăn một bữa sáng lành mạnh và đủ dinh dưỡng trong 10 năm liên tục thì các bệnh mạn tính sẽ giảm khoảng 80%.
6 dấu hiệu giấc ngủ kém cảnh báo bệnh nguy hiểm: Đừng chủ quan bỏ qua!Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Ngủ đủ nhưng vẫn mệt? 6 dấu hiệu giấc ngủ kém dưới đây có thể cảnh báo bệnh nguy hiểm, đừng chủ quan bỏ qua.
4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ănBệnh thường gặp
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.