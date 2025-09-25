Người phụ nữ ở Quảng Ninh đột quỵ ngay trên giường bệnh, may mắn hồi phục nhanh nhờ được làm điều này

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công cho 1 bệnh nhân V.T.T (nữ, 78 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).

Trước nhập viện 1 ngày bệnh nhân ở nhà mệt nhiều, khó thở tăng dần, ho, cảm giác nặng ngực trái, không đau đầu, không nôn, không sốt, không tê bì yếu liệt, đại tiểu tiện bình thường trên nền bệnh lý suy tim EF bảo tồn, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, Đái tháo đường type II. Được chỉ định nhập viện điều trị nội trú tại khoa Nội tim mạch.

Bệnh nhân phục hồi sau khi điều trị thuốc tiêu sợi huyết. Ảnh: BVCC

Sau 06 ngày điều trị tình trạng bệnh lý suy tim đã cải thiện. Tuy nhiên bệnh nhân đột ngột xuất hiện ý thức chậm, liệt người phải cơ lực 0/5, NIHSS: 15 điểm.

Nhóm điều trị cấp cứu đột quỵ được kích hoạt, chỉ định chụp phim MRI sọ não thấy xuất hiện nhồi máu não cấp vùng thái dương đỉnh trái chưa có tăng tín hiệu trên FLAIR, tắc cuối M1 trái.

Hội chẩn nhóm đột quỵ Chẩn đoán Đột quỵ nhồi máu não cấp/ Suy tim – BTTMCB – THA – ĐTĐ 2. Có chỉ định điều trị thông mạch bắc cầu bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch tại phòng chụp và chuyển sang phòng can thiệp mạch để lấy huyết khối bằng dụng cụ. Sau can thiệp mạch tái thông tốt TICI 3, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ, liệt người phải cải thiện cơ lực 4/5, NIHSS: 8 điểm.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, hết yếu liệt chi, có thể vận động nhẹ tại giường, ăn uống được. Do có bệnh lý tim mạch nên bệnh nhân kết thúc quá trình điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chuyển về khoa Nội tim mạch tiếp tục được điều trị bệnh lý tim mạch và điều trị dự phòng tái phát đột quỵ.

